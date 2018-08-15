Инвесторы могут не взяться за воскрешение СПЗ в случае полной остановки производства

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«Вообще, мы предвидели, что объемы СПЗ будут постепенно падать, и еще лет пять назад начали программу по освоению его номенклатуры для того, чтобы потребители, которые являются и нашими клиентами тоже, закупающие конические подшипники там, не страдали. Сейчас наша корпорация уже готова предложить им всю продукцию, которую делал этот завод», — рассказывал в конце минувшего года корреспонденту «СО» генеральный директор ОАО «ЕПК Самара» Сергей Мокичев. Часть номенклатуры пересекалось у заводов еще до этого момента.В случае если СПЗ остановит производство, а зарплату оставшимся рабочим так и не выплатит, она, по мнению экспертов, отразится как обязательства по текущим платежам. «Так произойдет, если долги по заработной плате образовались уже после того, как было введено конкурсное производство. В реестр кредиторов сотрудникам СПЗ вставать не придется. До этого дойдет только в случае, если имеются старые долги по зарплате, до того, как было введено конкурсное производство. Тогда рабочие станут кредиторами второй очереди. Ее можно условно назвать престижной. То есть задолженность им будет выплачиваться в первую очередь», — резюмировал Денис Ковалюнас. 2,3 млрд рублей требований уже включено в реестр кредиторов СПЗ.