Госдума одобрила в первом чтении повышение ставки НДС с 18 до 20%

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Правительство, которое внесло в Госдуму законопроект о повышении НДС 16 июня, сообщало, что маневр принесет бюджету дополнительно 620 млрд руб. в год, а деньги пойдут «на развитие социальной инфраструктуры: образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культуру» — то есть на цели, обозначенные майским указом президента, говорил первый вице-премьер Антон Силуанов. Вместе с тем сохранятся льготы по НДС на социально значимые товары и услуги (ставка 10% на продовольствие, детские и медицинские товары, а также ставки на внутренние воздушные перевозки).Законопроект позволит привлечь дополнительные средства на реализацию национальных целей в объеме от 600 млрд до 630 млрд руб. в год с ростом в последующие периоды, сказал замминистра финансов Илья Трунин, представляющий правительственную инициативу. «Во-первых, это налог с максимально широкой базой. Во-вторых, наличие льготной ставки по НДС предполагает, что цены на социальные товары не изменятся», — сказал он. Помимо решения задач, поставленных в указе президента, повышение НДС является в том числе и чисто фискальной мерой, сказал Трунин. «Это налог с максимальной доходной базой и максимально нейтральной. Поэтому законопроект является бизнес-ориентированным», — добавил он.​​Как заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, решение по НДС является взвешенным, с ним согласны даже руководители бизнес-объединений. По словам Макарова, с 2004 года по сегодняшний день только на снижении ставки бизнес сэкономил 5,2 трлн руб. Эти средства компании могли расходовать на развитие, добавил он. «Все они понимают, что эти 2% являются, по существу, вкладом бизнеса в развитие страны и социальную поддержку населения», — сказал он.Представители фракций КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР выступили против принятия законопроекта. Замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, выступающий от фракции ЛДПР, заявил, что повышение НДС не решит обе проблемы — запустить экономику, как поручил президент, и привлечь 600 млрд руб. для решения локальных задач. «Этим законом мы даем понять, что та налоговая система, которую просил донастроить президент, она подстраивается таким образом, что задача фискальная — просто собрать налоги, при этом задача увеличения роста производства и экономики уходит на второй план», — сказал он.Первый зампред комитета по промышленности Валерий Гартунг («Справедливая Россия») сообщил, что принятие этого законопроекта противоречит указу президента. «Была цель войти в пятерку крупнейших экономик мира, при этом мы должны иметь темпы роста в долгосрочной перспективе выше средних темпов роста мировой экономики. При повышении НДС мы этого точно не достигнем, у нас будет снижение темпов роста», — сказал он. В свою очередь, повышение пенсионного возраста приведет к снижению уровня жизни, считает депутат, что противоречит плану снизить уровень бедности в два раза к 2024 году, как заложено в указе президента.Представляющий коммунистическую партию депутат Михаил Щапов, состоящий также в комитете по бюджету и налогам, заявил, что за повышение ставки НДС заплатят все граждане страны. «Бизнес просто переложит эти расходы на покупателей. Необходимо искать иные источники пополнения бюджета», — сказал он.По словам Андрея Макарова, те, кто «кричит, что с 1 января все подорожает, на самом деле не готовы платить вообще никакие налоги». «Это даже не жадность, это алчность. Кстати, в 1990-е годы ставка НДС была 28%, но никого это не волновало, может, потому что никто налоги не платил?» — парировал глава бюджетного комитета после обсуждения законопроекта.По мнению экспертов, повышение ставки НДС с 2019 года с 18 до 20% приведет к снижению ВВП, потребления, инвестиций и внешней торговли России по сравнению с гипотетической траекторией, построенной без налоговых изменений. Такой вывод содержится в статье заведующего лабораторией макроэкономического моделирования Института Гайдара Андрея Полбина, писал РБК. Само правительство никаких расчетов экономических последствий повышения НДС пока не предоставляло, кроме оценки влияния на инфляцию, на этом в ходе пленарного заседания акцентировали внимание и представители различных фракций.Как говорил Антон Силуанов, из-за повышения НДС инфляция может ускориться в 2019 году в пределах 1,5 п.п., до 4–4,5%, а Центробанк оценивал, что планируемые налоговые изменения увеличат инфляцию примерно на 1 п.п., причем бизнес может начать закладывать будущее повышение НДС в цены уже в этом году.Минэкономразвития недавно обновило свой макропрогноз, учтя в нем решение о росте ставки НДС с 2019 года, писал РБК со ссылкой на источники в финансово-экономическом блоке правительства. Рост ВВП в 2018 году составит 1,9%, в 2019-м затормозится до 1,4% (ранее ожидалось 2,1 и 2,2% соответственно). Рост инвестиций в 2018 году составит 3,5% (вместо ожидавшихся ранее 4,7%), а в 2019 году замедлится до 3,1% (вместо 5,6% в предыдущей версии прогноза, не учитывавшей налоговые изменения).Как заявил в ходе заседания Госдумы Илья Трунин, прогноз Минэкономразвития не учитывает ряд факторов. Например, негативное влияние на темп роста ВВП от повышения НДС на 2 п.п. власти смогут нивелировать, поскольку направят дополнительные доходы на инвестиции в инфраструктуру, сказал представитель Минфина.«С одной стороны, да, повышение налога приводит к изъятию определенного ресурса из экономики, в том числе и инвестиционных ресурсов. Но правительство не направит эти деньги на покрытие внешнего долга — деньги все будут потрачены внутри страны, в том числе на инвестиции в инфраструктуру и на социальные цели. Следовательно, это приведет к увеличению инвестиций и росту реальных располагаемых доходов населения, с другой стороны», — заключил он.Фото: РБК