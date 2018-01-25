До 25% сыров на российском рынке могут быть украинского происхождения, считает Россельхознадзор
25 января 2018 10:29
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В октябре 2017 года на пункте пропуска «Красная горка» на границе с Белоруссией сотрудники Россельхознадзора зафиксировали провоз 75 партий «белково-жирового продукта» из таких стран, как Македония, Китай, Иран, Сан-Марино. При этом ветеринарные службы этих стран на запрос Россельхознадзора ответили, что данную продукцию ни в Россию, ни в Белоруссию не отгружали.
«Скорее всего, речь идет о легализации украинского сыра или белково-жирового продукта через Белоруссию (в частности, через «Белтаможсервис»)», — говорится в отправленном в середине декабря 2017 года письме руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта заместителю главы Минэкономразвития Савве Шипову (копия письма есть у РБК). При этом речь идет о поставках на территорию России «небезопасной и низкокачественной продукции», отмечал в письме Данкверт.
Потребитель сегодня может выбирать между сыром, который должен быть изготовлен исключительно на основе молока, и сырным продуктом, который может содержать до 50% растительных жиров. Но есть еще и сыроподобная продукция — в ней доля заменителей молочного жира может достигать почти 100%. Официальная статистика такую продукцию сейчас вообще не учитывает, и она неподконтрольна Россельхознадзору.
Производство всех видов молочного сыра в России за 11 месяцев 2017 года, по данным Росстата, почти не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2016-го — 423,6 тыс. т. Выпуск сырных продуктов за 11 месяцев 2017 года увеличился на 35%, до 179,9 тыс. т.
Импорт всех видов сыра в январе—ноябре 2017 года увеличился, по информации Федеральной таможенной службы, на 11,5%, до 172,6 тыс. т. Данных об импорте сырных продуктов за 2017 год нет, по итогам 2016-го он составил 98 тыс. т.
Если допустить, что объем импорта сырных продуктов в 2017 году остался на уровне 2016 года, и с учетом данных Россельхознадзора доля сыроподобной продукции во всей категории сыров на российском рынке в прошлом году могла составить от 15 до 25,5%.
Исполнительный директор Союзмолока Артем Белов с расчетами Россельхознадзора не согласен и считает их завышенными. Но свою оценку при этом он не приводит.
Долю сыроподобной продукции в рознице оценить сложно, поскольку на полку этот товар попадает под видом более дорогих сыра и сырных продуктов, объясняет предправления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. По его мнению, более 50% продаж в магазинах приходится на сырный продукт. Такая продукция востребована из-за дешевизны, а ретейлеры удовлетворяют спрос, добавляет Карпов.
Опрошенные РБК ретейлеры, в том числе «Дикси», «Ашан» и X5 Retail Group, не смогли уточнить, насколько распространена в их магазинах сыроподобная продукция.
Чтобы повысить контроль за поступающей в Россию сыроподобной продукцией, Россельхознадзор выступает за ее внесение в перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю. Обычный сыр и сырные продукты такую проверку обязательно проходят. Если и сыроподобная продукция попадет в этот перечень, сотрудники Россельхознадзора смогут проверять на границе такие продукты и при необходимости запрещать их ввоз в Россию, надеется Мелано. Сейчас таких полномочий у службы нет, даже если есть основания полагать, что продукция «санкционного происхождения».
Это предложение Россельхознадзора — о необходимости внесения сыроподобных продуктов в перечень товаров для ветнадзора — ранее не поддержало Минэкономразвития. «Все страны ЕАЭС данную меру поддерживают — она помогла бы серьезно улучшить ситуацию с качеством и конкуренцией в отрасли», — сетует Мелано. В Минэкономразвития не ответили на запрос РБК.
Проверки на границе необходимы, считает Артем Белов. Поступающая в Россию сыроподобная продукция с Украины переупаковывается на территории Белоруссии, подтверждают в ассоциации. При этом в России она продается как сыр или сырный продукт, что приводит к нечестной ценовой конкуренции, констатирует Белов.
В России продажи «переупакованных» сыров составляют не менее 200–250 тыс. т в год, то есть почти половина рынка, оценивает Дмитрий Матвеев, гендиректор группы «Кабош» (производит сыр под одноименной маркой). По его словам, в основном сыры для переупаковки ввозятся из Белоруссии, чаще всего переупаковываются такие популярные марки, как «Российский», «Тильзитер», «Эдам», «Гауда».
Белоруссия, по данным Федеральной таможенной службы, является крупнейшим поставщиком сыра и сырных продуктов в Россию — по итогам 11 месяцев 2017 года на нее пришлось более 84% от всей ввезенной продукции, или 119,4 млн т.
Белоруссия является главным бенефициаром введенного Россией летом 2016 года эмбарго на поставки продуктов из стран ЕС. В августе 2017 года ФТС раскрыла крупнейшую сеть поставщиков реэкспортного продовольствия из республики. Таможенной службе удалось вычислить 29 компаний, которые занимались незаконным ввозом продукции с помощью контрагентов — РУП «Белтаможсервис», ООО «Газ Венчуре» или ООО «Глобалкастом». Позже «Белтаможсервис» заявил о своей непричастности к контрабандным поставкам в Россию.
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