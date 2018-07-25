Глава региона Дмитрий Азаров проводит рабочий день в Ставропольском районе (дополнено)
25 июля 2018 19:04
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@D_Azaroff отметил - анализ обращений граждан показывает,что проблем в районе много: "Район большой и по площади,и по численности. Долгое время другие районы на него равнялись. Однако сегодня ситуация не является таковой. Потенциал остаётся не реализованным".
Активность жителей в районе велика, однако взаимопонимания между жителями и властью не складывается. Отсюда - градус недовольства выше, чем в других муниципалитетах #СО. Как подчеркнул @D_Azaroff, это ведёт к недоверию граждан к власти- как местного,так и поселкового уровня.
"Это сказывается не только на самочувствии людей,но и на инвест.климате.Если один муниципалитет нас подводит,это может негативно сказаться на интересе инвесторов к #CO в целом.А между тем Ставропольский район должен быть одним из лидеров,локомотивом роста.
С докладами по основным направлениям социально-экономического развития района выступили представители министерства финансов,с/х и ЖКХ.По каждому из направлений недочетов больше,чем достижений.В основном, проблемы в качестве управления и отсутствии долгосрочных целевых ориентиров.
По направлению финансов:
- Бюджетная обеспеченность доходами на 1.07.2018г.- 25-е место среди 27 мун.рай.
- В 2017 впервые зафиксировано отрицательное значение остатков на счете бюджета.
- Неиспользованный резерв доходов в 2017 году - 80 млн
- Резкий рост кредиторской задолж-ти
По направлению ЖКХ:
- Почти 200 млн долг перед ресурсоснабжающими организациями
- С задолженностью не работают 3-й год
- За срыв договорённостей газовики вырезали часть трубы к котельным
- Под угрозой отопительный сезон
Возможным концессионерам не идут навстречу.
@D_Azaroff: "Такая работа фактически не позволяет району развиваться. Это очень серьёзный сдерживающийся фактор.
Разбираемся с текущими вопросами района, даже не стратегическими! Теми, которые должна решать муниципальная команда!" ⚡️
Кроме того,в районе есть объективные проблемы со стратегическим планированием-один из участников встречи сообщил, что в минувшей районной сессии,не считая чиновников, приняли участие лишь 2 человека.@D_Azaroff поддержал идею общественника по создание стратсовета на уровне района.
Одна из самых больших проблем в Ставропольском районе - нехватка мест в средней школе. Новые образовательные учреждения не строились десятки лет,классы переполнены.
Наиболее остро вопрос стоит в Тимофеевке, Ягодном, Подстепках, а также в с.Ташелка, где строительство школы заморожено с 2007 г. Министр образования СО Владимир Пылев рассказал - по трём поселениям варианты решения прорабатываются. В Ягодном даже не разработан проект.
Глава региона поручил минобру, минстрою и администрации района совместно проработать вопрос, и в течение месяца подготовить механизмы по строительству новых школ. Приоритетный проект - завершение 11-летнего строительства школы в Ташелке (на 275 учеников).
Во время обсуждения было найдено оперативное решение с нехваткой мест в школе в селе Ягодное: часть детей может обучаться в близлежащем селе - Луначарском. Вопрос в ремонте дороге, соединяющей населенные пункты. Дмитрий Азаров поручил Ивану Пивкину сразу после совещания cамому оценить ситуацию с состоянием дороги и представить проект решения наболевшего вопроса сегодня же.
Дмитрий Азаров подчеркнул: не исключено, что будут выделены средства из резервного фонда Губернатора. Актив района встретил предложение аплодисментами.
Среди других актуальных проблем, обозначенных жителями - утилизация отходов, строительство фоков и детских садов, развитие и поддержка фермерства.
По каждому вопросу глава региона ведёт детальный разбор с привлечением руководителей профильных министерств, выработкой решений.
Много вопросов по развитию сельского хозяйства. Люди плохо информированы о том, какие меры господдержки сегодня предоставляются на рег. и фед. уровне, администрация района недостаточно активно оказывает методическую поддержку в их использовании
Кроме того, в районе есть объективные проблемы со стратегическим планированием - один из участников встречи сообщил, что в минувшей районной сессии, не считая чиновников, приняли участие лишь 2 человека. Дмитрий Азаров поддержал идею общественника по созданию стратсовета на уровне района.
