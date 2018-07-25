Глава региона Дмитрий Азаров проводит рабочий день в Ставропольском районе (дополнено)

По направлению с/х:

Удельный вес прибыльных организаций 83% - на 10% меньше, чем в #со.

По программе развития сельских территорий жильём обеспечены только 15 семей (3 в год) В районах-лидерах более 140!

Ни одной заявки на участие грантовых инициатив граждан.

После основных докладов общение с Дмитрием Азаровым продолжилось в режиме вопрос-ответ.



Одна из самых больших проблем в Ставропольском районе - нехватка мест в средней школе. Новые образовательные учреждения не строились десятки лет,классы переполнены.



Наиболее остро вопрос стоит в Тимофеевке, Ягодном, Подстепках, а также в с.Ташелка, где строительство школы заморожено с 2007 г. Министр образования СО Владимир Пылев рассказал - по трём поселениям варианты решения прорабатываются. В Ягодном даже не разработан проект.



Глава региона поручил минобру, минстрою и администрации района совместно проработать вопрос, и в течение месяца подготовить механизмы по строительству новых школ. Приоритетный проект - завершение 11-летнего строительства школы в Ташелке (на 275 учеников).



Во время обсуждения было найдено оперативное решение с нехваткой мест в школе в селе Ягодное: часть детей может обучаться в близлежащем селе - Луначарском. Вопрос в ремонте дороге, соединяющей населенные пункты. Дмитрий Азаров поручил Ивану Пивкину сразу после совещания cамому оценить ситуацию с состоянием дороги и представить проект решения наболевшего вопроса сегодня же.



Дмитрий Азаров подчеркнул: не исключено, что будут выделены средства из резервного фонда Губернатора. Актив района встретил предложение аплодисментами.



Среди других актуальных проблем, обозначенных жителями - утилизация отходов, строительство фоков и детских садов, развитие и поддержка фермерства.



По каждому вопросу глава региона ведёт детальный разбор с привлечением руководителей профильных министерств, выработкой решений.



Много вопросов по развитию сельского хозяйства. Люди плохо информированы о том, какие меры господдержки сегодня предоставляются на рег. и фед. уровне, администрация района недостаточно активно оказывает методическую поддержку в их использовании



Кроме того, в районе есть объективные проблемы со стратегическим планированием - один из участников встречи сообщил, что в минувшей районной сессии, не считая чиновников, приняли участие лишь 2 человека. Дмитрий Азаров поддержал идею общественника по созданию стратсовета на уровне района.



Завершая встречу, Дмитрий Азаров поблагодарил жителей Ставропольского района за откровенный разговор о наболевших проблемах: "Опасно иметь недостоверную информацию, судить только по красивым отчётам. Когда приезжаешь на место, общаешься с людьми, всегда понимаешь реальную картину. Если находиться в заблуждении, от земли отрываться - будешь принимать неверные решения. Спасибо вам за честный разговор. Очевидно, к сожалению, что здесь необходимо принимать, в том числе, и кадровые решения. И они будут приняты."- резюмировал глава региона.



Уже после окончания встречи стало известно, что глава Ставропольского района Валерий Анисимов ушёл в отставку, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.















Кроме того,в районе есть объективные проблемы со стратегическим планированием-один из участников встречи сообщил, что в минувшей районной сессии,не считая чиновников, приняли участие лишь 2 человека.@D_Azaroff поддержал идею общественника по создание стратсовета на уровне района.