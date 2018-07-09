Электрощит Самара представил дистанционно управляемую цифровую ячейку на «Иннопроме-2018»
9 июля 2018 16:10
25
Также компания показала на выставке опытный образец цифровой умной ячейки подстанции КРУ-СЭЩ-70 и впервые представила элегазовый выключатель ВГТ-СЭЩ-110 на напряжение 110 кВ.
Предложенные Электрощит Самара решения обеспечат энергосистемам предприятий новый уровень безопасности и надежности.
В рамках проходящей 9–12 июля 2018 г. в Екатеринбурге выставки «Иннопром-2018» компания Электрощит Самара продемонстрировала ряд новых разработок в области цифровизации энергетической отрасли.
Одной из ключевых презентованных новинок стала цифровая ячейка – низковольтное комплектное устройство НКУ-СЭЩ-М с возможностью беспроводного дистанционного управления. Она предназначена для приема и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока и обеспечивает защиту от короткого замыкания и перегрузок. Цифровые элементы НКУ позволяют выстроить локальную цифровую систему управления и мониторинга с удаленным беспроводным доступом: оператор энергосети может удаленно подключаться к панели управления ячейки со смартфона или планшета и контролировать работу оборудования. При этом, система позволяет объединить в одну сеть несколько объектов для централизованного управления. Внедрение цифрового управления и мониторинга значительно расширяет функционал НКУ, упрощает и систематизирует работу с объектом и в целом полностью отвечает концепции «Умного щита» (Smart panel).
Также «Электрощит» показал на выставке рабочий образец инновационной умной ячейки – комплектного распределительного устройства КРУ-СЭЩ-70, оснащенного новыми средствами диагностики и интеллектуальной системой мониторинга электрооборудования. Эти решения позволяют оперативнее предупреждать аварийные ситуации, снижают уровень травматизма при обслуживании и существенно повышают общую энергоэффективность подстанции.
Элегазовый выключатель ВГТ-СЭЩ-110 на напряжение 110 кВ – новый продукт под маркой Электрощит Самара в сегменте высоковольтного оборудования, где ранее компания уже зарекомендовала себя как надежный поставщик разъединителей напряжением до 220 кВ. Выключатель – один из ключевых элементов любого энергообъекта, гарантирующий безаварийную эксплуатацию оборудования и бесперебойное энергоснабжение потребителей. ВГТ-СЭЩ-110 колонкового типа изготавливается в трехполюсном исполнении – три колонки смонтированы на общей раме с расположенными внутри тягами. Пружинный привод и технология движения главных контактов вместе с обработкой металлоконструкции методом горячего цинкования обеспечивают надежность и длительный срок службы выключателя – не менее 40 лет. Он предназначен для эксплуатации в холодном климате до -50°С и способен отключать токи до 40 кА. При необходимости конструкция дополняется элементами цифрового управления для постоянного мониторинга системы.
По словам вице-президента по стратегическому развитию Электрощит Самара Паскаля Ренье, предложенные компанией решения обеспечат энергосистемам российских и зарубежных предприятий новый уровень безопасности и надежности. «Задача цифровизации электросетевого комплекса страны и построения умной энергетики сегодня объявлена на федеральном уровне. Будучи крупнейшим отечественным электротехническим предприятием, Электрощит Самара ведет разработки цифровых продуктов по различным направлениям. Реализованные нами технологии позволяют оперативнее предупреждать аварийные ситуации и снижать издержки на мониторинг и обслуживание объектов энергосистемы, а также способствуют постепенному переходу к необслуживаемым – т.н. безлюдным – подстанциям», – отметил господин Ренье, передает пресс-служба Электрощит Самара.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
9 июля 2018 16:10
Представлен рабочий образец умной цифровой ячейки НКУ-СЭЩ-М с возможностью беспроводного дистанционного управления и мониторинга. Управление ячейкой возможно... Экономика региона
24
9 июля 2018 15:40
Глава Счетной палаты отметил, что правительство пока не определилось с «распределением приоритетов» и средства, выделенные на финансирование так... Экономика региона
110
9 июля 2018 09:20
В рамках визита в Самару индийская делегация также посетила матч четвертьфинала между национальными сборными Швеции и Англии. Экономика региона
220
Финансы и Банки
9 июля 2018 11:34
Сервис доступен в большинстве популярных веб-браузеров как в мобильных устройствах, так и на стационарных компьютерах. Финансы и Банки
143
6 июля 2018 11:21
Абоненты также могут создавать свои собственные плейлисты и делиться музыкой с друзьями. Финансы и Банки
210
4 июля 2018 21:05
В результате областной бюджет не досчитался 22,7 млн рублей. Финансы и Банки
507
Строительство
4 июля 2018 13:36
Застройщики сомневаются, что выполнят план по вводу жилья. Строительство
292
18 июня 2018 12:49
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в мае 2018 года. Строительство
494
14 июня 2018 10:22
Администрация города решила не демонтировать трамвайные рельсы на Хлебной площади. Строительство
386
Новости
|
22.06.2018
Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
|
Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
|
07.05.2018
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
385
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1597
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1566
Бизнес
7 июля 2018 23:33
Агентство оценило его состояние в в $81,6 млрд. Лидируют по-прежнему Джефф Безос и Билл Гейтс. Бизнес
618
7 июля 2018 22:04
Бизнес
600
6 июля 2018 15:21
Проект строительства пятизвездочного отеля на побережье Средиземного моря оценивается в $90 млн. Бизнес
234
Новости компаний
9 июля 2018 11:14
Для работы необходимо пройти новую регистрацию. Новости компаний
163
4 июля 2018 07:15
Гендиректор Владимир Солнцев подал заявление об увольнении. Новости компаний
389
3 июля 2018 11:46
Последние автомобили LADA Priora сошли с конвейера АВТОВАЗа в минувшем июне. Новости компаний
333
2 июля 2018 21:02
Которая позволит заказывать блюда из меню до прихода в заведение, расплачиваться и оставлять чаевые. Новости компаний
432
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
266
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
193
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
210
Транспорт
9 июля 2018 09:48
Об этом заявили в министерстве транспорта и автомобильный дорог Самарской области. Транспорт
182
6 июля 2018 11:33
Причина задержки рейса — отсутствие оборотов на правом двигателе. Транспорт
230
5 июля 2018 11:55
В городском департаменте транспорта ответили, что рассмотрят предложенный вариант при наличии финансов. Транспорт
354
4 июля 2018 20:18
Интервал движения составит в среднем 20 минут. Транспорт
622
Видео
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
391
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
1912
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2329
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
890
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
1013
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
346
Фоторепортажи
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
771
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2495
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1550
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2742
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
202
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
562
Мероприятия