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Крымский завод «Залив», который из-за санкций не смог купить оборудование финской Wärtsilä, получил генераторы концерна MAN

18 января 2018 21:27
297
Немецкая компания заявляет, что ничего не поставляла в Крым, но не исключает перепродажи оборудования.
Из-за отказа финской компании Wärtsilä поставлять дизельные генераторы на керченский судозавод «Залив» для строительства аварийно-спасательного судна стоимостью 2,79 млрд руб. их пришлось заменить на генераторы немецкой компании MAN. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с материалами Минтранса (это ведомство выступает заказчиком судна). Эту информацию РБК подтвердил партнер нескольких российских судостроительных компаний. По его данным, оборудование компании MAN пришлось устанавливать на судно именно из-за отказа финской компании.

Представитель MAN Diesel & Turbo (подразделение MAN, занимающееся производством морского оборудования) заявил РБК, что компании не известно об использовании генераторов на верфи «Залив». «Мы не участвуем и не участвовали в каких-либо текущих или недавних проектах с заводом «Залив», — сказал он, добавив, что MAN не поставлял никакие генераторы на «Залив» «за последние десять лет».

Представитель немецкого концерна заявил, что действующие санкции запрещают поставлять генераторы крымским компаниям или использовать их в Крыму. «Мы строго следуем этим указаниям», — заявил собеседник РБК.​

Представитель MAN допустил, что «Залив» мог использовать оборудование, которое было построено для других судов, но «MAN не может это контролировать и знать об этом».

Представитель Федерального министерства экономики и энергетики Германии заявил РБК, что правительство страны не комментирует экспортные вопросы частных компаний. «Это обязанность компаний — соблюдать условия санкций ЕС», — сказал он.

В российском Минтрансе на запрос РБК не ответили.

Как ранее писал РБК, Минтранс заказал строительство аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт еще в 2015 году у единственного поставщика — Зеленодольского завода им. А.М.Горького (входит в группу «Ак Барс»). По данным отраслевых изданий «Корабел» и Port News, это судно строится на керченской верфи «Залив».

Источники РБК рассказали, что в ходе строительства судна у крымской верфи возникли проблемы с поставкой генераторов из-за санкций. В частности, финская компания Wärtsilä отказалась поставлять два дизельных генератора из-за санкций ЕС в отношении Крыма. Представитель Wärtsilä подтвердил эту информацию.

Руководитель коммерческой практики Goltsblat BLP Алексей Горлатов говорит, что ситуация с генераторами MAN отличается от скандала с турбинами Siemens. Двигатели и генераторы для судов — это серийное, а не штучное производство, как турбины для ТЭЦ, которые производятся под конкретный объект. Он допускает, что «Залив» мог перекупить оборудование, а не приобрести напрямую у производителя. И если «Залив» купил это оборудование в России, то на такую сделку санкции ЕС не влияют. Горлатов отмечает, что в случае если MAN не знал о конечном покупателе, «очень маловероятно», что производитель будет наказан за нарушение санкций. «Не исключено, что европейские власти захотят закрыть и такие случаи, заставив компании ввести меры compliance, в том числе отслеживать, куда уходит товар, и включить в договоры запрет на дальнейшую продажу в Крым», — предполагает юрист.

По словам партнера юридической фирмы Herbert Smith Freehills Алексея Панича, MAN мог продать это оборудование до введения санкций, а затем его перепродали. «В такой ситуации, я думаю, МAN ничего не грозит, потому что в принципе поставка была осуществлена по тому контракту, который под санкции не подпадал, и дальнейшую судьбу оборудования производитель не контролирует», — говорит эксперт. И даже если MAN продал оборудование российской компании уже после введения санкций, не зная, что оно будет перенаправлено в Крым, компания, скорее всего, избежит наказания, добавляет он.




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Комментарии



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