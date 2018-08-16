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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Компания «СБ-М», недавно ставшая резидентом ТОСЭР, уже поражает своими масштабами

16 августа 2018 23:37
96
Занимается серийным производством корпусной мебели и комплектующих для ее производства.
ООО «СБ-М», статус резидента ТОСЭР получила недавно, но уже смогла поразить своими масштабами.

Занимается серийным производством корпусной мебели и комплектующих для ее производства.

Ряд выпускаемой продукции попадает под программу импортозамещения, уже создано 57 рабочих мест, передает  TOR_TLT.
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Комментарии



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