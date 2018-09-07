Компания "Транснефть-Приволга" отмечает юбилей - 65 лет
7 сентября 2018 14:39
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Компания "Транснефть-Приволга" занимает ключевое место в цепочке нефтедобычи - поставки товарной нефти на заводы РФ и стран зарубежья.
АО "Транснефть-Приволга" это:
- 5,5 тыс. км трубопроводов;
-46 насосных станций;
-135 резервуаров V 2,5 млн куб.м
Сегодня компания "Транснефть-Приволга" отмечает юбилей - 65 лет!
С праздником самарских нефтяников поздравил глава региона Дмитрий Азаров.
"Для Самарской области деятельность АО "Транснефть-Приволга" крайне важна. Мы, безусловно, являемся стратегическими партнёрами. Хочу поблагодарить вас за вклад в экономику региона. 150 млн тонн нефти - это треть перекачки всей нефти в стране, это очень важно для Самарской области. Мы сегодня работаем над тем, чтобы регион попал в международный транспортный коридор "Европа-Западный Китай", - отметил Дмитрий Азаров.
"Благодаря компании "Транснефть" Самарская область уже является важным транспортным коридором. Это дает преимущества, создаются высокооплачиваемые, высококвалифицированные рабочие места. Компания яаляется одним из крупнейших налогоплательщиков", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Отдельно Дмитрий Азаров отметил социальную ответственность компании. "Транснефть-Приволга" активно участвует в подготовке и проведении Дня города Самары и других мероприятиях, которые проходят в СО. Компания активно участвовала и в организации ЧМ-2018
"Вы подарили целый ряд праздничных мероприятий для горожан. Это говорит об ответственности компании. Рассчитываю, что славные традиции, которые есть у нефтяников на самарской земле, будут сохраняться!", - отметил Дмитрий Азаров.
За вклад в подготовку к ЧМ компания награждена памятным знаком, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии
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7 сентября 2018 14:39
Компания "Транснефть-Приволга" занимает ключевое место в цепочке нефтедобычи - поставки товарной нефти на заводы РФ и стран зарубежья. Экономика региона
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