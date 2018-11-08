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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Главгосэкспертиза рассмотрела проект строительства новых объектов на Свинодубравском месторождении

8 ноября 2018 17:45
131
По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.
Изучив представленные материалы, эксперты Самарского филиала Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных
изысканий, выполненных для подготовки проектной документации, соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация – результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Свинодубравское нефтяное месторождение находится в Сергиевском нефтегазоносном районе Татарской нефтегазоносной области Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна.

В рамках реализации проекта, получившего положительное заключение Главгосэкспертизы России, пройдет строительство выкидного трубопровода от скважины № 314 до автоматизированной групповой замерной установки Свинодубравского месторождения. Протяженность трубопровода, предназначенного для сбора и транспортировки нефти и газа, составит 2434,7 м.

Также проектом предусмотрена прокладка высоковольтной линии электропередач ВЛ 10 кВ.

Финансирование строительства планируется осуществлять за счет собственных средств застройщика – акционерного общества «Самаранефтегаз», передает пресс-служба Главгосэкспертизы России. 
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Комментарии



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