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Дмитрий Азаров принял участие в открытии нового цеха на заводе "Самараагропромпереработка" в Безенчукском районе

27 августа 2018 14:28
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Сегодня на заводе "Самараагропромпереработка" ГК "Русагро" в Безенчукском районе СО открылось новое производство - цеха рафинации, дезодорации и фасовки масла. Объём инвестиций - около 2 млрд рублей, создано 146 высокооплачиваемых рабочих мест.
Старт важному проекту дал глава региона Дмитрий Азаров.

"Новое производство значительно повысит устойчивость работы предприятия, будет способствовать повышению его конкурентоспособности, расширению рынка. И, конечно, этот проект очень важен для СО своими инвестициями. 2 млрд рублей инвестиций вложено в проект, созданы новые рабочие места со средней зарплатой почти 40 тысяч. Я хочу поблагодарить председателя совета директоров "Русагро" Владимира Николаевича Мошковича за принятое решение разместить новую линию именно здесь", - отметил Дмитрий Азаров. 


"Рассчитываю, что наше сотрудничество с "Русагро", которое уже имеет успех, будет расширяться. Для этого есть всё: с нашей стороны это желание способствовать развитию СО, создавать условия для инвесторов. У вас есть возможности, опыт и энергия, позволяющая добиваться результата", - подчеркнул глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Вадим Мошкович "Русагро": "Мы рассчитываем на дальнейшее увеличение мощности предприятия. В этом году мы переработаем 70% урожая СО. И у нас есть все основания повышать мощность до 1,5 тыс. тонн в сутки. И практически весь подсолнечник региона сможем перерабатывать здесь".

Продукция завода обеспечит не только внутренний рынок, но и экспортные поставки. Уже сегодня "Русагро" работает с азиатскими странами. В перспективе - прямые поставки ж/д транспортом в Китай. Правительство СО и "Русагро" рассматривают возможность реализации и других проектов в АПК, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
 
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