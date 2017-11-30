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Дмитрий Азаров: «Мы должны создать условия, чтобы местная продукция была на прилавках магазинов»

30 ноября 2017 10:21
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Дмитрий Азаров: «Мы должны создать условия, чтобы местная продукция была на прилавках магазинов»
Правительство Самарской области поддержит региональных производителей, чтобы их продукция была шире представлена в магазинах, в том числе федеральных сетей.

Об этом во вторник, 28 ноября, в эфире «Россия-24» заявил врио Губернатора Дмитрий Азаров.

В студию поступил звонок от телезрительницы, которая посетовала на недостаточно широкий ассортимент местных продуктов в магазинах, сообщает пресс-служба облправительства.

Дмитрий Азаров отметил, что в регионе достаточно производителей, но не все они могут довести продукцию до прилавков, в том числе потому, что сельхозпроизводители не готовы выполнять требования крупных сетей – по ритмичности поставок, по ассортименту во всех торговых точках и так далее.

«Если бы была развита потребкооперация, предприниматели бы справились с этой задачей. Есть решение по развитию агропарков – предприниматели будут предоставлять услуги по упаковке, оформлению, логистике местных продуктов. Агропарки будут закупать по выгодной цене продукцию и распространять по сетевым магазинам. Это один из шагов к решению проблемы», – пояснил глава региона.

Дмитрий Азаров отметил, что, помимо этого, необходимо вести работу и с торговыми сетями: «Есть потенциал для увеличения представительства самарских товаров. В четверг пригласим торговые компании и производителей - будем искать точки соприкосновения. Я лично проведу встречу. Мы должны создать условия для того, чтобы самарская продукция была на прилавках магазинов, работающих в регионе».

Глава региона заметил, что если бы для местных производителей были созданы комфортные условия, в сельских районах складывалась бы более благоприятная ситуация, работали бы птицефабрики.

«А это рабочие места, возможности зарабатывать. