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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Экспертный совет одобрил реализацию нового фармацевтического проекта в ОЭЗ Тольятти

24 ноября 2017 12:12
85
Экспертный совет одобрил реализацию нового фармацевтического проекта в ОЭЗ Тольятти Новый проект нацелен не только на изготовление лекарственных препаратов, но и сырья для них.
Новый проект нацелен не только на изготовление лекарственных препаратов, но и сырья для них.

На заседании экспертного совета особой экономической зоны «Тольятти» рассмотрена заявка ООО «Мабскейл», планирующего создать в ОЭЗ производство по изготовлению субстанций и готовых лекарственных форм. Инициатором выступила компания «Озон Фармацевтика», являющаяся учредителем компании «Озон», уже успешно запустившей первое фармацевтическое производство в ОЭЗ. Новый проект нацелен не только на изготовление лекарственных препаратов, но и сырья для них.

Программа компании «Мабскейл» полностью ориентирована на импортозамещение, а также изготовление современных жизненно необходимых лекарственных препаратов. Объем инвестиций в новый проект оценивается почти в 500 млн рублей. Число заявленных рабочих мест – 50. Новые предприятие будет построено на участке 5,19 га рядом с работающим заводом «Озон Фарм». Отметим, что инвестор планирует через 6 лет после начала работы в ОЭЗ занять 30-35 % доступного рынк, СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ОБЛПРАВИТЕЛЬСТВАа.

ООО «Мабскейл» станет вторым предприятием в ОЭЗ «Тольятти», представляющим фармацевтическую отрасль, и девятым предприятием на площадке, не связанным с производством автокомпонентов. Начало строительства завода запланировано на 2020 г., запуск предприятия ожидается в 2024 г.

«С учетом компании «Мабскейл» число резидентов ОЭЗ «Тольятти» достигнет 20. Я считаю важной оценкой нашей работы – решение инвестора о реализации второго проекта в ОЭЗ сразу же после запуска первого. Это значит, что наша площадка смогла зарекомендовать себя с лучшей стороны. С учетом вложений компании «Мабскейл» общий объем инвестиций в ОЭЗ составит почти 23,7 млрд рублей, число заявленных рабочих мест вырастет до 5 662» - рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей Федоров.

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Комментарии



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