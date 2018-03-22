«Газ-Альянс» бизнесмена Сергея Курченко получил статус единственного поставщика угля из ДНР и ЛНР
22 марта 2018 20:21
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Информацию о передаче структурам Курченко монополии на экспорт угля из ДНР и ЛНР подтверждает и проект обращения российских угольных трейдеров, которые ранее также вели торговлю донбасским углем, рассказал РБК один из авторов обращения на условиях анонимности, не уточнив, отправлено ли уже это письмо.
В документе говорится, что 14 марта 2018 года Министерство экономического развития России направило телеграмму «РЖД Логистике», в которой сообщается о запрете вывозить уголь из ДНР и ЛНР для всех компаний, за исключением «Газ-Альянса», сообщил собеседник РБК. Представитель «РЖД Логистики» заявил РБК, что компания не получала такой телеграммы. В пресс-службе министерства на запрос РБК о предоставлении «Газ-Альянсу» статуса эксклюзивного поставщика угля из Донбасса ответили, что «этот вопрос не входит в сферу деятельности ведомства, у нас есть только межведомственная комиссия которая занимается гуманитарной помощью».
Трейдеры недовольны новой схемой поставок и подготовили обращение на имя президента России Владимира Путина, председателя правительства Дмитрия Медведева, директора ФСБ Александра Бортникова, генерального прокурора Юрия Чайки и министра экономического развития Максима Орешкина, говорит один из авторов обращения. Об обращении известно и Бригу.
«Это все делается в рамках работы «Внешторгсервиса» по предприятиям, перешедшим под госуправление», — пояснил депутат. «Внешторгсервис» взял на себя управление предприятиями ДНР и ЛНР (металлургическими заводами и угольными шахтами, включая «Донецксталь» и предприятия, принадлежащие «Метинвесту» Рината Ахметова, — Енакиевский, Макеевский и Алчевский метзаводы и др.), а «Газ-Альянс» отвечает за сбыт их продукции (металла и угля). Это абсолютно гуманитарный неприбыльный проект, нужно это понимать», — отметил Бриг.
Трейдеры, зарегистрированные в Ростовской области и в Крыму, пожаловались на убытки из-за простоя вагонов с углем. Срываются договоры и международные контракты, сообщил один из авторов обращения. Для угольных трейдеров это «ущерб на миллионы рублей», — подтвердил РБК бывший высокопоставленный чиновник ЛНР. По его словам, они ожидают решений от властей республик.
«Внешторгсервис» и «Газ-Альянс» попали под санкции США в январе 2018 года, а санкции против самого Курченко, который контролирует «Газ-Альянс», были введены еще в 2015 году. По данным Минфина США, «Внешторгосервис» весной 2017 года приступил к эксплуатации украинских предприятий, в том числе угольных шахт, находящихся на территориях непризнанных республик. Ее партнером выступает компания «Газ-Альянс», которая помогает экспортировать уголь в Европу, утверждают в Минфине США. Представитель Курченко не ответил на запрос РБК.
ДТЭК Рината Ахметова в марте 2017 года заявила о потере контроля над 11 предприятиями в ДНР и ЛНР после того, как власти самопровозглашенных республик ввели там внешнее управление. Киев считает экспорт угля, добываемого на территории этих республик, незаконным, усматривая в этом признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма).
Но российские трейдеры, офисы которых расположены преимущественно в Ростовской области, до последнего времени продавали этот уголь за рубеж в составе угольных смесей. Как сообщали украинские СМИ, российские компании экспортируют уголь, в основном в Турцию через порт Ростова-на-Дону (по итогам 2017 года «Ростовский порт» сообщил о росте грузооборота на 15,2%, до 2,77 млн т). Летом 2017 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины направило в МИД страны письмо с просьбой через украинские посольства информировать другие государств о том, как распознать поставки угля из Донбасса.
На территории самопровозглашенных республик расположены угольные предприятия «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит» и «ДТЭК Комсомолец Донбасса», на которых ДТЭК Ахметова в 2016 году добыла 9 млн т угля, а до военного конфликта, разразившегося в 2014 году, добыча на них достигала 16 млн т.
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