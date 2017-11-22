Экспертный совет одобрил реализацию нового фармацевтического проекта в ОЭЗ
22 ноября 2017 15:45
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«Экспертным советом сегодня одобрен новый фармацевтический проект для реализации на территории ОЭЗ «Тольятти», который
продолжит укрепление существующего фармацевтического кластера в регионе. Ценно, что свое присутствие в особой экономической зоне
расширяет уже работающий здесь инвестор. Такое качественное наполнение площадки резидентами из одной отрасли соответствует
задачам, которые мы ставили перед ОЭЗ на этапе ее создания» – сказал врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.
Программа компании «Мабскейл» полностью ориентирована на импортозамещение, а также изготовление современных жизненно
необходимых лекарственных препаратов. Объем инвестиций в новый проект оценивается почти в 500 млн рублей. Число заявленных рабочих мест – 50.
Новые предприятие будет построено на участке 5,19 га рядом с работающим заводом «Озон Фарм». Отметим, что инвестор планирует через 6 лет после начала работы в ОЭЗ занять 30-35 % доступного рынка.
«Стратегия нашей компании разработана с учетом существующей государственной программы по развитию фармацевтической и
медицинской промышленности в России. В ней представлена номенклатура препаратов, которые необходимо вывести на российский
рынок, а также планы по замещению импортного сырья (субстанций), которое сегодня в России производится в минимальном объеме.
Учитывая планы нашей компании по расширению, а также успешный опыт работы с ОЭЗ, мы приняли решение о строительстве второго
завода именно на этой площадке. «Мабскейл» и «Озон Фарм» будут расположены по соседству с целью развития технологической
кооперации в будущем» - сказал директор ООО «Озон Фармацевтика» Павел Алексенко.
ООО «Мабскейл» станет вторым предприятием в ОЭЗ «Тольятти», представляющим фармацевтическую отрасль, и девятым предприятием на площадке, не связанным с производством автокомпонентов. Начало строительства завода запланировано на 2020 г., запуск предприятия
ожидается в 2024 г.
«С учетом компании «Мабскейл» число резидентов ОЭЗ «Тольятти» достигнет 20. Я считаю важной оценкой нашей работы – решение инвестора о реализации второго проекта в ОЭЗ сразу же после запуска первого. Это значит, что наша площадка смогла зарекомендовать себя с лучшей стороны. С учетом вложений компании «Мабскейл» общий объем инвестиций в ОЭЗ составит почти 23,7 млрд рублей, число заявленных рабочих мест вырастет до 5 662» - рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей Федоров, сообщает пресс-служба облправительства.
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