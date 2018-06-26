Дмитрий Азаров подписал ряд дополнительных соглашений, направленных на перспективное освоение технопарка «Жигулевская долина»

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Изменения, вносимые в соглашения, заключенные в апреле 2017 года, предусматривают корректировку сроков реализации инвестиционных проектов, прогнозного объема привлеченных инвестиций, также уточняется расчетная потребность в мощности соответствующих объектов инфраструктуры.Правительством Самарской области с 2016 года ведется планомерная работа по созданию объектов инженерной инфраструктуры на территории «Жигулевская долина 2». Резидентами технопарка запланировано строительство корпусов научно-производственного назначения, а проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры будет профинансировано Правительством Самарской области и НО «Фонд развития моногородов».За счёт регионального бюджета уже проведены работы по разработке проектно-сметной документации и проведению проектно-изыскательских работ объектов инфраструктуры, сформированы земельные участки для реализации новых инвестиционных проектов по производству разнообразных кабелей, композитных и теплоизоляционных материалов, электрооборудования, инновационных материалов с новыми свойствами, инновационных систем пожаротушения и т.д.Проект «Жигулевская долина 2» планируется реализовать до конца 2020 года, за это время будет создано около 300 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба облправительства.Перечень инвестиционных проектов1. ООО «АВТОПРОДУКТ», «Разработка и запуск в производство кит-комплектов CROSS 2WD, 4WD, обеспечивающих улучшение ходовых качеств автомобиля в широком диапазоне дорожных условий»;2. ООО «ПРОММЕТЭКС», «Организация производства антифрикционных и противоизносных добавок к маслам, смазкам и краскам на основе нанодисперсного политетрафторэтилена и оборудования для производства указанных добавок»;3. ООО «Энергопром-Инжиниринг», «Разработка, постановка на производство кабельных вводов нового поколения и высокотехнологичного оборудования для опасных производственных объектов»;4. ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ, «Организация производства полного цикла по выпуску инновационных устройств пожаротушения»;5. ООО «КОЛОРАНТ-Т», «Производство мастербатчей и пленки (листов) ПЭТ»;6. ООО «ВОИП ИНЖИНИРИНГ», «Производство электротехнического оборудования и средств связи»;7. ООО «Профтруба», «Производство изделий из стекловолоконных композитов»;8. ООО Научно-производственное предприятие Самарской области «Региональная проектная компания», «Производство теплоизоляционного материала».