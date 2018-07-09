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Электрощит Самара представил дистанционно управляемую цифровую ячейку на «Иннопроме-2018»

9 июля 2018 16:10
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Представлен рабочий образец умной цифровой ячейки НКУ-СЭЩ-М с возможностью беспроводного дистанционного управления и мониторинга. Управление ячейкой возможно в том числе через мобильное приложение на смартфоне или планшете.
На открывшейся в Екатеринбурге выставке «Иннопром-2018» компания Электрощит Самара представила рабочий образец умной цифровой ячейки НКУ-СЭЩ-М с возможностью беспроводного дистанционного управления и мониторинга. Управление ячейкой возможно в том числе через мобильное приложение на смартфоне или планшете.

Также компания показала на выставке опытный образец цифровой умной ячейки подстанции КРУ-СЭЩ-70 и впервые представила элегазовый выключатель ВГТ-СЭЩ-110 на напряжение 110 кВ.

Предложенные Электрощит Самара решения обеспечат энергосистемам предприятий новый уровень безопасности и надежности.
В рамках проходящей 9–12 июля 2018 г. в Екатеринбурге выставки «Иннопром-2018» компания Электрощит Самара продемонстрировала ряд новых разработок в области цифровизации энергетической отрасли.

Одной из ключевых презентованных новинок стала цифровая ячейка – низковольтное комплектное устройство НКУ-СЭЩ-М с возможностью беспроводного дистанционного управления. Она предназначена для приема и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока и обеспечивает защиту от короткого замыкания и перегрузок. Цифровые элементы НКУ позволяют выстроить локальную цифровую систему управления и мониторинга с удаленным беспроводным доступом: оператор энергосети может удаленно подключаться к панели управления ячейки со смартфона или планшета и контролировать работу оборудования. При этом, система позволяет объединить в одну сеть несколько объектов для централизованного управления. Внедрение цифрового управления и мониторинга значительно расширяет функционал НКУ, упрощает и систематизирует работу с объектом и в целом полностью отвечает концепции «Умного щита» (Smart panel).

Также «Электрощит» показал на выставке рабочий образец инновационной умной ячейки – комплектного распределительного устройства КРУ-СЭЩ-70, оснащенного новыми средствами диагностики и интеллектуальной системой мониторинга электрооборудования. Эти решения позволяют оперативнее предупреждать аварийные ситуации, снижают уровень травматизма при обслуживании и существенно повышают общую энергоэффективность подстанции.

Элегазовый выключатель ВГТ-СЭЩ-110 на напряжение 110 кВ – новый продукт под маркой Электрощит Самара в сегменте высоковольтного оборудования, где ранее компания уже зарекомендовала себя как надежный поставщик разъединителей напряжением до 220 кВ. Выключатель – один из ключевых элементов любого энергообъекта, гарантирующий безаварийную эксплуатацию оборудования и бесперебойное энергоснабжение потребителей. ВГТ-СЭЩ-110 колонкового типа изготавливается в трехполюсном исполнении – три колонки смонтированы на общей раме с расположенными внутри тягами. Пружинный привод и технология движения главных контактов вместе с обработкой металлоконструкции методом горячего цинкования обеспечивают надежность и длительный срок службы выключателя – не менее 40 лет. Он предназначен для эксплуатации в холодном климате до -50°С и способен отключать токи до 40 кА. При необходимости конструкция дополняется элементами цифрового управления для постоянного мониторинга системы.

По словам вице-президента по стратегическому развитию Электрощит Самара Паскаля Ренье, предложенные компанией решения обеспечат энергосистемам российских и зарубежных предприятий новый уровень безопасности и надежности. «Задача цифровизации электросетевого комплекса страны и построения умной энергетики сегодня объявлена на федеральном уровне. Будучи крупнейшим отечественным электротехническим предприятием, Электрощит Самара ведет разработки цифровых продуктов по различным направлениям. Реализованные нами технологии позволяют оперативнее предупреждать аварийные ситуации и снижать издержки на мониторинг и обслуживание объектов энергосистемы, а также способствуют постепенному переходу к необслуживаемым – т.н. безлюдным – подстанциям», – отметил господин Ренье, передает пресс-служба Электрощит Самара.




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Комментарии



Экономика региона
9 июля 2018  16:10
Представлен рабочий образец умной цифровой ячейки НКУ-СЭЩ-М с возможностью беспроводного дистанционного управления и мониторинга. Управление ячейкой возможно в том числе через мобильное приложение на смартфоне или планшете.
Электрощит Самара представил дистанционно управляемую цифровую ячейку на «Иннопроме-2018»
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