Инфляция в Самарской области с начала года достигла 1%

5

Уровень инфляции (сводный индекс потребительских цен по Самарской области) в мае 2017 года составил 100,1%, в том числе:- на продовольственные товары – 100,2;- на непродовольственные товары – 99,8%;- на платные услуги – 100,3%.С начала года индекс инфляции составил 101,0%.