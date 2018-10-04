Каждая пятая компания в России оказалась убыточной
4 октября 2018 17:25
122
Открытые данные ФНС
ФНС начала раскрывать не составляющие налоговую тайну данные о компаниях 1 августа, а сведения о суммах доходов и расходов, которые анализирует РБК, были опубликованы 1 октября. На первом этапе появилась информация о численности сотрудников, специальных налоговых режимах и участии в консолидированной группе налогоплательщиков.
Из-за экономических санкций Запада ФНС как минимум до 2020 года не будет раскрывать данные о стратегических компаниях, предприятиях ОПК и крупнейших налогоплательщиках (на федеральном уровне к ним относятся компании с доходом выше 35 млрд руб. в год, на региональном — от 2 млрд до 35 млрд руб.), писал РБК. В утвержденный президентом список стратегических предприятий входит около 70 компаний, включая «Роснефть», «Газпром», РЖД, «Аэрофлот», ВТБ, «РусГидро» и т.д.
1 декабря ФНС должна раскрыть данные о налоговых нарушениях, штрафах и других мерах ответственности.
Откуда убытки
РБК проанализировал данные о предприятиях, доходы которых не превышают 35 млрд руб. (результаты свыше этого показателя могут говорить об ошибке в отчетности). В среднем доходы компаний из списка ФНС составили 51,2 млн руб., а средние расходы — 50,2 млн руб. Средняя прибыль до налогообложения — 6 млн руб. у компаний с положительным финансовым результатом. Средний убыток нерентабельных предприятий составил 11,8 млн руб.
В 474 тыс. компаний из 2,5 млн, сведения о которых раскрыла ФНС, расходы превысили доходы. Таким образом, минимум 19% российских компаний, не считая «стратегов», предприятий ОПК и крупнейших налогоплательщиков, информацию о которых ФНС не раскрывает, убыточны. «Большинство таких компаний, скорее всего, являются недобросовестными в бизнесе, уплате налогов или предоставлении отчетности», — считает партнер департамента по налогообложению и праву Deloitte Антон Зыков.
«В некоторых случаях это могут быть компании-однодневки (ФНС ранее отчиталась о сокращении их числа до исторического минимума. — РБК) или компании, участвующие в налоговых махинациях, но их процент должен быть не очень большой», — говорит управляющий партнер юридической фирмы «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Лемчик. Убыточность — одна из причин для повышенного внимания к компании со стороны налоговой и вызова на специальную комиссию, уточняет он.
Впрочем, убытки — это необязательно признак махинаций, указал эксперт: часть компаний могла не выйти на самоокупаемость из-за санкций, роста курса валют, общего экономического спада в стране. В числе убыточных могут быть юрлица, созданные под строительные проекты, которые впоследствии были заморожены. Убыточными могли стать и дочерние структуры иностранных компаний, выручка которых из-за курсовой разницы и общего спада спроса не покрыла затраты.
Подозрения, по словам Зыкова, должны вызывать не все юрлица с убытками, а компании с мизерными оборотами. «Я с трудом могу представить действующий бизнес с выручкой в 10 тыс. руб. Это может быть недобросовестная компания, которая передает фиктивную отчетность, или же временно недействующая компания, руководство которой не уделяет должного внимания отчетности», — объяснил Зыков. Данные ФНС позволяют насчитать более 14 тыс. компаний, у которых доход в 2017 году не был нулевым, но не превысил 10 тыс. руб.
В то же время важно подчеркнуть, что данные бухгалтерской отчетности не могут быть напрямую использованы, чтобы делать какие-либо выводы или предположения об уплате налогов. Доходы и расходы могут быть признаны в бухучете, но не учитываться при определении базы по налогу на прибыль, и, наоборот, доходы и расходы могут быть признаны в налоговом учете, но не признаны в бухгалтерском.
Более точные сведения
Помимо ФНС финансовую отчетность компаний сейчас собирает Росстат. Предприятия обязаны сдавать идентичную отчетность в оба ведомства. Однако данные ФНС более полные, чем данные Росстата, указывает Зыков. «Многие компании игнорируют обязанность сдавать отчетность в Росстат, потому что последствия за непредставление сведений в ФНС более жесткие», — отметил он. Со следующего года компании смогут подавать отчетность только в ФНС, а уже налоговики передадут ее Росстату.
Всего в базе данных ФНС почти 2,5 млн компаний, в то время как на 1 января в России было зарегистрировано 4,37 млн юрлиц, 3,6 млн из которых — ООО. На вопрос РБК о количестве компаний в представленном наборе пресс-служба ФНС сообщила, что налоговики раскрыли данные только хозяйственных товариществ и обществ. Система обработала отчетность не всех компаний, а только тех, в которых структура доходов и расходов была наиболее проста в обработке, считает Лемчик.
Все по нулям
У четверти компаний в базе данных ФНС (621,4 тыс.) полностью нулевая финансовая отчетность по доходам и расходам. Нулевые доходы указаны у 741 тыс. организаций, а нулевые расходы — у 631 тыс. РБК сравнил эти данные с информацией о численности сотрудников, которую ФНС раскрыла 1 августа. Выяснилось, что в 31% компаний с нулевой отчетностью нет ни одного работника, а в каждой второй (52% компаний) в штате значится всего один человек.
Нулевую отчетность показывают юрлица с функцией владения и правообладания, которая не дает доход, пояснил РБК Лемчик. Но большинство компаний с нулевыми показателями просто прекратили деятельность, а учредители могут не ликвидировать юрлицо из-за рисков налоговой проверки и лишних расходов на эту процедуру. В таком случае компании могут «отлеживаться» три года, чтобы исчезли налоговые риски, рассказал эксперт. После этого срока выездная проверка, которая проходит при ликвидации компании и может затронуть деятельность в течение последних трех лет, ничего не выявит.
