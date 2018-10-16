Дмитрий Азаров и Александр Артюхов обсудили перспективы развития ПАО "Кузнецов"

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Перспективы развития крупнейшего предприятия Самары - ПАО "Кузнецов" - в рамках рабочей встречи обсудили губернатор, гендиректор «Объединенной двигателестроительной корпорация», управляющий директор заводаи министры Правительства СО.По словам Генерального директора "ОДК" Александра Артюхова, ПАО "Кузнецов" загружен госконтратами до 2027 года."В планах четко прописана производственная картина завода. Уже заключен контракт на поставку 22 двигателей НК-32", - подчеркнул руководитель компании."На предприятии идёт масштабная модернизация, объем инвестиций - существенный. Мы готовы оказывать всемерную поддержку, чтобы перспективы предприятия были устойчивыми на десятилетия вперед, сохраняя славные традиции трудового коллектива, могли двигаться к новым рубежам", - отметил Дмитрий Азаров.