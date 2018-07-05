Госдума приняла закон о снижении акцизов на бензин
5 июля 2018 20:45
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Согласно закону, акцизы на автомобильный бензин Евро-5 с 1 июля по 31 декабря 2018 года снизятся на 3,7 тыс. руб. за тонну, а на дизельное топливо — на 2,6 тыс. руб.
По словам ведомства, НДД от добычи углеводородного сырья будет применен в отношении закрепленных групп участков недр, за исключением тех, которые включают в себя новое морское месторождение сырья.
3 июля стало известно, что Госдума позволила правительству вводить дополнительные вывозные таможенные пошлины на легкие и средние дистилляты, на светлые нефтепродукты, прямогонный и товарный бензин.
Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков отметил, что данные меры были предприняты, чтобы не допустить резкое повышение цен на топливо.
По данным Росстата, с начала 2018 года цена на бензин и дизельное топливо повысилась в среднем на 8,2%. В то же время инфляция составила не более 1,7%. Глава «Роснефти» Игорь Сечин связал рост цен на бензин с девальвацией рубля и ростом цен на нефть на мировом рынке.
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Комментарии
Экономика региона
5 июля 2018 20:45
С 1 июля по 31 декабря 2018 года акцизы на автомобильный бензин Евро-5 снизятся на 3,7 тыс. руб. за тонну, а на дизельное топливо — на 2,6 тыс. руб. Экономика региона
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