К компаниям с нулевой отчетностью относятся и юрлица, созданные впрок для реализации бизнес-идеи в будущем. «Это пережитки прошлого, когда юрлица создавались в огромных количествах под каждый новый актив, вид деятельности, бизнес-идею, — отметил Зыков. — У нас есть клиент, у которого в определенный момент было 250 юрлиц в группе, из которых активно действовали всего 15».
Такая тенденция, по его словам, прекратилась с усилением налогового контроля. «С 2015 года из-за повышенной активности ФНС было возбуждено много дел о незаконном дроблении бизнеса, необоснованной налоговой выгоде. Предприниматели начали смотреть на большое число компаний как на недостаток: их тяжелее администрировать, проходить налоговые проверки, выше вероятность рисков», — отметил эксперт.
Определить недобросовестную компанию, по его словам, можно по дате регистрации: «Если компания остается с нулевой отчетностью свыше трех лет, я бы подозревал, что она создана без легитимных целей. Трудно предположить ситуацию, когда компания создается и на протяжении многих лет остается бездействующей».
Невероятные доходы и убытки
В базе ФНС есть и предприятия с невероятными на первый взгляд показателями. Занимающееся торговлей московское ООО «Гизунт» отчиталось ФНС о расходах в 10 трлн руб. Петербургское ЗАО «Оранж-Девелопмент» сообщило о расходах почти в 1,5 трлн руб. О максимальных доходах в 121,6 трлн руб. в ФНС отчиталось ООО «АДАМ-С» из Ингушетии. Московская клининговая компания «Клин Групп» в миллион раз завысила сумму доходов в отчете для ФНС: в базе ведомства указано 5,8 трлн руб., а в Росстате — 5,8 млн руб.
Эти компании, вероятно, ошиблись, сообщили РБК в ФНС. «При этом ФНС России не вправе корректировать такие данные», — добавили в ведомстве.
Компаниям грозит ответственность, если ошибки в бухгалтерской отчетности привели к неверному начислению налогов, сборов и страховых взносов. За искажение бухгалтерской отчетности предусмотрены штрафы по ст. 15.11 КоАП РФ. Компания может исправить ошибку, сообщив корректные данные в налоговую.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
4 октября 2018 17:25
19% российских компаний, данные о которых раскрыла ФНС, показали убытки в 2017 году. Еще около 27% закончили год с нулевой прибылью. Экономика региона
121
4 октября 2018 13:33
В рамках форума прошли дискуссии на важные для российского автопрома темы. Экономика региона
134
3 октября 2018 23:53
Так называемый термос выйдет для покупателей в 920 тысяч рублей, а холодильник обойдётся как минимум в миллион. Экономика региона
351
Финансы и Банки
4 октября 2018 09:26
Воспользоваться сервисом можно бесплатно и неограниченное количество раз в течение действия договора страхования. Финансы и Банки
153
3 октября 2018 13:31
На встрече представили нового управляющего самарским отделением Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Марину Мясникову. Финансы и Банки
280
3 октября 2018 09:59
Пакеты услуг входят в обновленную линейку тарифов Сбербанка для малого бизнеса. Финансы и Банки
216
Строительство
4 октября 2018 13:42
На это потратят почти 7 миллионов рублей. Строительство
155
3 октября 2018 12:58
Установленный застройщиком забор фактически перегородил въезд во двор. Строительство
202
28 сентября 2018 15:14
Ситуация сдвинулась с мертвой точки после вмешательства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Строительство
281
Новости
|
Для тех, кто решил приобрести квартиру в Рязани, стоит обратить внимание на жилье в...
|
21.09.2018
Малые архитектурные формы (МАФ) являются важными вспомогательными архитектурными...
|
Создать красивый интерьер можно используя стильные отделочные материалы,...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
652
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1918
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1840
Бизнес
2 октября 2018 22:53
Она накрыла крупнейший за последнее время этнический картель, производивший синтетические наркотики и продававший их в десятки стран за биткоины. Бизнес
403
29 сентября 2018 21:42
За минувшую пятницу, 28 сентября, глава Tesla Илон Маск потерял 1,5 миллиарда долларов, а cостояние основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшилось на 2 миллиарда... Бизнес
699
29 сентября 2018 21:35
Злоумышленники нашли уязвимость в коде и получили контроль над "маркерами доступа", которые позволяют управлять любыми личными страничками... Бизнес
558
Новости компаний
4 октября 2018 11:27
Многие работы по сложным, а порой уникальным проектам могут выполняться только людьми старшего поколения. Новости компаний
139
4 октября 2018 10:52
Особое внимание уделяется электробезопасности среди детей и подростков. Новости компаний
133
3 октября 2018 11:33
Основным инструментом воздействия на должников является претензионно-исковая работа. Новости компаний
210
20 сентября 2018 14:59
Покупки будут осуществляться с помощью приложения для смартфона. Новости компаний
344
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
587
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
455
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
403
Транспорт
4 октября 2018 10:26
Они позволят пассажирам самостоятельно формировать своё личное пространство во время поездки. Транспорт
209
3 октября 2018 12:40
Новое оборудование на кольце установят после 8 октября. Транспорт
219
3 октября 2018 12:00
Билеты по специальным тарифам можно приобрести до 11 октября. Транспорт
397
2 октября 2018 12:00
Приложение позволяет оплачивать проезд мобильным телефоном. Транспорт
172
Видео
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
253
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
356
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
777
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15750
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
808
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
1050
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
955
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
995
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2034
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1461
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1622
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1583
Мероприятия