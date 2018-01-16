Я нашел ошибку
Главные новости: 
Дмитрий Азаров отметил - деверсифицированная экономика района, современные технологии производства, особенно в сельском хозяйстве, богатое историческое и культурное наследие раскрывают перед муниципалитетом огромные перспективы. Для того, чтобы грамотно в
Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Безенчукский район
После запуска проекта по маркировке шуб вице-премьер Игорь Шувалов поручил распространить эксперимент и на другие товары. Так, с 2020 года обязательной будет маркировка лекарств, а добровольный эксперимент по чипированию обуви начнется с 1 июня 2018 года.
Таможенные платежи за шубы выросли в 1,8 раза после введения маркировки
Они установили инвалидность 2 гражданам без наличия какого-либо заболевания у последних.
Сотрудники бюро медико-социальной экспертизы Самарской области подозреваются в мошенничестве с пенсиями по инвалидности
Это более чем на 30 млрд руб. выше суммы, названной ранее.
Физлицам и индивидуальным предпринимателям простят 184 млрд налоговых долгов, сообщил Силуанов
В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.
Житель Безенчукского района на 11 лет лишился свободы за приобретение и хранение наркотиков
В РПЦ заявили о необходимости отменить григорианский календарь
Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.
В Самаре руководители детского сада осуждены за мошенничество с субсидиями
Скворцова добавила, что при правительстве была создана специальная рабочая группа, которая оценивает лучшие практики корпораций (фитнес, диспансеризация, выделение специальных дней на медицинские осмотры, правильное питание на производстве и др.).
В правительстве решают вопрос о предоставлении налоговых льгот для работодателей, следящих за здоровьем своих сотрудников
сегодня  Среда, 17 января, 01:57
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/01:
USD 56.39
0.03
EUR 69.02
0.2
Искать
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Физлицам и индивидуальным предпринимателям простят 184 млрд налоговых долгов, сообщил Силуанов

16 января 2018 21:26
167
Это более чем на 30 млрд руб. выше суммы, названной ранее.
В декабре прошлого года был принят закон, предусматривающий списание налоговой задолженности физлиц и индивидуальных предпринимателей на 183,8 млрд руб. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента с членами правительства, передает РБК. 29 декабря закон подписал президент России Владимир Путин.

Как ранее сообщал РБК, во-первых, будут списаны зафиксированные на 1 января 2015 года недоимки физических лиц по налогам на недвижимое имущество, земельные участки и транспортные средства (имущественные налоги), а также задолженность по пеням, начисленным с того времени по таким недоимкам. По данным ФНС, неурегулированная задолженность граждан по этим налогам на 1 января 2015 года составляла 103 млрд руб. (не считая пеней), какая-то часть этой задолженности была погашена в последующие периоды. «Количество таких граждан, по оценкам налоговой службы, составляет более 20 млн человек, общий объем задолженности — 41 млрд руб.», — сказал Силуанов на совещании членов правительства с Путиным 16 января.

Кроме того, безнадежными будут признаны долги индивидуальных предпринимателей на 1 января 2015 года по упрощенным налогам, ЕНВД, по спецрежимам и по оплате патентами (кроме НДПИ, акцизов и таможенного НДС). По данным Минфина, общий объем списанных налогов составляет 15,8 млрд руб. на 3 млн индивидуальных предпринимателей. Месяцем ранее Владимир Путин, говоря о намерении простить долги 2,9 млн индивидуальных предпринимателей на сумму 15 млрд руб., имел в виду тех предпринимателей, кому были начислены страховые взносы при отсутствии фактической деятельности.

Недоимки индивидуальным предпринимателям по страховым взносам и задолженность по пеням за периоды, истекшие до 1 января 2017 года (с этой даты администрирование страховых взносов перешло от внебюджетных фондов к ФНС), власти также спишут, рассказал сегодня Силуанов, однако объем задолженности составил 127 млрд руб. «Таких индивидуальных предпринимателей, по данным налоговой службы, около 700 тыс. Важно, что такое списание будет производиться и уже производится без обращения налогоплательщиков, будь то граждане или индивидуальные предприниматели, в налоговые органы», — сказал министр.

Таким образом, Путин простил россиянам почти 184 млрд без учета «условных доходов», следует из слов Силуанова. Это более чем на 30 млрд руб. выше суммы, названной ранее. В конце декабря глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил журналистам, что общая сумма списанных долгов по налогам и страховым взносам составит более 150 млрд руб. Эту же сумму РБК подтвердил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Минфин и ФНС не стали тогда комментировать информацию.

Предполагалось, что в эту сумму входят и так называемые условные доходы. Это задолженность по НДФЛ на доходы, полученные с 1 января 2015-го по 1 декабря 2017 года, налог с которых не был удержан налоговым агентом. В последнем случае речь идет о НДФЛ, который начисляется на «условные доходы», возникающие как следствие списания долгов граждан перед банками, долгов за неоплаченные услуги телефонных операторов и предприятий ЖКХ. По словам Владимира Путина, это «бессмысленная» практика.

«По так называемым условным доходам и списанию долгов таким правом воспользуются около 2 млн человек, и сумма списания составляет порядка 22 млрд руб.», — заявил на заседании 16 января Силуанов. Он подчеркнул, что этим законом власти сняли с граждан и ИП долговую нагрузку, которая была накоплена.

«Налоговая служба существенно упростила порядок уплаты по сравнению с 2015 годом, на тот момент, когда мы списывали эту задолженность. Сейчас есть возможность уплаты налогов через личные кабинеты, не посещая налоговую службу. Мы рассчитываем, что налоговая задолженность накапливаться не должна и обязательства перед бюджетом должны выполняться в соответствии с действующим законодательством», — сказал министр. Таким образом, власти не собираются отказываться от этой практики совсем, как ожидалось ранее. Такие «условные доходы», полученные после 1 декабря 2017 года, снова будут облагаться НДФЛ.​


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
16 января 2018  21:26
Это более чем на 30 млрд руб. выше суммы, названной ранее.
Физлицам и индивидуальным предпринимателям простят 184 млрд налоговых долгов, сообщил Силуанов
 Это более чем на 30 млрд руб. выше суммы, названной ранее.   Экономика региона
166
16 января 2018  18:58
Силуанов подчеркнул, что можно быть эффективным, не имея значительных ресурсов, но для этого нужно четко выстроить целеполагание в системе управления.
Силуанов упрекнул регионы в попытках «получить больше денег из центра»
Силуанов подчеркнул, что можно быть эффективным, не имея значительных ресурсов, но для этого нужно четко выстроить целеполагание в системе управления.  Экономика региона
138
16 января 2018  10:37
Потребление электроэнергии в Самарской области в 2017 году увеличилось на 0,6 % Такие данные получены по сравнению с 2016 годом.
Потребление электроэнергии в Самарской области в 2017 году увеличилось на 0,6%
Такие данные получены по сравнению с 2016 годом. Экономика региона
141
Весь список
Финансы и Банки
15 января 2018  21:30
Его брат Дмитрий Ананьев пока остается за границей.
Один из владельцев Промсвязьбанка — Алексей Ананьев — вернулся в Россию
 Его брат Дмитрий Ананьев пока остается за границей.   Финансы и Банки
461
15 января 2018  15:01
Внедрение данного сервиса это очередной шаг к полностью автоматизированному кредитному процессу для корпоративных клиентов, который позволяет существенно облегчить взаимодействие с банком, сделать его максимально удобным для клиентов и эффективным для бан
Сбербанк запустил «Кредитный конструктор» для среднего и крупного бизнеса
Внедрение данного сервиса это очередной шаг к полностью автоматизированному кредитному процессу для корпоративных клиентов, который... Финансы и Банки
229
13 января 2018  01:26
Это стало абсолютным рекордом за последние 10 лет.
В декабре 2017 года россияне получили 2,1 млн микрозаймов объемом 24 млрд
 Это стало абсолютным рекордом за последние 10 лет.  Финансы и Банки
845
Весь список
Строительство
11 января 2018  12:34
Строительство нового речного вокзала в Самаре могут начать уже в 2018 году. Оформить его планируют в стиле хай-тек.
Строительство нового речного вокзала в Самаре могут начать уже в 2018 году
Оформить его планируют в стиле хай-тек. Строительство
911
29 декабря 2017  13:05
Новый Дворец спорта вызвал скепсис у самарцев По предварительным оценкам, стоимость нового Дворца спорта составляет около 2,15 млрд рублей.
Новый Дворец спорта вызвал скепсис у самарцев
По предварительным оценкам, стоимость нового Дворца спорта составляет около 2,15 млрд рублей. Строительство
1803
26 декабря 2017  13:29
Подрядчик представил фотоотчет о строительстве Фрунзенского моста Масштабная стройка активно ведётся на обоих берегах реки Самары.
Подрядчик представил фотоотчет о строительстве Фрунзенского моста
Масштабная стройка активно ведётся на обоих берегах реки Самары. Строительство
833
Весь список

