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Куйбышевский НПЗ улучшил показатели по переработке нефти

11 мая 2017 21:55
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Куйбышевский НПЗ улучшил показатели по переработке нефти
АО «Куйбышевский НПЗ», дочернее общество НК «Роснефть», по итогам первого квартала 2017 года увеличило выработку светлых нефтепродуктов на 6,8% до отметки 57,2%. При этом глубина переработки нефти выросла на 6,24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост данных показателей связан с тем, что в прошлом году были запущены на полную мощность новые технологические объекты АО «КНПЗ», построенные в рамках масштабной инвестиционной программы Компании: комплекс каталитического крекинга FCC и установка по производству высокооктановой присадки МТБЭ (метилтретбутилового эфира).

Кроме того, пуск установки МТБЭ и производство собственной присадки позволило Куйбышевскому НПЗ начать отгрузку МТБЭ в адрес Новокуйбышевского НПЗ, также находящегося в Самарском регионе, тем самым оптимизируя потоки компонентов между НПЗ «Роснефти».


Справка НИАСам:
АО «Куйбышевский НПЗ» входит в самарскую группу нефтеперерабатывающих заводов НК «Роснефть». Предприятие специализируется на выпуске высококачественного моторного топлива, включая весь ассортимент востребованных на рынке нефтепродуктов – бензины и дизельное топливо стандарта Евро-5. Поставка продукции КНПЗ осуществляется в более чем 65 регионов России, страны СНГ и дальнего зарубежья. 
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