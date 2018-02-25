Я нашел ошибку
Главные новости: 
Знарок заявил, что не определился со своим будущим после победы в финале.
СМИ сообщили, что сборная России по хоккею в скором времени может сменить главного тренера
Сейчас в маршрут Золотого кольца входят девять городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Калуга.
Путин поручил правительству до 30 июня расширить перечень населенных пунктов, которые входят в «Золотое кольцо России»
В начале февраля сообщалось, что доля «Газпрома» на газовом рынке Европы в 2017 году достигла рекордного значения — 34,7%.
«Газпром» в четвертый раз за четыре дня обновил рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье
Врачи решили не проводить операцию артисту, чтобы не оказывать дополнительный стресс на организм. Представитель цирка отметил, что состояние Мартынова не ухудшается, а ему «чуть-чуть» становится лучше.
Причиной падения акробата цирка Мстислава Запашного во время выступления в Элисте стал незакрепленный карабин
Среди перспективных разработок для российских Вооруженных сил — создание стратегического сверхзвукового беспилотного комплекса и нового авианосца. А также возможность адаптации новейшего Су-57 для применения в палубной авиации.
Ученые разрабатывают для армии России сверхзвуковой беспилотник и новый авианосец
Руководство КПК предложило вычеркнуть из конституции слова об ограничении количества сроков для председателя КНР. Этот пост занимает Си Цзиньпин. В октябре его имя внесли в устав партии наряду с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином.
В Китае предложили снять ограничение количества сроков для председателя КНР
Норвежская сборная стала победителем Олимпиады в Пхёнчхане. Победа Марит Бьорген в лыжном марафоне позволила норвежцам в последний момент обойти в общем зачете Германию.
Зимние Олимпийские игры выиграла сборная Норвегии, которая также победила и по общему количеству наград
Самаре Петер Шмейхель планирует посвятить одну из авторских спортивных программ, которые он ведет на телеканале
Легенда "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель уже в Самаре
сегодня  Понедельник, 26 февраля, 07:49
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -15 °C, Тольятти  -19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/02:
USD 56.76
0.11
EUR 69.63
-0.18
Искать
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

«Газпром» в четвертый раз за четыре дня обновил рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье

25 февраля 2018 22:07
482
В начале февраля сообщалось, что доля «Газпрома» на газовом рынке Европы в 2017 году достигла рекордного значения — 34,7%.
Как пишет РБК, «Газпром» в четвертый раз за четыре дня обновил рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье, поставив 24 февраля 655,2 куб. м этого топлива. Об этом сообщили в компании, передает ТАСС. Предыдущий рекорд российский газовый холдинг установил в пятницу, 23 февраля, когда были экспортированы 52,8 млн куб. м газа.

«Эта неделя уже стала для «Газпрома» рекордной», — говорится в сообщении компании. В «Газпроме» подчеркнули, что новый рекорд был установлен в субботу, в выходной день, когда иностранные покупатели, «как правило», снижают потребление газа «до минимальных показателей за неделю».

В начале февраля сообщалось, что доля «Газпрома» на газовом рынке Европы в 2017 году достигла рекордного значения — 34,7%. По прогнозам зарубежных аналитиков, это число к 2035 году возрастет до 41%. В прошлом году российская компания экспортировала в дальнее зарубежье 194,4 млрд куб. м, что на 8,4% больше по сравнению с 2016 годом.









Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
25 февраля 2018  22:07
В начале февраля сообщалось, что доля «Газпрома» на газовом рынке Европы в 2017 году достигла рекордного значения — 34,7%.
«Газпром» в четвертый раз за четыре дня обновил рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье
В начале февраля сообщалось, что доля «Газпрома» на газовом рынке Европы в 2017 году достигла рекордного значения — 34,7%.  Экономика региона
481
22 февраля 2018  15:45
По итогам 2017 года Египет обошел Китай по закупкам российских продуктов питания. Арабская Республика импортировала на $1,4 млрд пшеницы, урожай которой в России уже два года подряд бьет рекорды.
Египет стал крупнейшим покупателем российских продуктов
По итогам 2017 года Египет обошел Китай по закупкам российских продуктов питания. Арабская Республика импортировала на $1,4 млрд пшеницы, урожай которой в России уже... Экономика региона
256
22 февраля 2018  14:48
Китайская компания в январе все еще договаривалась о привлечении финансирования.
Завершение сделки по продаже 14,16% «Роснефти» китайской CEFC перенесено на первое полугодие 2018 года
 Китайская компания в январе все еще договаривалась о привлечении финансирования.   Экономика региона
236
Весь список
Финансы и Банки
23 февраля 2018  23:36
На втором месте оказались США — $370 миллионов.
Из России на Украину было перечислено $516,18 миллионов
На втором месте оказались США — $370 миллионов.  Финансы и Банки
905
22 февраля 2018  19:27
Особенности вывода webmoney на карточные счета
Особенности вывода webmoney на карточные счета
 Вывод webmoney на мастеркарт - это очень востребованная услуга.   Финансы и Банки
83
22 февраля 2018  14:43
Для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться банкоматами в круглосуточный зонах самообслуживания, а также интернет-сервис «Сбербанк Онлайн».
Поволжский банк информирует о работе офисов в праздничные дни
Для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться банкоматами в круглосуточный зонах самообслуживания, а также интернет-сервис... Финансы и Банки
260
Весь список
Строительство
22 февраля 2018  19:29
Преимущества мембранных кровель
Преимущества мембранных кровель
 Мембранные кровли - современный способ обустройств плоских и малоуклонных крыш   Строительство
64
22 февраля 2018  10:13
Пятизвездочную гостиницу Lotte в Самаре планируют открыть к 1 мая
Пятизвездочную гостиницу Lotte в Самаре планируют открыть к 1 мая
Планируют, что в отеле будет около 200 номеров. Строительство
280
21 февраля 2018  10:06
Самарцы просят снести пристрой к медицинскому учреждению на улице Ново-Садовая Клиника расположена между двумя жилыми домами.
Самарцы просят снести пристрой к медицинскому учреждению на улице Ново-Садовая
Клиника расположена между двумя жилыми домами. Строительство
397
Весь список

Новости

Ремонт квартир - компания Гарант Строй Сервис
23.02.2018
Ремонт квартир - компания Гарант Строй Сервис
 Для того чтобы осуществить ремонт в квартире, всегда следует обращаться к...
Доступная цена дома из газобетона под ключ - компания Монолит Хаус
22.01.2018
Доступная цена дома из газобетона под ключ - компания Монолит Хаус
 Достаточно доступна  цена дома из газобетона под ключ  в компании Монолит...
Как выбрать жилье эконом-класса в новостройках Москвы?
05.01.2018
Как выбрать жилье эконом-класса в новостройках Москвы?
 Москва – это город возможностей, куда постоянно приезжает молодежь со всей...
Все новости →
Налоги
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1192
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1154
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2203
Весь список
Бизнес
12 февраля 2018  17:42
Основные преимущества использования программы 1С
Основные преимущества использования программы 1С
 Программа 1С - специализированный бухгалтерский продукт с огромными функциональными возможностями. Бизнес
125
1 февраля 2018  15:06
Кадровый консалтинг и его роль в деятельности предприятий
 Руководство любого предприятия в условиях постоянно ужесточающейся конкуренции всегда ищет пути улучшения эффективности и результативности его... Бизнес
173
25 января 2018  23:01
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой.
Bloomberg узнал о расставании Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой.   Бизнес
757
Весь список


