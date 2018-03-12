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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Ford расторг контракт с одним из крупнейших автодилеров России — компанией Genser

12 марта 2018 19:44
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Ранее Московский кредитный банк сообщил о намерении обратиться в суд о банкротстве девяти «дочек» Genser.
 Дилерский договор с автодилерской компанией Genser прекращает действовать по обоюдному соглашению сторон. Об этом РБК сообщил официальный представитель Ford Sollers. Представитель Genser не ответил на звонок РБК.

«В течение месяца дилерские центры производят выдачи автомобилей Ford клиентам по ранее заключенным контрактам и выполняют сервисные обязательства. На данный момент не зафиксировано случаев нарушения договорных обязательств», — сказал представитель бренда.

По данным официального сайта Ford, в Москве и Московской области с автомобилями компании работают 26 дилеров, в числе которых Major, «Авилон», «Рольф» и «Фаворит Моторс».

Также Genser не значится в числе официальных дилеров Audi и Land Rover/Jaguar. Представитель Audi сообщил, что с 1 марта 2018 года Genser не является официальным дилером марки Audi в России. «Решение о расторжении дилерского соглашения было принято по согласованию сторон», — сказал он. В пресс-службе Land Rover/Jaguar пока не ответили на запрос РБК. В Nissan, Infiniti и Volvo сообщили, что продолжают работу с Genser. Представитель GM (Opel, Chevrolet, Cadillac) сообщил, что дилер продолжает оказывать только сервисное обслуживание автомобилей.

Ранее на сайте «Федресурс» (fedresurs.ru) появились сообщения, что Московский кредитный банк (МКБ) планирует подать в Арбитражный суд Москвы заявления о признании банкротами девяти структур автодилера Genser.

В частности, банк хочет подать заявления о банкротстве компаний «Дженсер сервис Ю4», «Дженсер ЮЗ», «Дженсер сервис С2», «Дженсер сервис Ю17», «Дженсер сервис Ю7», «Дженсер сервис С6», «Дженсер-финанс», «Дженсер сервис» и «Дженсер Ясенево».

В пресс-службе МКБ пока не ответили на запрос РБК.

Группа компаний Genser создана в 1991 году. По данным «Ведомостей», контрольный пакет головной компании принадлежит председателю совета директоров Владимиру Пронину и наследникам основателя группы Игоря Пономарева. На начало 2017 года в Genser входило 45 автоцентров в Москве и регионах. Компания является официальным дилером 17 марок. По данным журнала «Автобизнесревю», за 2016 год Genser продал 26,38 тыс. автомобилей (на 25,5% меньше, чем в 2015 году), выручка дилера составила 46,2 млрд руб. (–11,1%). В 2016 году дилер занимал восьмое место по продажам автомобилей и девятое по суммарной выручке, согласно данным журнала. Данных за 2017 год пока нет.

В сентябре Сбербанк сообщил, что банки — кредиторы Genser завершили реструктуризацию его долгового портфеля. В реструктуризации приняли участие Сбербанк России, ВТБ, Связь-банк, банк «Союз», банк «Российский капитал» и Московский кредитный банк. Все кредитные линии были пролонгированы до 2024 года.

В октябре Genser сообщил о закрытии автосалонов шести брендов на Варшавском шоссе «по техническим причинам». В их число попали центры Nissan, Hyundai, Renault, Datsun, Mazda, GM-Avtovaz и GM (обслуживание автомобилей Opel и Chevrolet). А в ноябре стало известно, что компания Genser потеряла дилерское соглашение с концерном Renault из-за отказа от дорогостоящей аренды автосалона. Дилер пытался договориться о продлении сотрудничества на новой площадке, но ему не удалось.

Во втором полугодии 2017 года другой некогда крупный автодилер «Независимость» оказался в предбанкротном состоянии и закрыл все свои центры в Москве. Общая задолженность группы составляла около 6 млрд руб. Ее основными кредиторами являются Газпромбанк и Сбербанк. В ноябре Газпромбанк подал иски о банкротстве к некоторым подразделениям «Независимости».

По итогам 2017 года число автодилерских центров в России, по данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры», сократилось на 2,9%, с 3513 до 3410. ​Это произошло несмотря на то, что в прошлом году российский рынок продаж новых автомобилей вырос на ​11,9%, до 1,596 млн штук (данные Ассоциации европейского бизнеса).

Председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович считает, что в 2018 году количество дилеров будет снижаться, однако насколько сильно, прогнозировать пока рано. «Автобизнес априори является достаточно низкомаржинальным, поэтому дилерам сейчас необходимо очень тщательно рассчитывать финансовую нагрузку и внутренние расходы. Уходить будут те, кто не смог перестроиться и продолжает работать, как в докризисные времена», — предполагает он.


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Комментарии



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12 марта 2018  19:44
Ранее Московский кредитный банк сообщил о намерении обратиться в суд о банкротстве девяти «дочек» Genser.
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