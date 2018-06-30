Дмитрий Азаров поручил возобновить финансирование строительства комбикормового завода и элеватора Сергиевской птицефабрики
30 июня 2018 12:48
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Как рассказал главный технолог генерального подрядчика ООО «Евробиотех» Александр Лукьянов, проект реализуется с 2011 года. В наиболее высокой степени готовности находятся комбикормовый завод и элеватор, входящие в комплекс птицефабрики (более 70%). Зоны инкубатория, прикорма бойлеров, завод по убою готовы на 18-24%.
Дмитрий Азаров задал представителю подрядчика ряд вопросов по экономической составляющей проекта. В частности, какова его общая стоимость, есть ли перспективы у предприятия на рынке, почему за все эти годы не нашлось инвестора, и возможен ли пуск объектов, входящих в комплекс, по отдельности.
Александр Лукьянов ответил, что сумма в 12 млрд руб., которая значится в смете, по его мнению, завышена процентов на 30%, поэтому и инвесторы не спешат вкладываться в проект.
«Такое ощущение, что главный смысл проекта был в том, чтобы эти 30% себе в карман положить. Нужно выходить на реальную стоимость», – заметил Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул, что на начальном этапе было совершено немало управленческих ошибок, был и недосмотр со стороны профильных министерств.
В частности, не до конца проработанным выглядит решение строить комплекс «в чистом поле» при существующих пустующих птицефабриках, к которым уже подведена инфраструктура, а в близлежащих поселениях остался квалифицированный персонал.
«Когда мы развиваем новые площадки, при этом оставляя старые в разрушенном состоянии, мы получаем деградирующие территории. От того, что мы решили строить в новом месте, там ничего не наладилось, проблема сохранилась. Об этом мы должны думать, если хотим хозяйствовать», – сказал глава региона.
Дмитрий Азаров дал указание генеральному директору ОАО «Корпорация развития Самарской области» Максиму Сойферу пересмотреть предложение для инвесторов, сделать анализ рынка по мясу птицы и оценить его перспективы на ближайшие годы.
Кроме того, Дмитрий Азаров поручил возобновить финансирование строительства комбикормового завода и элеватора. По словам Максима Сойфера, «Корпорация развития» в этом году готова выделить на эти цели порядка 400 млн рублей. Общая сумма, необходимая для достройки комбикормового завода и элеватора, составляет около 1,6 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию здесь возможно будет организовать товарное производство, не дожидаясь окончания строительства всей птицефабрики.
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