Дмитрий Азаров: «Нам удалось дополнительно получить в региональную казну значительные средства»
26 февраля 2019 17:06
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Глава региона так оценил работу по по пополнению бюджета, проведенную за последние два месяца: "Нам удалось дополнительно получить в региональную казну значительные средства. Эта работа велась совместно с налоговой службой с нашими предприятиями. Это, конечно, огромная работа и по привлечению федеральных средств. Для этого приходится много бывать в Москве. И результат есть по всем направлениям, которые волнуют людей, - на образование, здравоохранение предусмотрены значительные средства".
Дмитрий Азаров отметил, что только на обеспечение медикаментами отдельных категорий граждан было учтено почти 600 млн рублей федеральных средств. Предусматривается дополнительно выделить свыше 1,5 млрд рублей на здравоохранение. Это проектирование и строительство семи лечебных учреждений, создание амбулаторных кабинетов онкологической помощи.
"Вы знаете, насколько остро стоит этот вопрос, как он тревожит людей", - сказал губернатор.
Свыше 1,5 млрд рублей направляется на образование. В том числе дополнительно 700 млн на проектирование и строительство детских садов, почти 200 млн рублей - на ясельные группы.
Что касается среднего профессионального образования, Дмитрий Азаров напомнил: "Я говорил, что этот год мы определили как ключевой по среднему профобразованию. Никогда таких денег на него в регионе не выделялось. Мы, принимая бюджет, это сделали. На среднее профессиональное образование направляется дополнительно порядка 160 млн рублей".
Более 2,5 млрд средств дополнительно выделяется на ремонт, реконструкцию, строительство дорог по всем муниципальным образованиям Самарской области. Кроме того, дополнительно планируется направить около 400 млн рублей на проектирование, строительство спортивных объектов, на реконструкцию учреждений культуры также свыше 400 млн рублей, передает vkonline.ru.
Фото: vkonline.ru
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