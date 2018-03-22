Я нашел ошибку
Главные новости: 
Предложения могут быть оформлены одним из новых майских указов, говорит источник РБК в правительстве.
Минобрнауки предложило увеличить зарплаты учителям до 150% от средней по региону
Его конкуренты пожаловались в Генпрокуратуру и ФСБ.
«Газ-Альянс» бизнесмена Сергея Курченко получил статус единственного поставщика угля из ДНР и ЛНР
В юбилейном концерте примут участие преподаватели, творческие коллективы и учащиеся-солисты – лауреаты областных, всероссийских и международных конкурсов.
Самарская детская музыкальная школа № 3 им. М.И. Глинки отмечает свое 70-летие
Наркоситуация в регионе по-прежнему непростая - по результатам соцопросов наркомания занимает 6 место в рейтинге острых социальных проблем, заботящих граждан.
Дмитрий Азаров провел заседание антинаркотической комиссии Самарской области
Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 19 мая 2018 года.
Бывший совладелец "Окон С.О.К." заключен под стражу по подозрению в убийстве жены
В соревнованиях принимали участие более 150 спортсменов, которые представляли 22 сборные команды воинских частей и соединений, дислоцированных на Урале, в Поволжье и Сибири.
В Самарской области определились чемпионы ЦВО по армейскому рукопашному бою
Николай Подгузов подчеркнул, что в текущем году регион ждет серьезная модернизация почтовой сети.
Дмитрий Азаров и Николай Подгузов обсудили перспективы работы «Почты России» в регионе
Всех гостей праздника ждал особый подарок – спектакль «Месье Амилькар, или человек, который платит» по пьесе Ива Жамиака.
В Самарском театре драмы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры
сегодня  Четверг, 22 марта, 21:30
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/03:
USD 57.5
-0.2
EUR 70.57
-0.66
Искать
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

«Газ-Альянс» бизнесмена Сергея Курченко получил статус единственного поставщика угля из ДНР и ЛНР

22 марта 2018 20:21
99
Его конкуренты пожаловались в Генпрокуратуру и ФСБ.
Компания «Газ-Альянс», подконтрольная бизнесмену Сергею Курченко, назначена единственным поставщиком угля с территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил РБК депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг. Источник в руководстве угольной компании «Ровенькиантрацит», которая работает в ЛНР, также рассказал РБК, что вывоз угля передали структурам, связанным с Курченко.

Информацию о передаче структурам Курченко монополии на экспорт угля из ДНР и ЛНР подтверждает и проект обращения российских угольных трейдеров, которые ранее также вели торговлю донбасским углем, рассказал РБК один из авторов обращения на условиях анонимности, не уточнив, отправлено ли уже это письмо.

В документе говорится, что 14 марта 2018 года Министерство экономического развития России направило телеграмму «РЖД Логистике», в которой сообщается о запрете вывозить уголь из ДНР и ЛНР для всех компаний, за исключением «Газ-Альянса», сообщил собеседник РБК. Представитель «РЖД Логистики» заявил РБК, что компания не получала такой телеграммы. В пресс-службе министерства на запрос РБК о предоставлении «Газ-Альянсу» статуса эксклюзивного поставщика угля из Донбасса ответили, что «этот вопрос не входит в сферу деятельности ведомства, у нас есть только межведомственная комиссия которая занимается гуманитарной помощью».

Трейдеры недовольны новой схемой поставок и подготовили обращение на имя президента России Владимира Путина, председателя правительства Дмитрия Медведева, директора ФСБ Александра Бортникова, генерального прокурора Юрия Чайки и министра экономического развития Максима Орешкина, говорит один из авторов обращения. Об обращении известно и Бригу.

«Это все делается в рамках работы «Внешторгсервиса» по предприятиям, перешедшим под госуправление», — пояснил депутат. «Внешторгсервис» взял на себя управление предприятиями ДНР и ЛНР (металлургическими заводами и угольными шахтами, включая «Донецксталь» и предприятия, принадлежащие «Метинвесту» Рината Ахметова, — Енакиевский, Макеевский и Алчевский метзаводы и др.), а «Газ-Альянс» отвечает за сбыт их продукции (металла и угля). Это абсолютно гуманитарный неприбыльный проект, нужно это понимать», — отметил Бриг.​

Трейдеры, зарегистрированные в Ростовской области и в Крыму, пожаловались на убытки из-за простоя вагонов с углем. Срываются договоры и международные контракты, сообщил один из авторов обращения. Для угольных трейдеров это «ущерб на миллионы рублей», — подтвердил РБК бывший высокопоставленный чиновник ЛНР. По его словам, они ожидают решений от властей республик.

