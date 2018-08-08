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Дмитрий Азаров посетил "СИБУР Тольятти"

8 августа 2018 16:09
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В среду, 8 августа, рабочий день главы региона проходит в Тольятти. Дмитрий Азаров посетил здесь "СИБУР Тольятти" - предприятие, с которым связан важный период его профессиональной деятельности.

В конце 1990-х здесь, на "Синтезкаучуке", Дмитрий Азаров работал замдиректора по экономике и подготовке производства. Тогда удалось вывести предприятие из кризиса, обеспечить стабильную зарплату коллективу. Это подчеркнули и работники СИБУРа.

"На протяжении 20 лет не терял предприятие из вида и рад вашим успехам. До сих пор отмечаю День химика, считаю этот период очень важным", - отметил руководитель области.

Сегодня "СибурТольятти" - одно из крупнейших предприятий по производству синтетического каучука в России. Каждая седьмая тонна производится здесь. 60-70% продукции предприятия отправляется в 60 стран мира. В 2017 году изопреновый каучук СКИ-3 вошел в топ-100 лучших товаров России.

Сейчас коллектив предприятия составляет почти 3 тыс. человек. На площадке реализуется поэтапная модернизация производства, направленная на повышение промышленной и экологической безопасности. На территории завода действует индустриальный парк "Тольяттисинтез", количество его резидентов - 17.

"Город можно по праву назвать городом президентского внимания. Тольятти были оказаны беспрецедентные меры поддержки. Это стало возможным благодаря лично Владимиру Владимировичу Путину. Президент здесь неоднократно бывал в самые сложные периоды", - отметил Дмитрий Азаров.

В то же время меры поддержки, предоставленные Автограду, долгое время реализовывались не в полной мере. "Мы должны чувствовать свою ответственность, максимально использовать шанс, предоставленный городу", - заявил глава региона.

Коллектив "СибурТольятти" интересуют масштабные инфраструктурные проекты, развитие экономики города и крупных предприятий, ремонт дорог, развитие кадрового потенциала. В ходе беседы Дмитрий Азаров дал несколько конкретных поручений представителям министерств, передает Волга Ньюс
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Комментарии



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