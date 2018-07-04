Дмитрий Азаров посетил ещё одно крупное предприятие Нефтегорского района - заводе "Росскат"
4 июля 2018 15:50
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Как рассказал генеральный директор "Росската" Николай Таран, предприятие специализируется на производстве катодной, анодной меди, медной катанки, проволоки, контактных проводов и других современных кабельно-проводниковых изделий, передает Волга Ньюс.
Производственное объединение, которое также включает в себя заводы в Санкт-Петербурге и Подольске, занимает третье место по объему переработки меди в России.
Дмитрий Азаров ознакомился с технологией производства, а также с образцами готовой кабельно-проводниковой продукции.
Проходя по территории предприятия, глава региона обратил внимание на встроенную спортивную площадку с трибунами. Ему рассказали, что здесь проводятся внутризаводские соревнования. Многие сотрудники предприятия занимаются здесь в обеденный перерыв или в нерабочее время. Такая инициатива руководства компании вызвала одобрение у главы региона.
Также Дмитрий Азаров и Николай Таран обсудили перспективы развития предприятия, его инвестиционные планы. В настоящее время компания осуществляет ряд инвестиционных проектов на территории Самарской области — строительство конвертерного цеха на заводе в Нефтегорске. Это позволит перерабатывать здесь низкокачественное, а, значит, более дешевое сырье.
Расширяется ассортимент цветного проката и инновационных проводов для высокоскоростных магистралей на площадке ЗАО "Фосфохим" в Тольятти. Также в Тольятти, в зоне ТОР, планируется развернуть производство кабельно-проводниковой продукции. Предполагаемый объем инвестиций — не менее 2,4 млрд рублей. Развитие этой площадки также позволит создать в Тольятти новые рабочие места.
После реализации инвестиционных проектов объем выпуска готовой продукции составит 74 тыс. т, выручка превысит 30 млрд руб., а отчисляемые налоги в бюджеты всех уровней — 556 млн рублей.
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