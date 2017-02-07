Компанией «СолоФилмз» начато производство продукции на временных площадях в Тольятти

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В имеющемся помещении установлено новое оборудование из Европы и начато производство упаковки для молочных продуктов, а также для грунта. Первая отгрузка товара осуществлена 5 января 2017 г. Более чем за месяц на предприятии изготовлено порядка 40 тонн продукции из многослойной полиэтиленовой пленки.Первым потребителем стал один из заводов в Твери. Сейчас компания работает над увеличением клиентской базы. Предполагается, что на этом этапе продукция будет поставляться на предприятия Самарской области, а также в близлежащие регионы.Отметим, что производственную деятельность «СолоФилмз» ведет параллельно со строительством основного здания в ОЭЗ. Застройка участка резидента начата в конце 2015 года. Учредителем компании является тольяттинское предприятие «СуперПринт», которое с 1995 года изготавливает этикеточную и упаковочную продукцию, занимая на рынкеполиграфических услуг Самарской области лидирующие позиции, сообщает пресс-служба Правительства Самарской области.