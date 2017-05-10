Я нашел ошибку
Главные новости: 
Самарское знамя отправлено по историческому пути Региональный патриотический проект приурочен к 140-летию Самарского Знамени.
Самарское знамя отправлено по историческому пути
Президент ограничил возможность проведения митингов на время Кубка конфедераций и ЧМ-2018
Президент ограничил возможность проведения митингов на время Кубка конфедераций и ЧМ-2018
В Самаре состоится джазовый фестиваль
В Самаре состоится джазовый фестиваль
Рейтинг публичной активности ВИП-персон Самарской области за апрель-2017
Рейтинг публичной активности ВИП-персон Самарской области за апрель-2017
В Самаре сотрудники ГИБДД провели специализированный рейд «Пешеход»
В Самаре сотрудники ГИБДД провели специализированный рейд «Пешеход»
Полиция ищет свидетелей жестокого убийства в Саратовской области
Полиция ищет свидетелей жестокого убийства в Саратовской области
На ул. Металлургической в Самаре ночью сгорело 30 кв. метров сараев
На ул. Металлургической в Самаре ночью сгорело 30 кв. метров сараев
Из бюджета жителям Самарской области возвращено более 559 млн рублей в виде налоговых вычетов
Из бюджета жителям Самарской области возвращено более 559 млн рублей в виде налоговых вычетов
сегодня  Среда, 10 мая, 12:49
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/05:
USD 58.54
0.97
EUR 64.24
1.51
Искать
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Из бюджета жителям Самарской области возвращено более 559 млн рублей в виде налоговых вычетов

10 мая 2017 11:30
144
Из бюджета жителям Самарской области возвращено более 559 млн рублей в виде налоговых вычетов
Свыше 21 тысячи жителей региона воспользовались правом получения налоговых вычетов на лечение и обучение.

С начала 2017 года жителям Самарской области предоставлено налоговых вычетов на общую сумму более 559 млн рублей. Об имущественных налоговых вычетах в связи с понесенными расходами на приобретение жилья в размере 20,4 млрд рублей заявили 68 тысяч налогоплательщиков. Свыше 21 тысячи жителей региона воспользовались правом получения налоговых вычетов на лечение и обучение, а также по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного страхования за 2016 год на сумму почти 994 млн рублей, что превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 24% или на 194 млн рублей.

Как подчеркивает начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области Е.В.Данилкина, предоставление налогового вычета – это не возврат всей суммы расходов, например, на обучение, лечение, строительство дома или приобретение жилья, а возврат 13% с потраченной на эти цели суммы. Причем, есть существенное условие – с заработной платы налогоплательщика должен быть удержан НДФЛ и перечислен в бюджет, а это значит, что налоговый вычет не предоставят безработному или обладателю заработной платы в «конверте».

Необходимо напомнить, что подать декларации исключительно с целью получения налоговых вычетов можно в любое удобное время в течение всего года. В помощь налогоплательщикам на сайте ФНС России размещена компьютерная программа, которая автоматически сформирует налоговые декларации и проверит корректность вводимых данных. Кроме того, для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» также реализована возможность заполнения налоговой декларации в режиме онлайн без скачивания специальных программ. На сегодняшний день в Самарской области активными пользователями "личным кабинетом" является более 500 тысяч жителей, которые используют дистанционный способ взаимодействия - обращаются в налоговую инспекцию без личного визита. Так, например, в 1 квартале 2017 года через электронный сервис-помощник жителями региона направлено 32 тысячи электронных документов, в том числе и налоговых деклараций, подписанных неквалифицированной электронной подписью, более 13 тысяч.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
10 мая 2017  11:30
Из бюджета жителям Самарской области возвращено более 559 млн рублей в виде налоговых вычетов
Из бюджета жителям Самарской области возвращено более 559 млн рублей в виде налоговых вычетов
Свыше 21 тысячи жителей региона воспользовались правом получения налоговых вычетов на лечение и обучение. Экономика региона
143
3 мая 2017  13:35
В Самарской области подорожали овощи
В Самарской области подорожали овощи
При этом подешевели творог и яйца. Экономика региона
169
2 мая 2017  10:38
Безработица в Тольятти составила 1,83%
Безработица в Тольятти составила 1,83%
25 предприятий Автограда работают в режиме неполного рабочего времени. Экономика региона
271
Весь список
Финансы и Банки
8 мая 2017  16:23
Как получить онлайн кредит бесплатно
 Не самая оптимистичная финансовая ситуация в Украине вынуждает многих ломать голову над тем, где же раздобыть денег.  Финансы и Банки
52
4 мая 2017  15:04
Рынок микрозаймов продолжает устойчивый активный рост.
Каждый третий заем россиян оказался микрозаймом
Рынок микрозаймов продолжает устойчивый активный рост.   Финансы и Банки
254
4 мая 2017  12:56
Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Владимир Ситнов вошёл в состав совета директоров казахстанского Дочернего Банка АО «Сбербанк»
Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Владимир Ситнов вошёл в состав совета директоров казахстанского Дочернего Банка АО «Сбербанк»
Решение было принято на общем собрании акционеров 28 апреля. Финансы и Банки
222
Весь список
Строительство
8 мая 2017  16:05
Установка пожарной сигнализации в Москве
Установка пожарной сигнализации в Москве
 Пожарная сигнализация играет важную роль в каждом здании. Это касается и жилых домов, и производственных помещений, и офисов и т.д.  Строительство
44
5 мая 2017  19:00
Как выбрать цемент для качественного строительства
Как выбрать цемент для качественного строительства
 Цемент является востребованным и даже незаменимым материалом в строительстве. На рынке предостаточный ассортимент. Здесь есть различные виды цемента. Строительство
50
4 мая 2017  10:52
В Самаре дешевеет строящееся жилье
В Самаре дешевеет строящееся жилье
Застройщики снижают цену на жильё со сдачей в 2018-2019 годах. Строительство
494
Весь список

Налоги
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
244
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
397
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1267
Весь список
Бизнес
1 мая 2017  10:39
Фрачайзинг, как успешный бизнес
 У кого-то есть товары, технологии, торговые знаки или готовые схемы ведения дела, которые позволяют вести успешный бизнес. Этот кто-то — франчайзер, продавец... Бизнес
66
27 апреля 2017  16:21
Основные заслуги Захара Смушкина
Основные заслуги Захара Смушкина
 На территории Российской Федерации  Захар Смушкин  достаточно популярен и известен многим. Это очень популярная личность благодаря множеству заслуг.  Бизнес
66
17 апреля 2017  14:38
Регистрация оффшоров
Регистрация оффшоров
 Большинство участников развивающегося бизнеса стремятся увеличить свой доход и минимизировать любые затраты компании.  Бизнес
138
Весь список


Новости компаний
8 мая 2017  16:07
Сельскохозяйственная техника от производителя
Сельскохозяйственная техника от производителя
 Те, кто занимается сельским хозяйством, хорошо понимают, что наличие качественной техники играет важную роль. Такую технику лучше всего покупать у надёжного... Новости компаний
49
2 мая 2017  13:14
АвтоВАЗ рассекретил дату выхода долгожданных моделей Lada
АвтоВАЗ рассекретил дату выхода долгожданных моделей Lada
Старт продаж универсалов запланирован на вторую половину 2017 года. Новости компаний
568
2 мая 2017  11:52
«СИБУР Тольятти» открывает сезон профессиональных стажировок
«СИБУР Тольятти» открывает сезон профессиональных стажировок
В этом году стажировки пройдут по четырем направлениям. Новости компаний
253
28 апреля 2017  11:19
Задолженность теплоснабжающих организаций Самарской области превысила 1,3 млрд рублей
Задолженность теплоснабжающих организаций Самарской области превысила 1,3 млрд рублей
Это ставит под угрозу стабильность газоснабжения области. Новости компаний
286
Весь список
IT и Коммуникации
8 мая 2017  16:02
Купить ISK Eve онлайн
Купить ISK Eve онлайн
 Различные онлайн игры набирают всё больше популярности среди геймеров. Каждый, кто увлечён подобными играми, понимает, что успеха игры, нужно учитывать... IT и Коммуникации
47
8 мая 2017  15:59
Игры-шутеры онлайн
Игры-шутеры онлайн
 Компьютерные игры имеют большую популярность во всём мире. В них играют не только дети, но даже и взрослые. Многие игры настолько захватывают, что от них... IT и Коммуникации
58
2 мая 2017  10:36
Когда симбиоз операторов – это выгодно
 Уже давно при выборе мобильного оператора в приоритет встали не количество СМС, не стоимость звонков и даже не качество сотовой связи, а быстрый мобильный... IT и Коммуникации
113
Весь список
Транспорт
8 мая 2017  15:56
Автосалон в Москве и отзывы о нём
Автосалон в Москве и отзывы о нём
 Выбирая автосалон, в котором вы собираетесь получать услуги, нужно обратить внимание на многие нюансы.  Транспорт
46
8 мая 2017  12:00
Самарцам напоминают об ограничении движения в центре города 8 и 9 мая
Самарцам напоминают об ограничении движения в центре города 8 и 9 мая
Жителей и гостей города просят заранее выбирать маршруты следования. Транспорт
325
8 мая 2017  11:04
В День Победы общественный транспорт Самары будет работать в усиленном режиме
В День Победы общественный транспорт Самары будет работать в усиленном режиме
После праздничного фейерверка транспорт будет развозить жителей города с площади имени В.В. Куйбышева. Транспорт
448
6 мая 2017  12:07
На трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС из-за пробок движение почти остановилось Это связано с ремонтными работами.
На трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС из-за пробок движение почти остановилось
Это связано с ремонтными работами. Транспорт
432
Весь список


Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
422
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1013
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1183
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1393
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2717
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1596
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1352
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1039
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
529
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
955
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2195
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3204
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится джазовый фестиваль
Сотрудники Советского следственного отдела Самары возложили цветы к Вечному огню на площади Славы
В память о Победе судебные приставы раздали георгиевские ленточки жителям и гостям Самары
Весь список
Популярное
за сегодня

Спасатели работали на 918 км трассы М-5, где столкнулись два автомобиля

417

Самарские судебные приставы проверят на долги на воде

315

Какой мессенджер меньше всех расходует трафик

244
за неделю

Открытое письмо руководителя Управления по работе с обращениями граждан Администрации г. Самары Виктора Кузьмина жителям Самары

3849

В Тольятти маленький ребенок разбился, упав с пятого этажа дома на улице Тополиной

2616

У развернувших на демонстрации в Самаре плакат о Меркушкине коммунистов что-то "формально усмотрели"

1702
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Плешков Дмитрий Вадимович

Королев Петр Петрович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда