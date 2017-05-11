Куйбышевский НПЗ улучшил показатели по переработке нефти
11 мая 2017 21:55
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Рост данных показателей связан с тем, что в прошлом году были запущены на полную мощность новые технологические объекты АО «КНПЗ», построенные в рамках масштабной инвестиционной программы Компании: комплекс каталитического крекинга FCC и установка по производству высокооктановой присадки МТБЭ (метилтретбутилового эфира).
Кроме того, пуск установки МТБЭ и производство собственной присадки позволило Куйбышевскому НПЗ начать отгрузку МТБЭ в адрес Новокуйбышевского НПЗ, также находящегося в Самарском регионе, тем самым оптимизируя потоки компонентов между НПЗ «Роснефти».
Справка НИАСам:
АО «Куйбышевский НПЗ» входит в самарскую группу нефтеперерабатывающих заводов НК «Роснефть». Предприятие специализируется на выпуске высококачественного моторного топлива, включая весь ассортимент востребованных на рынке нефтепродуктов – бензины и дизельное топливо стандарта Евро-5. Поставка продукции КНПЗ осуществляется в более чем 65 регионов России, страны СНГ и дальнего зарубежья.
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