Итоги строительного сезона с «ТермопанельМонолит»

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в своем интервью, опубликованном на сайте АО «Теплант», отметила, что объем строительных работ в Приволжском федеральном округе сокращается, большая часть проектов особенно в сегменте коммерческой недвижимости заморожена.- Год был очень непростым. В этой ситуации мы понимали, что нас спасут только заказы государственного значения – объекты к Чемпионату мира по футболу 2018, проекты в сельском хозяйстве и промышленности. На протяжении последних трех лет основной объем в структуре наших продаж занимают поставки на сельскохозяйственные и промышленные объекты – около 70-80%.Несмотря на сложные экономические условия, дилер «Тепланта» в этом году не только сохранил свои позиции на строительном рынке Поволжья, но и увеличил объем продаж.Компания выполнила поставки сэндвич-панелей Teplant для строительства таких знаковых объектов, как завод по производству лекарственных средств «Мабскейл» в Особой экономической зоне «Тольятти», завод по установке сульфат-нитрата аммония (ПАО «КуйбышевАзот»), новые производственные и офисные здания ООО «ПЕГАС-АГРО» (ведущий производитель сельскохозяйственной техники), «Комплекс по выращиванию и переработки мяса индейки» в Пензенской области.Кроме того, «ТермопанельМонолит» приняла участие в возведении ряда новых спортивных комплексов: крытый каток с искусственным льдом и универсальным игровым залом в жилом микрорайоне «Южный город», спортивный комплекс «Колос» в селе Челно-Вершины и физкультурно-спортивный комплекс в Тольятти (площадка «Певческое Поле»).считает, что российский рынок сэндвич-панелей переживает сложный период, наблюдается как ценовой, так и качественный демпинг.- Пока рынок коммерческой недвижимости не восстановится, сегмент сэндвич-панелей будет испытывать сложности. Однако мы не сдаемся и продолжаем работать над проектами, не позволяя негативной динамике завладеть рынком.Акционерное общество (АО) «Теплант» – ведущий производитель сэндвич-панелей в России.Предприятие было создано в 1994 году на базе завода по производству минераловатных изделий (основанного в 1957 г.). В 2012 году компания была переименована из ОАО «Термостепс-МТЛ» в ОАО «Теплант». 8 сентября 2015 года ОАО «Теплант» переименовано в АО «Теплант».Теплант имеет две производственные площадки в Самаре и одну в Ивановской области (г. Тейково)Дилерская сеть компании насчитывает более 40-ка компаний в 33 городах России, Казахстана и Беларуси.Учредитель - Tabellion Ltd.(дочерняя компания Baring Vostok PE Fund IV)Генеральный директор – Валерий Владимирович Ратанов.Фото: Екатерина Косицина, директор ООО «ТермопанельМонолит»