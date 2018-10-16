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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Дмитрий Азаров поставил задачу ускорить процесс определения границ земельных участков региона

16 октября 2018 19:46
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Во вторник, 16 октября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочее совещание с сотрудниками министерства имущественных отношений. Обсуждались цели и задачи, стоящие перед ведомством и регионом в целом.
Во вторник, 16 октября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочее совещание с сотрудниками министерства имущественных отношений. Обсуждались цели и задачи, стоящие перед ведомством и регионом в целом.

Министр имущественных отношений области Сергей Черепанов представил вниманию участников совещания план мероприятий по реализации приоритетных направлений работы ведомства на 2018 год. Одна из первоочередных задач –установление границ муниципальных образований региона. Об этой работе подробно рассказал руководитель департамента имущественных и земельных отношений Игорь Андреев.

По словам Андреева, на данный момент в Единый государственный реестр недвижимости внесены границы 13 муниципальных образований из 342, что составляет всего лишь 4%.

Для решения данной задачи министерство имущества разработало государственную программу «Установление на местности границ муниципальных образований Самарской области». Уже определен подрядчик. Стоимость работ составит 128 млн. рублей. В этом году планируется выполнить подготовительные работы в отношении 329 муниципальных образований, установить границы и внести сведения о границах в Единый государственный реестр недвижимости в отношении всех муниципальных образований до конца 2019 года.

«Проведение данных работ позволит урегулировать споры по административно-территориальной принадлежности земель, повысить инвестиционную привлекательность региона, определить полномочия и права по распоряжению земельными участками», – отметил докладчик.

Глава региона поинтересовался, какие сложности у министерства имущественных отношений возникают в связи с отсутствием границ. По словам Сергея Черепанова, много обращений поступает от жителей территорий, граничащих с Оренбургской областью. Например, один из фермеров работает и платит налоги в бюджет Самарского региона, но к нему постоянно возникают вопросы у налоговой службы соседней области. Губернатор потребовал разобраться в этой ситуации и помочь жителю.

Также Дмитрия Азарова не устроили сроки окончания работ по установлению границ муниципальных образований. Он потребовал ускорить этот процесс. По словам врио первого заместителя председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова, такая возможность есть и уже обсуждалась с руководством Росреестра. По действующему законодательству, если границы оформленных земельных участков пересекают границы муниципальных образований, то в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» орган регистрации прав вправе самостоятельно внести уточненные сведения о местоположении границ земельного участка. По словам Виктора Кудряшова, по упрощенной схеме около 40% муниципальных образований региона можно было бы поставить на учет Росреестра в краткие сроки.

«Существуют современные космические технологии, которые позволяют оптимизировать процесс. Подрядчику объявляйте трехсменный график. Целевой показатель должен быть выполнен», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор напомнил, что в этом году Самарская область поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, составленного Агентством стратегических инициатив, с 65 на 48 место. Сегодня необходимо прилагать все усилия, чтобы не только не терять эту позицию, но и двигаться вперед, в число лидеров. Поэтому важно как можно скорее достигать целевых показателей, одним из которых является определение границ региона и его муниципальных образований, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Экономика региона
16 октября 2018  19:46
Во вторник, 16 октября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочее совещание с сотрудниками министерства имущественных отношений. Обсуждались цели и задачи, стоящие перед ведомством и регионом в целом.
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