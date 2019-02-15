Дмитрий Азаров обсудил с руководством «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» запуск производства белого цемента в Самарской области

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В четверг, 14 февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи прошла встреча Губернатора Самарской областис председателем Совета директоров «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»и президентом холдингаСтороны обсудили взаимодействие в рамках реализации проекта модернизации предприятия «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в Самарской области – «Жигулевских стройматериалов» – и запуске производства белого цемента в 2019 году.«Это очень важный для нашего региона проект, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Фактически – это создание нового производства экспортоориентированного продукта – белого цемента. Президентом страны, Владимиром Владимировичем Путиным, поставлена задача по увеличению экспорта, а любые новые технологии, производства – это, в первую очередь, увеличение конкурентоспособности на мировых рынках. Такое производство мы рассчитываем в текущем году организовать на территории Самарской области в городе Жигулевске. Это важно и потому, что будут созданы новые рабочие места».Филарет Гальчев отметил, что модернизированный завод «Жигулевские стройматериалы» будет иметь все необходимое: уникальную сырьевую базу, современное экологичное оборудование, автоматизированные линии упаковки и погрузки. «Наши клиенты вовремя и в удобной форме смогут получать высококлассный продукт. Уверен, что наше производство создаст условия для более широкого применения белого цемента в России и будет способствовать созданию комфортной городской среды», – подчеркнул Филарет Гальчев.Для эффективного взаимодействия между Правительством Самарской области и холдингом в процессе реализации инвестиционного проекта в ходе встречи также было подписано соглашение о сотрудничестве.Запуск производства белого цемента поддержан Минпромторгом России как важный шаг по импортозамещению. Инвестиции холдинга в инфраструктуру завода и модернизацию оборудования составляют более 1 млрд рублей. К работам привлечены ведущие компании отрасли, в частности, модернизацией вращающейся печи занимается турецкая компания DAL Teknik. В результате – на заводе будет создано более 400 рабочих мест, а в смежных отраслях – еще более тысячи. Объем производства составит более 300 тыс. тонн белого цемента.Повышение экологической безопасности – важная часть модернизации. На предприятии применяются обеспыливающее оборудование, современные рукавные фильтры от российских и европейских ведущих производителей, сообщает пресс-служба облправительства.