«Внешторгсервис» и «Газ-Альянс» попали под санкции США в январе 2018 года, а санкции против самого Курченко, который контролирует «Газ-Альянс», были введены еще в 2015 году. По данным Минфина США, «Внешторгосервис» весной 2017 года приступил к эксплуатации украинских предприятий, в том числе угольных шахт, находящихся на территориях непризнанных республик. Ее партнером выступает компания «Газ-Альянс», которая помогает экспортировать уголь в Европу, утверждают в Минфине США. Представитель Курченко не ответил на запрос РБК.

ДТЭК Рината Ахметова в марте 2017 года заявила о потере контроля над 11 предприятиями в ДНР и ЛНР после того, как власти самопровозглашенных республик ввели там внешнее управление. Киев считает экспорт угля, добываемого на территории этих республик, незаконным, усматривая в этом признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.​ 258-5 УК Украины (финансирование терроризма).

Но российские трейдеры, офисы которых расположены преимущественно в Ростовской области, до последнего времени продавали этот уголь за рубеж в составе угольных смесей. Как сообщали украинские СМИ, российские компании экспортируют уголь, в основном в Турцию через порт Ростова-на-Дону (по итогам 2017 года «Ростовский порт» сообщил о росте грузооборота на 15,2%, до 2,77 млн т​). Летом 2017 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины направило в МИД страны письмо с просьбой через украинс​кие посольства информировать другие государств о том, как распознать поставки угля из Донбасса.

На территории самопровозглашенных республик расположены угольные предприятия «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит» и «ДТЭК Комсомолец Донбасса», на которых ДТЭК Ахметова в 2016 году добыла 9 млн т угля, а до военного конфликта, разразившегося в 2014 году, добыча на них достигала 16 млн т.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
22 марта 2018  20:21
Его конкуренты пожаловались в Генпрокуратуру и ФСБ.
«Газ-Альянс» бизнесмена Сергея Курченко получил статус единственного поставщика угля из ДНР и ЛНР
Его конкуренты пожаловались в Генпрокуратуру и ФСБ.    Экономика региона
98
22 марта 2018  13:08
3 мая истекает срок подачи налоговых деклараций за 2017 год
3 мая истекает срок подачи налоговых деклараций за 2017 год
Исчисленный НДФЛ необходимо уплатить не позднее 16 июля 2018 года. Экономика региона
157
22 марта 2018  11:00
Самарская область получила дотации на увеличение МРОТ из резервного фонда Правительства России
Самарская область получила дотации на увеличение МРОТ из резервного фонда Правительства России
Средства будут учтены в ближайших поправках в областной бюджет. Экономика региона
145
Весь список
Финансы и Банки
22 марта 2018  20:39
Предложения могут быть оформлены одним из новых майских указов, говорит источник РБК в правительстве.
Минобрнауки предложило увеличить зарплаты учителям до 150% от средней по региону
Предложения могут быть оформлены одним из новых майских указов, говорит источник РБК в правительстве.  Финансы и Банки
95
22 марта 2018  12:50
Сбербанк упростил подключение бизнеса к ОФД Услуга доступна корпоративным клиентам Сбербанка и пользователям СББОЛ.
Сбербанк упростил подключение бизнеса к ОФД
Услуга доступна корпоративным клиентам Сбербанка и пользователям СББОЛ.  Финансы и Банки
136
21 марта 2018  19:34
Из-за сложившегося «неоднозначного отношения» к продукту.
Дизайн карты «Мир» обновят по мотивам советского мультфильма «Цветик-семицвети
Из-за сложившегося «неоднозначного отношения» к продукту.    Финансы и Банки
185
Весь список
Строительство
20 марта 2018  11:32
Больше всего вторичного жилья в Самаре предлагают в Промышленном районе
Больше всего вторичного жилья в Самаре предлагают в Промышленном районе
Меньше всего предложений в Самарском районе. Строительство
359
20 марта 2018  11:22
В Самаре передумали устанавливать дополнительную ответственность глав муниципалитетов за решение проблем дольщиков
В Самаре передумали устанавливать дополнительную ответственность глав муниципалитетов за решение проблем дольщиков
Об этом стало известно на заседании комитета областного парламента по местному самоуправлению. Строительство
340
19 марта 2018  11:29
На вторичном рынке средняя цена 1 кв. метра жилья в Самаре - 56 098 рублей
На вторичном рынке средняя цена 1 кв. метра жилья в Самаре - 56 098 рублей
Наиболее активным в феврале 2018 года был рынок в Жигулевске. Строительство
342
Весь список

