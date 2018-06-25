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Дмитрий Азаров встретился с Евгением Дитрихом: обсудили проект строительства трассы Европа – Западный Китай

25 июня 2018 15:33
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Также глава региона предложил обсудить проекты, которые уже реализуются в регионе.
В понедельник, 25 июня, Глава региона Дмитрий Азаров встретился с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом. На встрече обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры Самарской области.

Евгений Дитрих был назначен на должность 18 мая 2018 года, это его первый визит в Самарскую область в качестве министра. Глава региона поблагодарил Евгения Дитриха за то, что он в первые же недели работы на новой должности нашел возможность побывать в Самаре, а также за заинтересованное отношение к региону и к тем проектам, которые предлагает Самарская область.

«У нас есть целый ряд перспективных предложений для развития транспортной инфраструктуры не только региона и Приволжского федерального округа, но и всей России», – отметил Дмитрий Азаров.

Также глава региона предложил обсудить проекты, которые уже реализуются в регионе. «Мы рассчитываем, что Самарская область будет всегда находиться на передовых позициях в развитии транспортной инфраструктуры, будет регионом, который готов опробовать самые смелые пилотные решения. Мы к этому готовы», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Евгений Дитрих в своем выступлении отметил, что Самару без преувеличения можно назвать центром России. Транспорт связывает страну воедино и от того, насколько он развит, очень сильно зависит комфорт и безопасность граждан. «Самарский регион, как центр сосредоточения транспортных потоков и магистралей несомненно должен быть обеспечен транспортными коммуникациями по самому высшему разряду», – подчеркнул министр.

Евгений Дитрих рассказал, что в Минтрансе уже обсуждался целый ряд проектов по автодорожной инфраструктуре, в частности проект нового «шелкового пути»: «Напомню, в майском указе Президента Владимира Путина есть указание проработать маршрут трассы Европа – Западный Китай. Трассировка которая нами подготовлена, проходит как раз через Самарский регион».

«После окончательного утверждения плана по реализации указа, – продолжил Евгений Дитрих, – можно будет приступать к работам, чтобы транспорт и дорожное хозяйство на территории Самарской области получили новое движение, новый толчок вперед».

Дмитрий Азаров отметил, что это очень важное решение: «Мы готовы доложить о реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», о ходе строительства моста через реку Самару. И, конечно, мы очень заинтересованы в обсуждении этого приоритетного проекта по трассировке магистрали Европа – Западный Китай».

Напомним, системную работу по включению Самарской области в коридор «Великого шелкового пути» Дмитрий Азаров начал с первых дней работы в должности. С вопросом о необходимости корректировки транспортной стратегии Россйиской Федерации Глава региона обращался к Президенту в ходе его визита в марте 2018 года.

Вопрос включения Самарской области в систему международных транспортных коридоров рассматривался 13 апреля текущего года в рамках Красноярского экономического форума на заседании правительственной комиссии по транспорту, а также на встрече с Владимиром Путиным в апреле этого года, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Экономика региона
25 июня 2018  15:33
Также глава региона предложил обсудить проекты, которые уже реализуются в регионе.
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