Новости компаний
22 февраля 2018  09:29
Андрей Черезов посетил подстанцию 110/10 кВ «Стадион» в рамках рабочего визита в Самару
Андрей Черезов посетил подстанцию 110/10 кВ «Стадион» в рамках рабочего визита в Самару
Отдельно обсуждалось технологическое присоединение будущих потребителей, в том числе и стадиона «Самара Арена». Новости компаний
299
20 февраля 2018  11:30
Акции
Акции "АвтоВАЗа" за 3 дня взлетели на 43%
По мнению аналитика, акции могут расти на ожиданиях инвесторов. Новости компаний
255
19 февраля 2018  11:47
Равиль Ахметов может стать врио гендиректора РКЦ «Прогресс»
Равиль Ахметов может стать врио гендиректора РКЦ «Прогресс»
Вопрос об образовании временного единоличного исполнительного органа вынесут на внеочередное заочное заседание совета директоров. Новости компаний
336
11 февраля 2018  09:59
По итогам января LADA Vesta стала самой продаваемой машиной в России Автомобильный рынок в январе 2018 года вырос на 31,3%.
По итогам января LADA Vesta стала самой продаваемой машиной в России
Автомобильный рынок в январе 2018 года вырос на 31,3%. Новости компаний
535
Весь список
IT и Коммуникации
24 января 2018  16:42
Продвижение сайтов и другие услуги - Puslapiu kurimas
Продвижение сайтов и другие услуги - Puslapiu kurimas
 Для всех, кого интересует профессиональное создание сайтов в сети интернет, а также СЕО-услуги, будет весьма полезен сайт  Puslapiu kurimas .  IT и Коммуникации
168
25 ноября 2017  10:09
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
 Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
295
9 ноября 2017  20:55
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
 Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
321
Весь список
Транспорт
25 февраля 2018  12:44
Ульяновским таксистам пригрозили конфискацией машин за поездки в села под Сызранью
Ульяновским таксистам пригрозили конфискацией машин за поездки в села под Сызранью
Речь идет о нелегальных перевозчиках, которые рискуют остаться без автомобилей по итогам негласной проверки. Транспорт
434
24 февраля 2018  11:11
В Самаре из-за съемок фильма временно ограничат движение транспорта на участке улицы Ленинская
В Самаре из-за съемок фильма временно ограничат движение транспорта на участке улицы Ленинская
Также там временно будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Транспорт
552
22 февраля 2018  19:02
Ситуация усугубляется тем, что одновременно перевозчик ввел сверхжесткий контроль ручной клади в аэропортах.
"Аэрофлот" урезал список бесплатных предметов ручной клади в три раза
Ситуация усугубляется тем, что одновременно перевозчик ввел сверхжесткий контроль ручной клади в аэропортах.   Транспорт
361
22 февраля 2018  13:06
Тольятти поможет Самаре автобусами Власти города передадут областной столице транспорт на время проведения чемпионата мира по футболу.
Тольятти поможет Самаре автобусами
Власти города передадут областной столице транспорт на время проведения чемпионата мира по футболу. Транспорт
283
Весь список


Видео
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
504
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
448
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
932
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
672
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
716
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
2063
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1331
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
610
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3741
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2149
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2585
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2484
Весь список

Мероприятия
На лыжной базе «Чайка» в феврале состоится ряд мероприятий
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самарской государственной филармонии
В Самаре завершился робототехнический фестиваль «РобоФест-Приволжье 2018»
Весь список
Популярное
за сегодня

СМИ сообщили, что сборная России по хоккею в скором времени может сменить главного тренера

225

Путин поручил правительству до 30 июня расширить перечень населенных пунктов, которые входят в «Золотое кольцо России»

203

«Газпром» в четвертый раз за четыре дня обновил рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье

153
за неделю

Новым прокурором Самары назначен 33-летний Никита Зубко

3241

Россия - Германия хоккей: когда играют, время, где смотреть прямую трансляцию

2299

"В хлам пьяный водитель" на иномарке влетел в несколько машин на Стара Загоре

2125
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда