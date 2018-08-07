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Дмитрий Азаров: "Только совместными усилиями мы создадим конкурентоспособную экономику в Самарской области"

7 августа 2018 21:03
195
По словам главы региона, перед губернией стоит задача-максимум — сделать качественный экономический рывок, вернуться в число регионов-лидеров. И именно стратегические сессии позволяют выработать ключевые направления для развития экономики.
7 августа на площадке отеля Lotte состоялась стратегическая сессия "Экономический прорыв. Цифровая экономика". Это уже четвертый по счету форум, на котором эксперты и жители региона предложат свое видение дальнейшего пути развития Самарской области. В губернии разрабатывается новая стратегия развития региона, в работе над которой принимают участие представители всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели, передает Волга Ньюс.

Ранее во всех муниципальных образованиях прошли обсуждения планов развития каждого муниципалитета, теперь проходят областные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил глава региона Дмитрий Азаров.

На этой неделе в центре внимания — экономическое развития региона. Работа поделена на три секции: "Институты инвестиционного развития: новые вызовы — новые стратегии. Ставка на конкурентоспособность", "Институты инновационного развития — фактор движения вверх" и "Цифровая экономика страны и региона: новая реальность".

В работе пленарного заседания принял участие глава региона Дмитрий Азаров. Руководитель области напомнил, что в Самарской области было проведено три стратегические сессии, где детально прорабатывались направления опережающего развития региона.

"Главная цель всей этой нашей работы — повышение качества жизни людей, именно люди являются нашей главной ценностью. Чтобы двигаться к этой цели, создавать все условия для гармоничного развития каждого человека, общества в целом, нужна современная и конкурентоспособная экономика", — заметил руководитель области.

По словам главы региона, перед губернией стоит задача-максимум — сделать качественный экономический рывок, вернуться в число регионов-лидеров. И именно стратегические сессии позволяют выработать ключевые направления для развития экономики.

"Невозможно найти путь к прогрессу и процветанию, ограничиваясь лишь решением текущих задач. Именно новое стратегическое видение и предложил в своем послании президент страны Владимир Владимирович Путин, и эти задачи были конкретизированы в майских указах главы государства. И все предложения президента должны найти отражении в обновленной стратегии развития Самарской области", — заявил Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что экономика Самарской области обладает высоким научно-техническим и человеческим потенциалом, здесь производится свыше 1,3 трлн рублей валового регионального продукта — 2% от общего объема ВРП всех субъектов РФ.

В то же время накопленный потенциал используется не в полной мере. В последнее десятилетие наблюдается снижение рейтинговых позиций Самарской области в РФ по ключевым макроэкономическим показателям: с 15 на 25 место по объему промпроизводства на душу населения, с 12 на 19 место по объему инвестиций в основной капитал и с 12 на 20 место по внешнеторговому обороту.

Основу для преодоления негативных тенденций и экономического прорыва Дмитрий Азаров обозначил в 6 стратегических направлениях: улучшение инвестиционного климата, развитие инновационной системы, создание цифровой экономики, поддержка малого и среднего бизнеса, повышение производительности труда, кадровое обеспечение экономики.

Важный аспект создания благоприятной среды для инвестиций — снятие ограничений и барьеров для бизнеса. В национальном рейтинге инвестпривлекательности регионов Самарская область поднялась на 17 пунктов, задача — войти в топ-20.

Повышению инвестпривлекательности будет способствовать: перевод услуг и сервисов в цифровой вид, координация работы региональных институтов развития, формирование, продвижение бренда Самарской области. Теперь эта работа будет сфокусирована в одной точке, и ключевую роль здесь будет играть Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.

По словам главы региона, Агентство будет отвечать и за привлечение инвесторов, и взаимодействовать с Особой экономической зоной, промышленными парками, региональной корпорацией развития. "В Самарской области создается 5% всей инновационной продукции в России, одна из задач областной власти — системная поддержка инновационных проектов на уровне регионального правительства", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Серьезная роль в "экономике будущего" отводится научной составляющей. В губернии создается платформа для фундаментальных и прикладных научных исследований, имеющих промышленный потенциал. Заниматься этим вопросом будут новое региональное агентство наук и технологий и обновленный научно-технический совет при губернаторе.

Дмитрий Азаров подчеркнул: важной составляющей технологического порыва является развитие малого и среднего предпринимательства (МСП). На прошлой неделе Самарская область стала площадкой обсуждения нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса с участием министра экономики РФ Максима Орешкина.

Задача — создать единую систему акселерации субъектов МСП через переформатирование работы инфраструктуры бизнес-инкубаторов и организаций поддержки.

В рамках пилотного проекта Минэкономразвития РФ, заметил Дмитрий Азаров, необходимо создать в регионе центр предпринимателя "МойБизнес". Это будет "Дом предпринимателя", объединяющий на одной площадке организации инфраструктуры, рабочие пространства и коворкинги для МСП. Не менее важно расширение доступа МСП к финансовой поддержке. Для этого необходимо докапитализировать гарантийный фонд Самарской области до 1 млрд рублей.

