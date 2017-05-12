Инвестиции резидентов ОЭЗ «Тольятти» продолжают расти

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Члены совета согласовали изменения в проекты действующих резидентов.Изменения условий соглашений, а также внесение корректировок в действующие бизнес-планы осуществлены с учетом текущих тенденций рынка, сложившейся экономической ситуации, а также внутренних планов компаний. Это естественный процесс, который позволяет структурировать произошедшие изменения и привести все документы в соответствии с действующими статусами. В основном корректировки касались сроков реализации, а также других показателей и параметров, в частности, объема инвестиций, который удерживает уверенную тенденцию к росту, сообщает сайт облправительства.На заседании экспертного совета согласованы изменения в соглашение с ООО «Тольяттинская бумажная фабрика», которое уже завершает строительство своего завода в ОЭЗ «Тольятти» и готовится к запуску производства в этом году, и с ООО «Мубеа Компоненты Подвески Русь», планирующим возобновить строительные работы на площадке в 2019 году. Также корректировки осуществлены в отношении компаний ООО «СолоФилмз» и ООО «ПМ – Композит». Последняя планирует создать в ОЭЗ полимербетонное и прессовое производство продукции из композиционных материалов на территории бывшего ООО «Манн+Хуммель Тольятти», выбывшего из ОЭЗ. Ранее реализация данного проекта уже была одобрена на заседании экспертного совета для компании ООО «Продмаш-Композит».