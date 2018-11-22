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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

«Кузнецов» копит миллиардные убытки

22 ноября 2018 18:15
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Один из крупнейших самарских заводов в январе–сентябре 2018 года сгенерировал убытки в размере 2,6 млрд рублей.
Один из крупнейших самарских заводов в январе–сентябре 2018 года сгенерировал убытки в размере 2,6 млрд рублей.

Год назад они равнялись 1,7 млрд рублей.

Полученный финансовый результат аудиторы «Кузнецова» никак не комментируют, передает  «СО» ОНЛАЙН
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Комментарии



Экономика региона
22 ноября 2018  18:15
Один из крупнейших самарских заводов в январе–сентябре 2018 года сгенерировал убытки в размере 2,6 млрд рублей.
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