Новости

Строительство загородного дома из бруса
16.03.2018
Строительство загородного дома из бруса
 Многие люди мечтают о собственном загородном доме, куда можно будет ездить на...
Особенности использования клеевых точек
02.03.2018
Особенности использования клеевых точек
 Клеевые точки - современный фиксирующий материал для различных полиграфических...
Дом из бруса. Основные плюсы и минусы
28.02.2018
Дом из бруса. Основные плюсы и минусы
 Можно смело заявить, что в действительности дома из бруса, не перестают терять...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
117
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1355
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1268
Весь список
Бизнес
12 февраля 2018  17:42
Основные преимущества использования программы 1С
Основные преимущества использования программы 1С
 Программа 1С - специализированный бухгалтерский продукт с огромными функциональными возможностями. Бизнес
238
1 февраля 2018  15:06
Кадровый консалтинг и его роль в деятельности предприятий
 Руководство любого предприятия в условиях постоянно ужесточающейся конкуренции всегда ищет пути улучшения эффективности и результативности его... Бизнес
271
25 января 2018  23:01
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой.
Bloomberg узнал о расставании Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой.   Бизнес
887
Весь список


Новости компаний
21 марта 2018  11:39
Московский арбитраж приостановил судебное производство по одному из исков Минобороны к самарскому
Московский арбитраж приостановил судебное производство по одному из исков Минобороны к самарскому "Авиакору"
Следующее слушание по этим искам назначено на 4 апреля. Новости компаний
180
20 марта 2018  11:07
Главным диспетчером ОДУ Средней Волги назначен Алексей Гущин
Главным диспетчером ОДУ Средней Волги назначен Алексей Гущин
Ранее занимавший пост главного диспетчера Дмитрий Гребенников назначен на должность заместителя генерального директора ОДУ Средней Волги. Новости компаний
238
19 марта 2018  09:54
Часть работников «Электрощит-ТМ-Самара» в марте отправили в вынужденный отпуск Заводу пока нечем загружать свои производственные мощности.
Часть работников «Электрощит-ТМ-Самара» в марте отправили в вынужденный отпуск
Заводу пока нечем загружать свои производственные мощности. Новости компаний
548
15 марта 2018  10:46
Самарские специалисты отработали оперативные действия по ликвидации аварии на газопроводе С поставленной задачей специалисты компании справились.
Самарские специалисты отработали оперативные действия по ликвидации аварии на газопроводе
С поставленной задачей специалисты компании справились. Новости компаний
334
Весь список
IT и Коммуникации
24 января 2018  16:42
Продвижение сайтов и другие услуги - Puslapiu kurimas
Продвижение сайтов и другие услуги - Puslapiu kurimas
 Для всех, кого интересует профессиональное создание сайтов в сети интернет, а также СЕО-услуги, будет весьма полезен сайт  Puslapiu kurimas .  IT и Коммуникации
271
25 ноября 2017  10:09
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
 Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
375
9 ноября 2017  20:55
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
 Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
422
Весь список
Транспорт
22 марта 2018  15:31
Кельбах уточнил, что в данном случае речь идет о первой тарифной группе. Расценки по другим группам глава «Автодора» не называл.
Проезд по платной трассе М-11 Москва – Петербург обойдется для легковых автомобилей в 2 тысячи рублей
Кельбах уточнил, что в данном случае речь идет о первой тарифной группе. Расценки по другим группам глава «Автодора» не называл.   Транспорт
111
22 марта 2018  12:40
В Самаре до ТЦ
В Самаре до ТЦ "Амбар" направят бесплатные автобусы
Они будут ходить каждые 15 минут ежедневно. Транспорт
214
21 марта 2018  15:36
Для бесплатной перевозки болельщиков назначено 728 рейсов дополнительных поездов по 30 маршрутам
Болельщикам ЧМ-2018 предложено более 440 тыс. мест в бесплатных поездах
Для бесплатной перевозки болельщиков назначено 728 рейсов дополнительных поездов по 30 маршрутам  Транспорт
182
21 марта 2018  09:14
Ближайший рейс «Саратовских авиалиний» на Ан-148, который намечен на пятницу, не отменен
Ближайший рейс «Саратовских авиалиний» на Ан-148, который намечен на пятницу, не отменен
Он назначен из Амурской области. Транспорт
225
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1099
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
751
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
692
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1459
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
874
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
964
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1572
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
896
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4144
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2358
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2818
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2705
Весь список

Мероприятия
В Самарской области определились чемпионы ЦВО по армейскому рукопашному бою
22 марта СКС стали инициаторами празднования Дня воды: около арт-объекта «Древо жизни» состоялся флешмоб
22 марта отмечается Всемирный День воды: СКС приглашают отметить праздник вместе
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

В Самарской области в этом году благоустроят более 150 общественных территорий

924

21-летний самарец принуждал двух несовершеннолетних девушек заниматься проституцией в арендованной квартире

577

Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление участницы группы в «Viber»

513
за неделю

Здание автосервиса на Авроре тушили более трех часов (Уточненная)

2663

Автозавод объявил о старте производства Lada Granta Liftback в Тольятти

2218

Явку на выборы президента РФ в Самарской области комментируют эксперты

1993
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда