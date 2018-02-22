Египет стал крупнейшим покупателем российских продуктов

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Китаю в России интересны в первую очередь рыба и морепродукты, а также растительные масла. Египет, как свидетельствуют расчеты РЭЦ, закупает прежде всего российскую пшеницу: на нее пришлось 82% всех поставок продовольствия в страну в денежном выражении ($1,4 млрд; плюс 44% к предыдущему году). В натуральном выражении это 7,8 млн т (плюс 35%).Египет — крупнейший в мире покупатель пшеницы, напоминает исполнительный директор Российско-египетского делового совета Мона Халиль. Это обусловлено тем, что потребление хлеба в этой стране — одно из самых высоких в мире, но Египту не хватает плодородных почв и он не может удовлетворить потребности растущего населения в этом продукте, объясняет директор по экспортной политике и анализу РЭЦ Михаил Снег. Собственное производство зерновых в Египте по отдельным культурам не растет, а по некоторым даже сокращается, отмечает эксперт.В предыдущем сельскохозяйственном году, закончившемся в июне 2017 года, Египет импортировал 11,2 млн т пшеницы, сообщал ранее Минсельхоз США. По его прогнозу, в этом сельскохозяйственном году импорт может вырасти до 12 млн т. Если брать за основу не календарный год, как это делает РЭЦ, а сельскохозяйственный, то Россия в прошлом сезоне поставила в Египет 6,7 млн т, за первую половину текущего сезона — 4,2 млн т, указывает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Таким образом, Россия обеспечивает около половины всех поставок пшеницы в Египет.Россия всегда была для Египта стратегическим поставщиком пшеницы и конкурировала за этот рынок с Украиной, Францией и США, говорит Мона Халиль. Правда, у Египта возникали претензии к российской пшенице из-за содержания в ней грибка спорыньи — в 2016 году Каир ограничил ее ввоз, но спустя месяц отменил запрет, допустив содержание спорыньи в пшенице в пределах международных стандартов (0,05%).Пшеница — основной продовольственный товар, который экспортирует Россия. Последние два года на фоне рекордных урожаев зерна такими же рекордными темпами рос и экспорт пшеницы. В календарном 2017 году ее поставки за границу в денежном выражении выросли на 37%, до $5,8 млрд, на ее долю пришлось 30% всех экспортных поставок продовольствия, констатирует РЭЦ.Египет традиционно увеличивает объемы закупок пшеницы, но это никак не привязано к большому урожаю в России, это привязано к росту внутреннего спроса в Египте, утверждает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Одним из ключевых факторов, позволивших России в 2017 году увеличить поставки пшеницы в Северную Африку, и в том числе в Египет, могло стать и то, что второй важнейший поставщик пшеницы для этого региона, Франция, в 2016 году собрала самый низкий урожай почти за 40 лет, отмечает Сизов. В прошлом сезоне возможности Франции были ограничены из-за плохого урожая, в этом сезоне урожай хороший, но французская пшеница проигрывает российской по цене, добавляет Злочевский.Рынок Египта может быть потенциально интересен и российским производителям мяса птицы, говорит зампредправления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По его мнению, в условиях перепроизводства курицы (Руспродсоюз оценивает его в 120%) производители вынуждены искать альтернативные рынки сбыта, а рынок Египта был открыт для них еще в 2016 году. Хороший потенциал для экспортных поставок в Египет у сушеных бобовых: нута, гороха, чечевицы, продолжает Леонов.В целом в 2017 году, согласно расчетам РЭЦ, Россия увеличила экспорт продуктов питания на 24,6%, до $19 млрд. Больше всего — в 3,6 раза — вырос экспорт российского сахара, на его поставках за рубеж Россия заработала почти $273 млн. Значительно увеличились поставки ячменя (72%), мяса и субпродуктов птицы (47%), ракообразных (43%), рапсового и подсолнечного масла (42 и 24% соответственно).