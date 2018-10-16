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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Дмитрий Азаров и Александр Артюхов обсудили перспективы развития ПАО "Кузнецов"

16 октября 2018 16:26
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В планах четко прописана производственная картина завода.
Перспективы развития крупнейшего предприятия Самары - ПАО "Кузнецов" - в рамках рабочей встречи обсудили губернатор Дмитрий Азаров, гендиректор  «Объединенной двигателестроительной корпорация»  Александр Артюхов, управляющий директор завода Сергей Павлинич и министры Правительства СО.

По словам Генерального директора "ОДК" Александра Артюхова, ПАО "Кузнецов" загружен госконтратами до 2027 года.

"В планах четко прописана производственная картина завода. Уже заключен контракт на поставку 22 двигателей НК-32", - подчеркнул руководитель компании.

"На предприятии идёт масштабная модернизация, объем инвестиций - существенный. Мы готовы оказывать всемерную поддержку, чтобы перспективы предприятия были устойчивыми на десятилетия вперед, сохраняя славные традиции трудового коллектива, могли двигаться к новым рубежам", - отметил Дмитрий Азаров.
 
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Комментарии



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