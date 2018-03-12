Ford расторг контракт с одним из крупнейших автодилеров России — компанией Genser
12 марта 2018 19:44
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«В течение месяца дилерские центры производят выдачи автомобилей Ford клиентам по ранее заключенным контрактам и выполняют сервисные обязательства. На данный момент не зафиксировано случаев нарушения договорных обязательств», — сказал представитель бренда.
По данным официального сайта Ford, в Москве и Московской области с автомобилями компании работают 26 дилеров, в числе которых Major, «Авилон», «Рольф» и «Фаворит Моторс».
Также Genser не значится в числе официальных дилеров Audi и Land Rover/Jaguar. Представитель Audi сообщил, что с 1 марта 2018 года Genser не является официальным дилером марки Audi в России. «Решение о расторжении дилерского соглашения было принято по согласованию сторон», — сказал он. В пресс-службе Land Rover/Jaguar пока не ответили на запрос РБК. В Nissan, Infiniti и Volvo сообщили, что продолжают работу с Genser. Представитель GM (Opel, Chevrolet, Cadillac) сообщил, что дилер продолжает оказывать только сервисное обслуживание автомобилей.
Ранее на сайте «Федресурс» (fedresurs.ru) появились сообщения, что Московский кредитный банк (МКБ) планирует подать в Арбитражный суд Москвы заявления о признании банкротами девяти структур автодилера Genser.
В частности, банк хочет подать заявления о банкротстве компаний «Дженсер сервис Ю4», «Дженсер ЮЗ», «Дженсер сервис С2», «Дженсер сервис Ю17», «Дженсер сервис Ю7», «Дженсер сервис С6», «Дженсер-финанс», «Дженсер сервис» и «Дженсер Ясенево».
В пресс-службе МКБ пока не ответили на запрос РБК.
Группа компаний Genser создана в 1991 году. По данным «Ведомостей», контрольный пакет головной компании принадлежит председателю совета директоров Владимиру Пронину и наследникам основателя группы Игоря Пономарева. На начало 2017 года в Genser входило 45 автоцентров в Москве и регионах. Компания является официальным дилером 17 марок. По данным журнала «Автобизнесревю», за 2016 год Genser продал 26,38 тыс. автомобилей (на 25,5% меньше, чем в 2015 году), выручка дилера составила 46,2 млрд руб. (–11,1%). В 2016 году дилер занимал восьмое место по продажам автомобилей и девятое по суммарной выручке, согласно данным журнала. Данных за 2017 год пока нет.
В сентябре Сбербанк сообщил, что банки — кредиторы Genser завершили реструктуризацию его долгового портфеля. В реструктуризации приняли участие Сбербанк России, ВТБ, Связь-банк, банк «Союз», банк «Российский капитал» и Московский кредитный банк. Все кредитные линии были пролонгированы до 2024 года.
В октябре Genser сообщил о закрытии автосалонов шести брендов на Варшавском шоссе «по техническим причинам». В их число попали центры Nissan, Hyundai, Renault, Datsun, Mazda, GM-Avtovaz и GM (обслуживание автомобилей Opel и Chevrolet). А в ноябре стало известно, что компания Genser потеряла дилерское соглашение с концерном Renault из-за отказа от дорогостоящей аренды автосалона. Дилер пытался договориться о продлении сотрудничества на новой площадке, но ему не удалось.
Во втором полугодии 2017 года другой некогда крупный автодилер «Независимость» оказался в предбанкротном состоянии и закрыл все свои центры в Москве. Общая задолженность группы составляла около 6 млрд руб. Ее основными кредиторами являются Газпромбанк и Сбербанк. В ноябре Газпромбанк подал иски о банкротстве к некоторым подразделениям «Независимости».
По итогам 2017 года число автодилерских центров в России, по данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры», сократилось на 2,9%, с 3513 до 3410. Это произошло несмотря на то, что в прошлом году российский рынок продаж новых автомобилей вырос на 11,9%, до 1,596 млн штук (данные Ассоциации европейского бизнеса).
Председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович считает, что в 2018 году количество дилеров будет снижаться, однако насколько сильно, прогнозировать пока рано. «Автобизнес априори является достаточно низкомаржинальным, поэтому дилерам сейчас необходимо очень тщательно рассчитывать финансовую нагрузку и внутренние расходы. Уходить будут те, кто не смог перестроиться и продолжает работать, как в докризисные времена», — предполагает он.
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