Эффективность экономических преобразований напрямую зависит от того, насколько качественно будут решены кадровые проблемы. Поэтому, по словам Дмитрия Азарова, необходимо сформировать эффективный кадровый резерв региона. В этой связи необходимо усилить связь вузов с производством. К примеру, в Самарской области дефицит высококлассных специалистов в IT-сфере, поэтому вузы должны оперативно реагировать на запросы рынка. Для этого на базе университетов должны быть созданы проектные офисы и центры компетенций.

Конкретные направления преобразования региональной экономики были предложены федеральными и региональными экспертами. В частности, о новых возможных драйверах развития губернии участникам стратегической сессии рассказали вице-президент фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин, генеральный директор АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Николай Соломон, председатель Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" Владимир Ситнов, заместитель председателя совета при губернаторе Самарской области по вопросам стратегического развития Александр Хинштейн.

Юрий Сапрыкин, к примеру, отметил, что участие в подобных стратегических сессиях позволяет понять, какие цели перед собой ставит регион и, соответственно, какие институты развития могут быть привлечены для этой работы.

Так, фонд "Сколково" в качестве точек роста региональной экономике может предложить создание инновационной инфраструктуры. "Технопарк "Жигулевская долина" является одним из ведущих технопарков в стране. Но при этом, при почти 200 резидентов "Жигулевской долины" всего десять являются резидентом фонда "Сколково". Мы эту ситуацию не считаем нормальной и наша задача вовлечь как можно больше резидентов в систему фонда и дать им все механизмы поддержки, которые у нас есть", — заметил Сапрыкин и добавил, что уже в ближайшее время тольяттинский технопарк станет региональным оператором "Сколково".

В результате компании "Жигулевской долины" смогут получить доступ к лучшим мировым практикам и будут сформированы новые компетенции в регионе. "В итоге — это и создание новых высококвалифицированных рабочих мест в Самарской области, сохранение талантливой молодежи в регионе и создание условий для их профессионального роста", — считает Юрий Сапрыкин.

Владимир Ситнов в своем выступлении акцент сделал на так называемой "новой экономике". По его словам, традиционные отрасли экономики, такие, как торговля, обрабатывающая и добывающая промышленность, занимают большую часть в структуре экономики как Самарской области, так и России в целом, но темпы их роста с каждым годом замедляются.

В тоже время ведущие мировые экономики за последние несколько лет сильно цифровизировались, во всем мире растет спрос на новые услуги и технологии. "Международный капитал все больше инвестирует в интернет компании, цифровую экономику. И если мы не начнем развивать новые технологии, внедрять цифровую экономику в регионе, успеха будет добиться сложно", — считает эксперт.

В качестве примера Владимир Ситнов привел топ-5 мировых компаний по объему капитализации, все они в той или иной степени представители IT-индустрии.

Качественный скачок как в традиционном секторе экономики, так и в новой ее цифровой формации невозможен без роста производительности труда. Как сообщил Николай Соломон, руководство страны поставило амбициозную задачу — рост производительности труда на 5% к 2024 году. Он напомнил, что за последние четыре года производительность выросла всего лишь на 1,4%.

Для достижения этой цели утвержден национальный проект "Повышение производительности труда и поддержка занятости", в котором будут участвовать более 10 тыс. предприятий по всей стране.

Примечательно, что именно по этому направлению Самарская область уже в числе регионов-лидеров и может транслировать положительный опыт на всю страну. Так, на прошлой неделе министр экономического развития РФ Максим Орешкин и Дмитрий Азаров посетили АО "Средне-Волжский механический завод" (СВМЗ).

Завод в числе 14 предприятий региона участвует в "пилотной" программе по повышению производительности труда, а также вошел в первый "Экспортный марафон" минэкономразвития РФ. Благодаря эффективным действиям производственного и управленческого характера проектной команде СВМЗ удалось за полгода повысить производительность труда на 38%. Оптимизация прошла без дополнительных затрат, модернизации оборудования и, главное, без сокращения штата. Наоборот, зарплата работников корпусного цеха выросла на треть.

Александр Хинштейн в завершении дискуссии заметил, что несмотря на то, что Самарская область утратила свои лидирующие позиции по целому ряду направлений, начиная от индекса промышленного производства и заканчивая инвестиционной привлекательностью, решить амбициозные задачи, которые ставит руководство региона по возвращению губернии на лидирующие позиции, возможно.

Сейчас в управленческой команде региона есть люди, которые способны не только поставить задачу и нарисовать красивый график их выполнения, но и сами готовы работать на достижение поставленной цели.

Итоги работы пленарного заседания подвел Дмитрий Азаров: "Экономический прорыв может быть совершен только в результате многостороннего взаимодействия с соблюдением баланса интересов всех его участников — государства, населения, бизнес-сообщества, местного самоуправления, вузов, институтов гражданского общества. Только совместными усилиями мы создадим конкурентоспособную экономику в Самарской области, выведем наш регион на качественно иной уровень развития, превратим его в территорию успеха, комфортного проживания и социального благополучия". 
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