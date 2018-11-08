Главгосэкспертиза рассмотрела проект строительства новых объектов на Свинодубравском месторождении

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Изучив представленные материалы, эксперты Самарского филиала Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерныхизысканий, выполненных для подготовки проектной документации, соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация – результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.Свинодубравское нефтяное месторождение находится в Сергиевском нефтегазоносном районе Татарской нефтегазоносной области Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна.В рамках реализации проекта, получившего положительное заключение Главгосэкспертизы России, пройдет строительство выкидного трубопровода от скважины № 314 до автоматизированной групповой замерной установки Свинодубравского месторождения. Протяженность трубопровода, предназначенного для сбора и транспортировки нефти и газа, составит 2434,7 м.Также проектом предусмотрена прокладка высоковольтной линии электропередач ВЛ 10 кВ.Финансирование строительства планируется осуществлять за счет собственных средств застройщика – акционерного общества «Самаранефтегаз», передает пресс-служба Главгосэкспертизы России.