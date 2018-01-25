Дмитрий Азаров и Марк Курцер обсудили ход строительства госпиталя «Мать и дитя»
25 января 2018 22:08
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На встрече также присутствовали врио первого заместителя председателя Правительства региона Виктор Кудряшов, врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко, главный врач ЗАО «Медицинская компания ИДК» Марат
Тугушев, главный врач «Клинического госпиталя ИДК» Сергей Арабаджян.
Открывая встречу, Дмитрий Азаров обратился к Марку Курцеру: «Мы подробно рассматривали ход строительства, поскольку считаем проект крайне важным для Самарской области. Хочу вас еще раз поблагодарить за выбор Самарской области для реализации столь нужного проекта. Мы готовы оказывать всестороннюю помощь и в последующем, уверен, что проект будет успешно запущен».
Генеральный директор компании, в свою очередь отметил, что строительные работы идут по графику. На днях было проведено совещание с генеральным подрядчиком, который заверил, что к концу февраля рабочие покинут объект. Предполагается, что весной госпиталь начнет работу. Также Марк Курцер сообщил, что госпиталь будет оказывать медицинскую помощь в рамках выделенных квот по полисам ОМС.
Отметим, что госпиталь, который сегодня строится в Самаре, единственный проект такого уровня в Поволжье. Его общая площадь составит почти 16 000 кв. м. Строится объект на основе государственно-частного партнерства.
ГК «Мать и дитя» - крупнейшая федеральная сеть медицинских клиник в России. В настоящее время в составе группы компаний работают четыре клинических госпиталя и 30 амбулаторных клиник в 21 городе России. В штате ГК более 6 000 сотрудников, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото: Светлана Осьмачкина/Волга Ньюс
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