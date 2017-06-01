Глава «Роскосмоса» Игорь Комаров рассказал о возможном снижении стоимости запусков с $70 до $55 млн
1 июня 2017 18:56
76
«Этот проект обеспечит конкурентные преимущества и позволит снизить стоимость выведения от существующих ныне $60–70 млн, я думаю, до $55 млн», — заявил Комаров.
Ранее в «Роскосмосе» заявляли, что в 2018 году планируется начать создание ракеты-носителя среднего класса проекта «Феникс». Ее рассчитывают использовать в первой ступени сверхтяжелой ракеты. Ракета, создаваемая по заказу российских военных, обеспечит выведение на низкую орбиту космических аппаратов массой до 17 т, на геостационарную орбиту — до 2,5 т. Ракета получила название «Союз-5».
Комаров также рассказал на ПМЭФ, что запуск новой ракеты-носителя «Союз-5» запланирован на 2022 год.
31 марта компании Илона Маска SpaceX впервые совершила успешный повторный запуск первой ступени ракеты Falcon 9. Ее стоимость составляет $62 млн.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
1 июня 2017 18:56
Реализация проекта ракетного комплекса нового поколения «Феникс» позволит снизить стоимость запусков. Экономика региона
75
1 июня 2017 17:03
Экспертное сообщество примет участие в реализации стратегии развития главного инвестиционного проекта региона. Экономика региона
99
31 мая 2017 10:49
В бюджет региона внесены изменения. Экономика региона
162
Финансы и Банки
1 июня 2017 17:40
В настоящий момент ключевая ставка Банка России составляет 9,25% годовых. В конце апреля ЦБ снизил ее на 0,5 процентного пункта. Финансы и Банки
111
1 июня 2017 14:40
Те, кто начинают торговлю бинарными опционами, должны понимать, что многое зависит от правильного выбора брокера. Финансы и Банки
23
1 июня 2017 14:16
В Сбербанке появился продукт, который позволяет снизить нагрузку на семейный бюджет и получить дополнительные средства, например на отпуск. Финансы и Банки
143
Строительство
30 мая 2017 19:03
Руководитель самарской группы общественного контроля «Дорога63», помощник депутата Государственной Думы Аркадий Лазарев прокомментировал новость о... Строительство
342
25 мая 2017 10:52
На последнем месте Самарский район. Строительство
510
24 мая 2017 20:03
Исполнительный директор СОФЖИ Реналь Мязитов показал участникам выездного заседания первый в Самарской области арендный дом и один из проблемных объектов... Строительство
500
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
327
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
504
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1413
Бизнес
11 мая 2017 14:09
Такие нерудные материалы, как песок и щебень постоянно пользуются спросом. Различные строительные подрядчики постоянно покупают эти материалы, потому что... Бизнес
113
10 мая 2017 17:41
Чувствовать себя в безопасности, обеспечить безопасность своих родных и близких - вполне нормальное желание любого человека. Бизнес
81
1 мая 2017 10:39Фрачайзинг, как успешный бизнес
У кого-то есть товары, технологии, торговые знаки или готовые схемы ведения дела, которые позволяют вести успешный бизнес. Этот кто-то — франчайзер, продавец... Бизнес
145
Новости компаний
1 июня 2017 12:59
Об этом заявил президент компании Николя Мор. Новости компаний
228
30 мая 2017 13:06
Еще одно решение, которое вынесут на голосование в конце июня – увеличение уставного капитала. Новости компаний
177
30 мая 2017 10:04
Участники встречи подвели итоги прошедшего года, а также обсудили актуальные вопросы тарифного регулирования, экономики и бухгалтерского учета. Новости компаний
165
24 мая 2017 10:44
Причиной этого стала нехватка комплектующих. Новости компаний
212
IT и Коммуникации
23 мая 2017 16:37
Чтобы создавать собственные приложения для Google Android, нужно произвести установку определённых важных компонентов. Как сделать эту установку? IT и Коммуникации
86
19 мая 2017 17:45
Техника компании Apple отличается высоким уровнем надежности. Вот только со временем он а может ломаться и становится неработоспособной. Особенно это... IT и Коммуникации
103
11 мая 2017 14:12
Когда возникает потребность в покупке телефона, возникает множество вопросов. Для того, чтобы получить ответы на все эти вопросы, нужно определиться с моделью... IT и Коммуникации
101
Транспорт
1 июня 2017 09:47
Автодорога в настоящее время готова на 65%. Транспорт
188
31 мая 2017 13:20
Теперь жители города могут заказать такси через мобильное приложение или на сайте. Транспорт
183
30 мая 2017 13:45
Такое решение принято во избежание пробок Транспорт
344
30 мая 2017 11:42
Автобусы запустят после завершения реконструкции улицы Дыбенко. Транспорт
306
Видео
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
310
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
1229
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
737
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1457
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1537
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1739
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1581
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1243
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
805
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1136
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2416
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3405
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают