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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Каждая пятая компания в России оказалась убыточной

4 октября 2018 17:25
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19% российских компаний, данные о которых раскрыла ФНС, показали убытки в 2017 году. Еще около 27% закончили год с нулевой прибылью.
Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала финансовые результаты 2,5 млн российских компаний — это вторая волна масштабного раскрытия данных о российском бизнесе, с которых в 2016 году был снят режим налоговой тайны. Почти каждая пятая компания оказалась убыточной (до уплаты налогов), свидетельствуют расчеты РБК на основе данных ФНС о доходах и расходах по бухгалтерской отчетности организаций за 2017 год. Отчасти это связано с экономическим спадом, отчасти — с налоговыми махинациями, объясняют эксперты. Четверть компаний и вовсе завершили прошлый год с нулевыми доходами и расходами — в основном те, кто хоть и не закрыты, но уже не нужны собственникам.

Открытые данные ФНС

ФНС начала раскрывать не составляющие налоговую тайну данные о компаниях 1 августа, а сведения о суммах доходов и расходов, которые анализирует РБК, были опубликованы 1 октября. На первом этапе появилась информация о численности сотрудников, специальных налоговых режимах и участии в консолидированной группе налогоплательщиков.

Из-за экономических санкций Запада ФНС как минимум до 2020 года не будет раскрывать данные о стратегических компаниях, предприятиях ОПК и крупнейших налогоплательщиках (на федеральном уровне к ним относятся компании с доходом выше 35 млрд руб. в год, на региональном — от 2 млрд до 35 млрд руб.), писал РБК. В утвержденный президентом список стратегических предприятий входит около 70 компаний, включая «Роснефть», «Газпром», РЖД, «Аэрофлот», ВТБ, «РусГидро» и т.д.

1 декабря ФНС должна раскрыть данные о налоговых нарушениях, штрафах и других мерах ответственности.

Откуда убытки

РБК проанализировал данные о предприятиях, доходы которых не превышают 35 млрд руб. (результаты свыше этого показателя могут говорить об ошибке в отчетности). В среднем доходы компаний из списка ФНС составили 51,2 млн руб., а средние расходы — 50,2 млн руб. Средняя прибыль до налогообложения — 6 млн руб. у компаний с положительным финансовым результатом. Средний убыток нерентабельных предприятий составил 11,8 млн руб.

В 474 тыс. компаний из 2,5 млн, сведения о которых раскрыла ФНС, расходы превысили доходы. Таким образом, минимум 19% российских компаний, не считая «стратегов», предприятий ОПК и крупнейших налогоплательщиков, информацию о которых ФНС не раскрывает, убыточны. «Большинство таких компаний, скорее всего, являются недобросовестными в бизнесе, уплате налогов или предоставлении отчетности», — считает партнер департамента по налогообложению и праву Deloitte Антон Зыков.

«В некоторых случаях это могут быть компании-однодневки (ФНС ранее отчиталась о сокращении их числа до исторического минимума. — РБК) или компании, участвующие в налоговых махинациях, но их процент должен быть не очень большой», — говорит управляющий партнер юридической фирмы «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Лемчик. Убыточность — одна из причин для повышенного внимания к компании со стороны налоговой и вызова на специальную комиссию, уточняет он.

Впрочем, убытки — это необязательно признак махинаций, указал эксперт: часть компаний могла не выйти на самоокупаемость из-за санкций, роста курса валют, общего экономического спада в стране. В числе убыточных могут быть юрлица, созданные под строительные проекты, которые впоследствии были заморожены. Убыточными могли стать и дочерние структуры иностранных компаний, выручка которых из-за курсовой разницы и общего спада спроса не покрыла затраты.

Подозрения, по словам Зыкова, должны вызывать не все юрлица с убытками, а компании с мизерными оборотами. «Я с трудом могу представить действующий бизнес с выручкой в 10 тыс. руб. Это может быть недобросовестная компания, которая передает фиктивную отчетность, или же временно недействующая компания, руководство которой не уделяет должного внимания отчетности», — объяснил Зыков. Данные ФНС позволяют насчитать более 14 тыс. компаний, у которых доход в 2017 году не был нулевым, но не превысил 10 тыс. руб.​

В то же время важно подчеркнуть, что данные бухгалтерской отчетности не могут быть напрямую использованы, чтобы делать какие-либо выводы или предположения об уплате налогов. Доходы и расходы могут быть признаны в бухучете, но не учитываться при определении базы по налогу на прибыль, и, наоборот, доходы и расходы могут быть признаны в налоговом учете, но не признаны в бухгалтерском.

