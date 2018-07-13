Дмитрий Азаров пообщался с трудовым коллективом металлургического завода - Арконик СМЗ

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Даже в праздничный день завод продолжает привычную работу - выпускает широкий ассортимент листопрокатной, кузнечно-штампованной и прессовой продукции для авиационной, космической, автомобильной, нефтегазовой и других отраслей.Из самарского металла (Арконик СМЗ) производится уникальная продукция - легкосплавные бурильные трубы, изделия для новейшего российского лайнера МС-21, а также первые в России алюминиевые вагоны-хопперы и первые современные алюминиевые мосты.В производственных цехах Дмитрий Азаров пообщался с трудовым коллективом Арконик СМЗ.На предприятии много молодежи. Чтобы работать здесь, специалисты приезжают и из других регионов. На вопрос, чем привлекает производство, отвечают: достойная зарплата, условия труда и сплочённый коллектив!"Завод все время своего существования является гордостью города, области, страны. Славная история предприятия продолжается и сегодня. По сравнению даже с прошлым годом, в котором вы добились значительных показателей, вы наращивание производство!(рост на 17%)", - отметил глава региона."У Металлурга, я уверен, славное будущее. И основывается оно на славной истории предприятия, на самом важном компоненте успеха, самом главном состоянии предприятия - на уникальном трудовом коллективе, который имеет компетенции высочайшего, мирового уровня", - подчеркнул Дмитрий Азаров."На карте города нет такого района - Металлург, нет такого официального названия. Но мы с вами знаем: люди, в каком бы районе они не жили - Куйбышевском, Красноглинском, Самарском - часто говорят "я поеду на Металлург". Все знают, что это район возник благодаря заводу!"- сказал Дмитрий Азаров.