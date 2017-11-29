Компания ООО «ЛЕВАНТО» стала очередным 19-ым резидентом ТОР «Тольятти»
29 ноября 2017 20:40
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Компания ООО «ЛЕВАНТО» стала очередным 19-ым резидентом территории опережающего развития «Тольятти», планирующая к реализации инвестиционный проект по организации производства кожгалантерейных изделий на территории Тольятти.
«Компания полностью выполнила те требования, которые у нас есть к инвестпроекту. Важнейший фактор – создание рабочих мест в Тольятти», - отметил Александр Кобенко.
Уже сейчас в администрации Тольятти имеется «пул» из почти 50 компаний – потенциальных резидентов ТОР.
«На сегодняшний день в ТОР «Тольятти» уже 19 компаний с инвестициями более чем 3,5 млрд. рублей и около 1600 рабочих мест. Задача на ближайшее время – выйти на 10 тысяч рабочих мест. До конца текущего года планируем подписать соглашение с двадцатым резидентом», - прокомментировал Сергей Анташев.
Компания планирует вложить 25 млн. рублей и создать 103 рабочих места. В рамках проекта запланировано запустить производственный процесс по изготовлению кожгалантерейных изделий разных стилей, моделей, отличающихся модным дизайном и повышенной функциональностью, высоким качеством и удобством, оптимальной ценой, соответствующих последним тенденциям моды.
«Проект рассчитан на 10 лет, компания планирует наладить в Тольятти производство мужской и женской кожгалантереи. Продукция будет производиться из российского сырья», - пояснил директор ООО «Леванто» Павел Селиверстов, сообщает пресс-служба облправительства.
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