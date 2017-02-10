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Доллар дорожает к мировым валютам после заявления Трампа о налогах

10 февраля 2017 18:31
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Накануне в ходе встречи с главами авиакомпаний Трамп пообещал модернизировать инфраструктуру, уменьшить регулирование и снизить налоги.
Курс доллара к мировым валютам растет на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о грядущем снижении налогового бремени, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 08:50 по московскому времени индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 100,72 пункта. Курс доллара к иене рос до 113,71 иены за доллар со 113,26 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару опускался до 1,0655 доллара за евро с 1,0656 доллара за евро на предыдущем закрытии.

Накануне в ходе встречи с главами авиакомпаний Трамп пообещал модернизировать инфраструктуру, уменьшить регулирование и снизить налоги. "Мы собираемся объявить кое о чем в ближайшие две или три недели, что будет феноменальным в плане налогов", - приводит слова американского президента газета The Wall Street Journal.

Рынок акций США в четверг завершил торги на подъеме. Все три основных фондовых индекса совместно обновили рекорды впервые с 25 января. Лидерами роста стали нефтегазовые и финансовые компании, передает "Интерфакс".

"Инвесторы рады услышать это. Надежда на фискальные стимулы была основной причиной ралли доллара в прошлом году, а отсутствие подробностей было основным ослабляющим фактором с января", - пояснил изданию рыночный аналитик Commonwealth Foreign Exchange Омер Эзинер.

Обещания снизить налоги поддерживали рост фондового рынка США, однако до сих пор президент не раскрыл никаких подробностей.

"Комментарии о налогах - именно то, чего рынок так ждал последнее время, и они помогают" обеспечить дальнейший рост, отметил главный рыночный стратег Boston Private Wealth Роберт Павлик, пишет newsru.com.


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Комментарии



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