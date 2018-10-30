ФАС ожидает стабилизации оптовых цен на бензин и дизтопливо
30 октября 2018 00:56
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— Ситуация для бензинов комфортная, заводы выходят из ремонтов, [происходит] снижение спроса в связи с окончанием летнего сезона. Рынок должен стабилизироваться, — подчеркнул Махонин.
По его мнению, несмотря на рост оптовых цен в последние недели, правительству не придётся вводить заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов. ФАС будет предпринимать меры для стабилизации ситуации с ценами.
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