Более точные сведения

Помимо ФНС финансовую отчетность компаний сейчас собирает Росстат. Предприятия обязаны сдавать идентичную отчетность в оба ведомства. Однако данные ФНС более полные, чем данные Росстата, указывает Зыков. «Многие компании игнорируют обязанность сдавать отчетность в Росстат, потому что последствия за непредставление сведений в ФНС более жесткие», — отметил он. Со следующего года компании смогут подавать отчетность только в ФНС, а уже налоговики передадут ее Росстату.

Всего в базе данных ФНС почти 2,5 млн компаний, в то время как на 1 января в России было зарегистрировано 4,37 млн юрлиц, 3,6 млн из которых — ООО. На вопрос РБК о количестве компаний в представленном наборе пресс-служба ФНС сообщила, что налоговики раскрыли данные только хозяйственных товариществ и обществ. Система обработала отчетность не всех компаний, а только тех, в которых структура доходов и расходов была наиболее проста в обработке, считает Лемчик.

Все по нулям

У четверти компаний в базе данных ФНС (621,4 тыс.) полностью нулевая финансовая отчетность по доходам и расходам. Нулевые доходы указаны у 741 тыс. организаций, а нулевые расходы — у 631 тыс. РБК сравнил эти данные с информацией о численности сотрудников, которую ФНС раскрыла 1 августа. Выяснилось, что в 31% компаний с нулевой отчетностью нет ни одного работника, а в каждой второй (52% компаний) в штате значится всего один человек.

Нулевую отчетность показывают юрлица с функцией владения и правообладания, которая не дает доход, пояснил РБК Лемчик. Но большинство компаний с нулевыми показателями просто прекратили деятельность, а учредители могут не ликвидировать юрлицо из-за рисков налоговой проверки и лишних расходов на эту процедуру. В таком случае компании могут «отлеживаться» три года, чтобы исчезли налоговые риски, рассказал эксперт. После этого срока выездная проверка, которая проходит при ликвидации компании и может затронуть деятельность в течение последних трех лет, ничего не выявит.​

К компаниям с нулевой отчетностью относятся и юрлица, созданные впрок для реализации бизнес-идеи в будущем. «Это пережитки прошлого, когда юрлица создавались в огромных количествах под каждый новый актив, вид деятельности, бизнес-идею, — отметил Зыков. — У нас есть клиент, у которого в определенный момент было 250 юрлиц в группе, из которых​ активно действовали всего 15».

Такая тенденция, по его словам, прекратилась с усилением налогового контроля. «С 2015 года из-за повышенной активности ФНС было возбуждено много дел о незаконном дроблении бизнеса, необоснованной налоговой выгоде. Предприниматели начали смотреть на большое число компаний как на недостаток: их тяжелее администрировать, проходить налоговые проверки, выше вероятность рисков», — отметил эксперт.

Определить недобросовестную компанию, по его словам, можно по дате регистрации: «Если компания остается с нулевой отчетностью свыше трех лет, я бы подозревал, что она создана без легитимных целей. Трудно предположить ситуацию, когда компания создается и на протяжении многих лет остается бездействующей».

Невероятные доходы и убытки

В базе ФНС есть и предприятия с невероятными на первый взгляд показателями. Занимающееся торговлей московское ООО «Гизунт» отчиталось ФНС о расходах в 10 трлн руб. Петербургское ЗАО «Оранж-Девелопмент» сообщило о расходах почти в 1,5 трлн руб. О максимальных доходах в 121,6 трлн руб. в ФНС отчиталось ООО «АДАМ-С» из Ингушетии. Московская клининговая компания «Клин Групп» в миллион раз завысила сумму доходов в отчете для ФНС: в базе ведомства указано 5,8 трлн руб., а в Росстате — 5,8 млн руб.

Эти компании, вероятно, ошиблись, сообщили РБК в ФНС. «При этом ФНС России не вправе корректировать такие данные», — добавили в ведомстве.

Компаниям грозит ответственность, если ошибки в бухгалтерской отчетности привели к неверному начислению налогов, сборов и страховых взносов. За искажение бухгалтерской отчетности предусмотрены штрафы по ст. 15.11 КоАП РФ. Компания может исправить ошибку, сообщив корректные данные в налоговую.


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Комментарии



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