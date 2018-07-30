Крупнейшие бизнес-объединения попросили Медведева отказаться от уголовной ответственности

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В случае если это невозможно, они предлагают увеличить масштабы ущерба, который ведет к уголовной ответственности.«Бизнес-сообщество выражает уверенность, что формирование здоровой конкурентной среды и предотвращение нарушений может быть обеспечено при полной декриминализации картельных соглашений в рамках сохранения административной ответственности за подобные нарушения. Если такая декриминализация на сегодня представляется преждевременной, необходимо существенно увеличить пороги ущерба и дохода, превышение которых приводит к привлечению к уголовной ответственности», — говорится в письме. РБК направил запрос в ФАС.Недовольство крупнейших российских бизнес-ассоциаций вызвал пакет законопроектов ФАС, разработанный в начале этого года. Согласно документу максимальный срок лишения свободы за участие в картеле увеличивается с трех до четырех лет, а при условиях, когда картельный сговор совершают члены совета директоров или мажоритарные акционеры компаний, — до восьми лет. Если же преступление совершается организованной группой, или с причинением особо крупного ущерба, или с извлечением дохода в особо крупном размере, или же с применением насилия (или его угрозой), срок заключения может достигать десяти лет.На определенные уступки предпринимателям ФАС уже пошла. Согласно текущей версии ст. 178 Уголовного кодекса доходом картелей в крупном размере считается сумма выше 50 млн руб., особо крупным доходом — 250 млн руб., крупным ущербом от сговора — 10 млн руб., а особо крупным ущербом — 30 млн руб. Как рассказывал замглавы ФАС Андрей Цариковский, эти пороги были повышены после обсуждения в Российском союзе промышленников и предпринимателей и правительстве (согласно последней опубликованной версии законопроекта доходом в крупном размере считается выручка всех участников картельного соглашения, превышающая 100 млн руб., а в особо крупном — свыше 500 млн руб.; порог крупного ущерба повышен до 20 млн руб., а особо крупного — до 60 млн руб.).Для борьбы с картелями ФАС запросила себе расширение полномочий. Ведомство предлагает дать ему возможность изымать документы предприятий (это уже могут делать налоговики и таможенники), брать у представителей компании объяснения, получать материалы оперативно-разыскной деятельности, а также знакомиться с материалами дела, составляющими охраняемую законом тайну, персональными данными и данными об абонентах услуг связи.ФАС также предлагает отказаться от возможности освобождения от уголовной ответственности за картели граждан, совершивших преступление впервые, при условии, что они перечислили в бюджет деньги в двойном размере ущерба​. Но согласно законопроекту от ответственности освободят того, кто первым из числа соучастников добровольно сообщил о преступлении, помогал расследованию и возместил ущерб.Картели называют самым серьезным нарушением антимонопольного законодательства, но четкого определения в законе этого понятия до сих пор нет, сказал РБК директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов. «Мое большое опасение, что под видом борьбы с картелями будут уничтожены остатки независимого, не аффилированного с чиновниками бизнеса», — заявил он.Катырин, Репик и Шохин в письме Медведеву пишут, что считают «недопустимым снижение уровня доказывания картельных нарушений при возбуждении уголовных дел в сочетании с радикальным ужесточением ответственности и расширением круга привлекаемых к ответственности лиц, а также наделение антимонопольных органов избыточными полномочиями». Увеличение срока лишения свободы до четырех лет переводит картельные соглашения в категорию преступлений средней тяжести, «что представляется необоснованным». Зарубежная практика (например, в Японии, Норвегии, Австралии) показывает, что лишение свободы в этих случаях «практически не применяется», хоть и предусмотрено законом, говорится в письме.Деловые объединения также считают, что намерение ФАС отказаться от освобождения от ответственности тех, кто совершил картельные преступления впервые (при условии двойного возмещения ущерба), «противоречит общим принципам уголовной политики». Они также называют избыточной предлагаемую конфискацию имущества и указывают на необоснованность введения отдельной ответственности для акционеров за картели. Увеличение силовых полномочий ФАС может привести к нарушению прав граждан на тайну переписки и телефонных переговоров, предупреждает бизнес.Создание картелей можно эффективно пресекать путем высоких штрафов, которые сделают его невыгодным, это обеспечит «тот же уровень сдерживания нарушений, что и лишение свободы», считают представители ТПП, РСПП и «Деловой России». «С этой точки зрения бизнес-сообщество в принципе выступает против криминализации ответственности за заключение картельных соглашений и считает, что лица, причастные к картельным соглашениям, не должны находиться в изоляции от общества», — говорится в письме.Если правительство не готово к декриминализации этой сферы, авторы документа предлагают повысить уровень крупного дохода до 500 млн руб., а особо крупного — до 1 млрд руб. Крупный ущерб, по их замыслу, должен составлять 100 млн руб., а особо крупный — 300 млн руб. Тем самым из-под уголовной ответственности можно будет вывести малый и средний бизнес, указывают Шохин, Репик и Катырин. «Более эффективной борьбе с картелями будут способствовать разработка и внедрение четких стандартов правоприменения, а не усиление репрессивных мер», — резюмируют они.Цариковский ранее говорил, что ФАС готова «увеличивать [пороги ущерба] еще больше». «Мы считаем, что для крупных картелей наказание должно быть более жесткое, для мелких картелей достаточно штрафа», — заявлял он.