«Кузнецов» копит миллиардные убытки
22 ноября 2018 18:15
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Год назад они равнялись 1,7 млрд рублей.
Полученный финансовый результат аудиторы «Кузнецова» никак не комментируют, передает «СО» ОНЛАЙН.
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