Новости

Как выбрать жилье эконом-класса в новостройках Москвы?
05.01.2018
Как выбрать жилье эконом-класса в новостройках Москвы?
 Москва – это город возможностей, куда постоянно приезжает молодежь со всей...
Лучший сервис для поиска и сдачи квартир в аренду
28.12.2017
Лучший сервис для поиска и сдачи квартир в аренду
Теперь  аренда апартаментов в москве  или любой другой недвижимости...
Специфика сооружения печей и каминов
06.12.2017
Специфика сооружения печей и каминов
 Последнее время люди стали часто интересоваться различными отопительными...
Все новости →
Налоги
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1063
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1045
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2094
Весь список
Бизнес
23 декабря 2017  17:39
В Минэкономразвития, напротив, изменения считают позитивными.
Оценка малым бизнесом своих перспектив заметно ухудшилась, сообщил Альфа-банк
В Минэкономразвития, напротив, изменения считают позитивными.   Бизнес
391
12 декабря 2017  21:00
Цифровая лазерная печать
Цифровая лазерная печать
 Благодаря современному новому решению из раздела высоких технологий, становится возможным максимально оперативно воплощать в реальность самые неожиданные... Бизнес
137
13 ноября 2017  17:30
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
 Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко.  Бизнес
738
Весь список


Новости компаний
16 января 2018  13:24
«Самарские коммунальные системы» обновляют парк техники
«Самарские коммунальные системы» обновляют парк техники
В течение 2018 и 2019 годов СКС планируют отказаться от аренды 69 единиц морально и физически устаревших машин. Новости компаний
154
12 января 2018  13:08
В 2018 году Самараэнерго будет принимать потребителей в режиме продлённого рабочего дня Это сделано по просьбам жителей.
В 2018 году Самараэнерго будет принимать потребителей в режиме продлённого рабочего дня
Это сделано по просьбам жителей.  Новости компаний
257
9 января 2018  10:44
АВТОВАЗ поднял цены Одновременно предложены скидки на новые и прошлогодние машины
АВТОВАЗ поднял цены
Одновременно предложены скидки на новые и прошлогодние машины.  Новости компаний
186
9 января 2018  10:07
АВТОВАЗ запускает конвейеры после каникул
Завод приступил к работе сегодня, 9 января. Новости компаний
182
Весь список
IT и Коммуникации
25 ноября 2017  10:09
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
 Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
181
9 ноября 2017  20:55
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
 Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
203
20 октября 2017  16:50
Сервис покупки авиабилетов
Сервис покупки авиабилетов
 Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
281
Весь список
Транспорт
16 января 2018  13:33
С самарской общественностью обсудят безопасность движения на участке Московского шоссе Приглашаются все желающие.
С самарской общественностью обсудят безопасность движения на участке Московского шоссе
Приглашаются все желающие. Транспорт
205
16 января 2018  11:40
Железнодорожники начали готовить закон о черных списках пассажиров По словам главы Федеральной пассажирской компании, собственный черный список железнодорожниками уже создан.
Железнодорожники начали готовить закон о черных списках пассажиров
По словам главы Федеральной пассажирской компании, собственный черный список железнодорожниками уже создан. Транспорт
164
16 января 2018  10:57
Кировский мост в Самаре официально ввели в эксплуатацию Все ограничения Ростехнадзора и ГИБДД по проезду автомобильного транспорта сняты.
Кировский мост в Самаре официально ввели в эксплуатацию
Все ограничения Ростехнадзора и ГИБДД по проезду автомобильного транспорта сняты. Транспорт
248
12 января 2018  13:53
В самарском аэропорту Курумоч заработала новая взлетно-посадочная полоса Протяженность полосы — 3001 метр, ширина — 45 метров.
В самарском аэропорту Курумоч заработала новая взлетно-посадочная полоса
Протяженность полосы — 3001 метр, ширина — 45 метров. Транспорт
399
Весь список


Видео
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
611
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
375
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
377
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6363
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2369
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9286
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3094
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1845
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2263
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2141
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1789
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3417
Весь список

Мероприятия
Иван Пивкин обсудит с жителями региона организацию дорожного движения на Московском шоссе
Сотрудники Госавтоинспекции Кошкинского района провели профилактическую акцию «Родительский патруль»
Самарская областная универсальная научная библиотека проведет видеоконференцию «Матч на руинах»
Весь список
Популярное
за сегодня

Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Безенчукский район

20

Сотрудники бюро медико-социальной экспертизы Самарской области подозреваются в мошенничестве с пенсиями по инвалидности

19

25 января в Самару и Тольятти приедет кандидат в Президенты РФ Павел Грудинин

16
за неделю

Новая глава Самары утвердила себе команду

2192

В Самаре мать оставила умирать новорожденного ребенка на улице

1949
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда