Дмитрий Азаров принял участие в открытии нового цеха на заводе "Самараагропромпереработка" в Безенчукском районе

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Старт важному проекту дал глава региона"Новое производство значительно повысит устойчивость работы предприятия, будет способствовать повышению его конкурентоспособности, расширению рынка. И, конечно, этот проект очень важен для СО своими инвестициями. 2 млрд рублей инвестиций вложено в проект, созданы новые рабочие места со средней зарплатой почти 40 тысяч. Я хочу поблагодарить председателя совета директоров "Русагро" Владимира Николаевича Мошковича за принятое решение разместить новую линию именно здесь", - отметил Дмитрий Азаров."Рассчитываю, что наше сотрудничество с "Русагро", которое уже имеет успех, будет расширяться. Для этого есть всё: с нашей стороны это желание способствовать развитию СО, создавать условия для инвесторов. У вас есть возможности, опыт и энергия, позволяющая добиваться результата", - подчеркнул глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.Вадим Мошкович "Русагро": "Мы рассчитываем на дальнейшее увеличение мощности предприятия. В этом году мы переработаем 70% урожая СО. И у нас есть все основания повышать мощность до 1,5 тыс. тонн в сутки. И практически весь подсолнечник региона сможем перерабатывать здесь".Продукция завода обеспечит не только внутренний рынок, но и экспортные поставки. Уже сегодня "Русагро" работает с азиатскими странами. В перспективе - прямые поставки ж/д транспортом в Китай. Правительство СО и "Русагро" рассматривают возможность реализации и других проектов в АПК, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.