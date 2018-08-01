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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Дмитрий Азаров и Максим Орешкин посетили Средне-Волжский Механический Завод

1 августа 2018 16:42
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На СВМЗ за полгода рост производительности труда - 38%.
Глава региона Дмитрий Азаров и Министр экономического развития РФ Максим Орешкин посетили Средне-Волжский Механический Завод.

Предприятие - с 2017 года участник приоритетной программы по повышению производительности труда, а также вошло в первый "Экспортный марафон" Минэкономразвития РФ. 

На СВМЗ за полгода рост производительности труда - 38%.

При этом не было дополнительных затрат: оборудование осталось тем же, сохранилась численность персонала.

Результата достигли за счет эффективной организации работы.

Также увеличилась зарплата сотрудников, работающих на конвейере, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

"Задача стояла увеличить производительность на 20-25%, получилось намного больше. И это не предел", — поделился с Максимом Орешкиным и Дмитрием Азаровым генеральный директор СВМЗ Николай Липченко.

По сути, эффекта удалось достичь за счет обыкновенного приведения в порядок рабочих мест, пояснил наладчик станков с ЧПУ Михаил Гончаров. По его словам, раньше на переналадку оборудования на выпуск нового вида продукции у мастеров уходило восемь часов. После того, как необходимые детали и инструменты разложили в определенном порядке и промаркировали, процесс наладки одного станка сократился до часа. Такие же нехитрые манипуляции организационного характера позволили увеличить на 42% выработку каждого работника в смену.

СВМЗ уже приступил ко второму этапу — принципы бережливого производства переносятся на отношения с субподрядчиками и поставщиками. Параллельно, в тесном контакте руководства, менеджмента и работников, продолжается совершенствование текущей деятельности.

Кроме того, АО "СВМЗ" и еще два самарских предприятия — АО "Росскат" и ООО "Пегас-Агро", успешно прошли отбор в первый акселератор "Экспортный марафон". Компании получат возможность выхода на внешние рынки и дополнительные опции для сбыта в России.

После подробного знакомства с программой оптимизации завода Максим Орешкин констатировал: СВМЗ — яркий пример совершенствования производительности труда и изменения культуры на предприятии за счет внутренних ресурсов.

"Очень важно, что рост производительности труда не ведет к сокращениям. Это позволяет повышать заработную плату, расширять производство и делать его более качественным. Здесь очевиден положительный эффект без серьезных вложений для всей цепочки производства. Результаты, которые мы видим, позволяют программу масштабировать на другие регионы, на большее количество предприятий", — резюмировал Максим Орешкин.

Дмитрий Азаров заверил, что опыт СВМЗ обязательно будет ретранслироваться на предприятия региона, а правительство будет в этом помогать.

"Я очень рассчитываю, что реализация проекта будет значительно повышать конкурентоспособность наших предприятий и способствовать опережающему развитию экономики региона в целом", — сказал Дмитрий Азаров.

Он также выразил уверенность, что это выведет Самарскую область в число регионов-лидеров, которые "просто обязаны создавать точки роста для экономики всей страны".

В масштабировании успешного опыта, по мнению главы региона, должны принимать участие те, кто непосредственно стал участником процессов оптимизации — сотрудники СВМЗ.

"Сколько бы об этом не рассказывали чиновники, гораздо больше доверия вызывает, когда своим опытом делятся руководители, конкретные инженеры, рабочие, — заметил Дмитрий Азаров. — Будущее проекта, его успешность во многом зависят от того, насколько каждый готов поделиться опытом, показать, что эта работа приносит дополнительные дивиденды, прибыль, увеличивает доходы, расширяет рынки", сообщает Волга Ньюс.


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Комментарии



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