Эксперты назвали регионы с самой доступной ипотекой
9 ноября 2017 13:47
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Эксперты РИА Рейтинг выяснили, в каких регионах ипотека доступнее всего. Они установили, какая доля семей может позволить себе приобрести двухкомнатную типовую квартиру, взяв кредит, пишет ФедералПресс.
Результаты исследования показали, что доступность жилья по ипотеке в последние два года заметно повысилась. Но при этом она остается не очень высокой.
В пятерке регионов-лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Магаданская и Мурманская области.Это объясняется высокими зарплатами в автономных округах и низкими ценами на жилье в Магаданской и Мурманской областях. В указанных регионах доля семей, для которых доступна ипотека, превышает 40 %. При этом в ЯНАО данный показатель превышает даже 66 %.
Еще в 15 регионах ипотека доступна 30 % семей. В 2015 году этот показатель превышал 30 % лишь в трех регионах.
Регионами-аутсайдерами в основном стали национальные республики и Крым. Еизкое положение национальных республик объясняется традиционно большим составом семей в этих регионах, что определяет низкий скорректированный семейный доход после вычета прожиточного минимума на каждого члена семьи, и невысокими зарплатами, что связано с высокой безработицей.
В последнее время безработица в данных регионах достаточно быстро сокращается. Однако новые рабочие места в большинстве своем низкооплачиваемые, поэтому ипотека остается труднодоступной.
Напомним, на прошлой неделе Центробанк решил ужесточить требования к ипотеке. Это затронет тех заемщиков, которые имеют небольшой первоначальный взнос.
Кредит с первым взносом менее 20 % от цены жилья взвешивается с коэффициентом риска 150 %, менее 10 % – 200 %. Повышенный коэффициент риска вводитчя, чтобы избежать ипотечного кризиса, произошедшего в США в 2007 году.
Средняя ставка по ипотеке в июне текущего года составила 11,1 %. Это минимальный показатель за всю историю мониторинга (с января 2009 года).
Падение ставок произошло на фоне снижения инфляции, ключевой ставки регулятора и ценовой политики госбанков, направленной на удешевление жилищных кредитов.
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