66

Компания "Транснефть-Приволга" занимает ключевое место в цепочке нефтедобычи - поставки товарной нефти на заводы РФ и стран зарубежья.АО "Транснефть-Приволга" это:- 5,5 тыс. км трубопроводов;-46 насосных станций;-135 резервуаров V 2,5 млн куб.мСегодня компания "Транснефть-Приволга" отмечает юбилей - 65 лет!С праздником самарских нефтяников поздравил глава региона Дмитрий Азаров."Для Самарской области деятельность АО "Транснефть-Приволга" крайне важна. Мы, безусловно, являемся стратегическими партнёрами. Хочу поблагодарить вас за вклад в экономику региона. 150 млн тонн нефти - это треть перекачки всей нефти в стране, это очень важно для Самарской области. Мы сегодня работаем над тем, чтобы регион попал в международный транспортный коридор "Европа-Западный Китай", - отметил Дмитрий Азаров."Благодаря компании "Транснефть" Самарская область уже является важным транспортным коридором. Это дает преимущества, создаются высокооплачиваемые, высококвалифицированные рабочие места. Компания яаляется одним из крупнейших налогоплательщиков", - подчеркнул Дмитрий Азаров.Отдельно Дмитрий Азаров отметил социальную ответственность компании. "Транснефть-Приволга" активно участвует в подготовке и проведении Дня города Самары и других мероприятиях, которые проходят в СО. Компания активно участвовала и в организации ЧМ-2018"Вы подарили целый ряд праздничных мероприятий для горожан. Это говорит об ответственности компании. Рассчитываю, что славные традиции, которые есть у нефтяников на самарской земле, будут сохраняться!", - отметил Дмитрий Азаров.За вклад в подготовку к ЧМ компания награждена памятным знаком, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.