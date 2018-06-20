Китай признал убыточной скоростную железную дорогу через Россию в Европу
20 июня 2018 20:40
142
По словам одного из источников, документ был представлен еще в сентябре, но на данный момент это последняя актуальная финансовая оценка от китайской компании. Презентация, содержащая описание финансовой модели реализации проекта, есть в распоряжении РБК.
В пресс-службе РЖД сказали РБК, что данная презентация «рассматривалась в рамках предварительного обсуждения проекта на российско-китайской рабочей группе по сотрудничеству в области ВСМ, и представленные в ней данные не являются финальными». РБК направил запросы в CREEC и Минтранс России.
Поручение проработать возможное участие России в проекте «Евразия» в августе 2017 года давал занимавший тогда пост первого вице-премьера Игорь Шувалов. После этого РЖД подготовили предварительное технико-экономическое обоснование ВСМ «Евразия». Курирует эту работу Минтранс.
Китайская компания в презентации отмечает, что для реализации проекта важен консенсус между странами, по чьим территориям пройдет маршрут. «Необходимо оказание сильной, в том числе политической поддержки со стороны правительства каждой из стран», — говорится в документе.
В РЖД согласны: «Реализация проекта «Евразия» и его рентабельность для участников напрямую зависят от мер государственной поддержки со стороны правительств стран — участниц проекта».
China Railway Eryuan Engineering Group признает, что в вопросе строительства транспортного коридора «еще остаются политические и технические аспекты, требующие глубокого изучения в ближайшее время».
Окупаемость под вопросом
Общие затраты на «Евразию» CREEC оценивает в 9,8 трлн руб., поэтому «каждой из стран необходима поддержка правительства и принятие комплексных мер». Китайские финансисты отмечают, что помимо вложений инвесторов проект требует большого финансирования государств. «Исходя из предпосылки слабой рентабельности, способность возврата суммы и выплаты процентов тоже слаба», — говорится в презентации.
Согласно разработанной CREEC финансовой модели, если строительство будет вестись при соотношении 40 на 60 — 40% собственный капитал проектной компании и 60% привлеченное финансирование — внутренняя норма доходности проекта будет отрицательной с учетом стоимости заемных средств. Это означает, что инвестиции в проект не окупятся при кредитной ставке на уровне 5,75% годовых, на базе которой делает свой расчет китайская компания. Без учета стоимости заемных средств внутренняя норма доходности положительная и составляет 2,88%. При таком показателе срок полной окупаемости проекта до вычета налогов составляет 28 лет, включая период строительства.
Китайская компания также провела финансовую оценку ВСМ Москва — Казань как части проекта «Евразия». Финансовая оценка исходит из параметров: 40/60 (капитал/привлеченное финансирование), ставка финансирования — 5,75%. До выплаты стоимости привлеченных денег внутренняя норма доходности до вычета налогов составляет 4,81%, а срок полной окупаемости — 22,5 года, включая период строительства. После выплаты стоимости привлеченных займов внутренняя прибыльность по проекту (без учета налога на прибыль) составляет 3,2%, а период окупаемости — 31 год, включая период строительства.
Представитель РЖД настаивает, что первый этап ВСМ «Евразия» — пилотный российский участок ВСМ Москва — Казань — окупится за 22 года даже без привлечения капитального гранта со стороны государства.
Управляющий партнер группы Veta Илья Жарский отмечает, что «во всем мире ВСМ находятся на грани окупаемости, но цель таких проектов — не прибыль, а интеграция регионов в единое логистическое и экономическое пространство».
Для окупаемости нужно либо снижать ставку, либо уменьшать объем заемных средств, либо повышать стоимость билетов для будущих пассажиров и стоимость перевозки грузов, перечисляет он. «По пути выпуска облигаций в данном случае вряд ли получится пойти. Но транспорт — одна из идеальных ниш, в которых развиваются различные модели государственно-частного партнерства», — заключил Жарский.
Руководитель исследовательской группы InfraONE Александра Галактионова напоминает, что проект ВСМ «Евразия» будет реализован частями, в приоритете участки на густонаселенной территории.
По мнению Галактионовой, обеспечить рентабельность финансовой модели «Евразии» могли бы льготные кредиты от фонда Шелкового пути. «А российские участки могли бы претендовать на выделение средств из Фонда развития и ЕАБР. Если подходить глобально, то весь этот огромный проект не рыночный, окупятся участки с хорошим трафиком», — замечает она.
В исследовании CREEC отмечается, что один из самых высоких пассажиро- и грузопотоков будет на участке Москва — Казань.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
20 июня 2018 20:40
Китайская компания в презентации отмечает, что для реализации проекта важен консенсус между странами, по чьим территориям пройдет маршрут. Экономика региона
141
19 июня 2018 20:50
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доклад третьего центрального научно-исследовательского института Минобороны России. Экономика региона
329
19 июня 2018 18:30
Годовое содержание обойдется в 250–400 млн рублей. Экономика региона
259
Финансы и Банки
20 июня 2018 21:14
Ранее для решения проблемы с нехваткой у регионов денег на эти цели предлагалось ввести «налог на тунеядство». Финансы и Банки
140
20 июня 2018 10:58
Все участники акции являются претендентами на главный приз – 100 тысяч рублей. Финансы и Банки
275
Строительство
18 июня 2018 12:49
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в мае 2018 года. Строительство
325
14 июня 2018 10:22
Администрация города решила не демонтировать трамвайные рельсы на Хлебной площади. Строительство
61
9 июня 2018 12:41
Он появится на месте снесённого на улице Молодогвардейской. Строительство
14
Новости
|
Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
|
07.05.2018
|
03.04.2018
Для быстрого и качественного затвердевания асфальтового покрытия необходима...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
338
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1552
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1480
Бизнес
12 мая 2018 13:20
Старт продаж тестовых партий приурочен к ЧМ-2018. Бизнес
457
23 апреля 2018 17:11Грили для кур и жарочные поверхности – универсальные решения для малого бизнеса
Жареное мясо – самое популярное блюдо в сфере общепита. Бизнес
160
12 февраля 2018 17:42
Программа 1С - специализированный бухгалтерский продукт с огромными функциональными возможностями. Бизнес
442
Новости компаний
20 июня 2018 16:08
Производство спецхолодильника для меховых изделий начали на заводе в Зеленодольске. Новости компаний
171
19 июня 2018 22:04
S7 Group хотела бы создать версию «Союз-5» с многоразовой первой ступенью и двигателями серии НК для запусков с «Морского старта». Новости компаний
375
19 июня 2018 13:00
Это граждане-потребители электрической энергии ООО «УК «Центр». Новости компаний
292
18 июня 2018 10:44
Особое внимание было уделено проверке выполнения регламентов обмена информацией. Новости компаний
134
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
205
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
130
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
140
Транспорт
20 июня 2018 10:32
Такие меры введены из-за повышения цен на проезд. Транспорт
216
19 июня 2018 17:37
А также снизить число людей, которых можно провозить стоя. Транспорт
259
19 июня 2018 17:30
В этот день подразделения обслужили 14 273 человека. Транспорт
298
19 июня 2018 11:15
Также в текущем году будут завершены работы на въезде в Новокуйбышевск и Чапаевск. Транспорт
225
Видео
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
207
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
317
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
60
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
37
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
37
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
567
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
34
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
443
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
730
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
897
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
629
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1993
Мероприятия