Завершая встречу, Дмитрий Азаров поблагодарил жителей Ставропольского района за откровенный разговор о наболевших проблемах: "Опасно иметь недостоверную информацию, судить только по красивым отчётам. Когда приезжаешь на место, общаешься с людьми, всегда понимаешь реальную картину. Если находиться в заблуждении, от земли отрываться - будешь принимать неверные решения. Спасибо вам за честный разговор. Очевидно, к сожалению, что здесь необходимо принимать, в том числе, и кадровые решения. И они будут приняты."- резюмировал глава региона.
Уже после окончания встречи стало известно, что глава Ставропольского района Валерий Анисимов ушёл в отставку, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
По направлению с/х:
- Район не выполняет взятые обязательства по производству картофеля и овощей: 68% от плана (по #СО 130%)
- Сохранность племенного поголовья -39%, реализация молодняка -44% за 2017
- Производство мяса за 6 мес.2018 упало за 22% - антилидер в #СО
- Удельный вес прибыльных организаций 83% - на 10% меньше, чем в #со.
- По программе развития сельских территорий жильём обеспечены только 15 семей (3 в год) В районах-лидерах более 140!
- Ни одной заявки на участие грантовых инициатив граждан.
Кроме того,в районе есть объективные проблемы со стратегическим планированием-один из участников встречи сообщил, что в минувшей районной сессии,не считая чиновников, приняли участие лишь 2 человека.@D_Azaroff поддержал идею общественника по создание стратсовета на уровне района.
После основных докладов общение с Дмитрием Азаровым продолжилось в режиме вопрос-ответ.
Одна из самых больших проблем в Ставропольском районе - нехватка мест в средней школе. Новые образовательные учреждения не строились десятки лет,классы переполнены.
Наиболее остро вопрос стоит в Тимофеевке, Ягодном, Подстепках, а также в с.Ташелка, где строительство школы заморожено с 2007 г. Министр образования СО Владимир Пылев рассказал - по трём поселениям варианты решения прорабатываются. В Ягодном даже не разработан проект.
Глава региона поручил минобру, минстрою и администрации района совместно проработать вопрос, и в течение месяца подготовить механизмы по строительству новых школ. Приоритетный проект - завершение 11-летнего строительства школы в Ташелке (на 275 учеников).
Во время обсуждения было найдено оперативное решение с нехваткой мест в школе в селе Ягодное: часть детей может обучаться в близлежащем селе - Луначарском. Вопрос в ремонте дороге, соединяющей населенные пункты. Дмитрий Азаров поручил Ивану Пивкину сразу после совещания cамому оценить ситуацию с состоянием дороги и представить проект решения наболевшего вопроса сегодня же.
Дмитрий Азаров подчеркнул: не исключено, что будут выделены средства из резервного фонда Губернатора. Актив района встретил предложение аплодисментами.
Среди других актуальных проблем, обозначенных жителями - утилизация отходов, строительство фоков и детских садов, развитие и поддержка фермерства.
По каждому вопросу глава региона ведёт детальный разбор с привлечением руководителей профильных министерств, выработкой решений.
Много вопросов по развитию сельского хозяйства. Люди плохо информированы о том, какие меры господдержки сегодня предоставляются на рег. и фед. уровне, администрация района недостаточно активно оказывает методическую поддержку в их использовании
Кроме того, в районе есть объективные проблемы со стратегическим планированием - один из участников встречи сообщил, что в минувшей районной сессии, не считая чиновников, приняли участие лишь 2 человека. Дмитрий Азаров поддержал идею общественника по созданию стратсовета на уровне района.
Завершая встречу, Дмитрий Азаров поблагодарил жителей Ставропольского района за откровенный разговор о наболевших проблемах: "Опасно иметь недостоверную информацию, судить только по красивым отчётам. Когда приезжаешь на место, общаешься с людьми, всегда понимаешь реальную картину. Если находиться в заблуждении, от земли отрываться - будешь принимать неверные решения. Спасибо вам за честный разговор. Очевидно, к сожалению, что здесь необходимо принимать, в том числе, и кадровые решения. И они будут приняты."- резюмировал глава региона.
Уже после окончания встречи стало известно, что глава Ставропольского района Валерий Анисимов ушёл в отставку, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии
Экономика региона
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Как отметил глава региона, огромные возможности муниципального района сегодня фактически не используются. Экономика региона
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Здесь проходит большое совещание, посвящённое социально-экономической ситуации в районе и перспективам его развития. Экономика региона
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