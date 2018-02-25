«Газпром» в четвертый раз за четыре дня обновил рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье
25 февраля 2018 22:07
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«Эта неделя уже стала для «Газпрома» рекордной», — говорится в сообщении компании. В «Газпроме» подчеркнули, что новый рекорд был установлен в субботу, в выходной день, когда иностранные покупатели, «как правило», снижают потребление газа «до минимальных показателей за неделю».
В начале февраля сообщалось, что доля «Газпрома» на газовом рынке Европы в 2017 году достигла рекордного значения — 34,7%. По прогнозам зарубежных аналитиков, это число к 2035 году возрастет до 41%. В прошлом году российская компания экспортировала в дальнее зарубежье 194,4 млрд куб. м, что на 8,4% больше по сравнению с 2016 годом.
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