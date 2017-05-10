Из бюджета жителям Самарской области возвращено более 559 млн рублей в виде налоговых вычетов

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С начала 2017 года жителям Самарской области предоставлено налоговых вычетов на общую сумму более 559 млн рублей. Об имущественных налоговых вычетах в связи с понесенными расходами на приобретение жилья в размере 20,4 млрд рублей заявили 68 тысяч налогоплательщиков. Свыше 21 тысячи жителей региона воспользовались правом получения налоговых вычетов на лечение и обучение, а также по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного страхования за 2016 год на сумму почти 994 млн рублей, что превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 24% или на 194 млн рублей.Как подчеркивает начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области Е.В.Данилкина, предоставление налогового вычета – это не возврат всей суммы расходов, например, на обучение, лечение, строительство дома или приобретение жилья, а возврат 13% с потраченной на эти цели суммы. Причем, есть существенное условие – с заработной платы налогоплательщика должен быть удержан НДФЛ и перечислен в бюджет, а это значит, что налоговый вычет не предоставят безработному или обладателю заработной платы в «конверте».Необходимо напомнить, что подать декларации исключительно с целью получения налоговых вычетов можно в любое удобное время в течение всего года. В помощь налогоплательщикам на сайте ФНС России размещена компьютерная программа, которая автоматически сформирует налоговые декларации и проверит корректность вводимых данных. Кроме того, для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» также реализована возможность заполнения налоговой декларации в режиме онлайн без скачивания специальных программ. На сегодняшний день в Самарской области активными пользователями "личным кабинетом" является более 500 тысяч жителей, которые используют дистанционный способ взаимодействия - обращаются в налоговую инспекцию без личного визита. Так, например, в 1 квартале 2017 года через электронный сервис-помощник жителями региона направлено 32 тысячи электронных документов, в том числе и налоговых деклараций, подписанных неквалифицированной электронной подписью, более 13 тысяч.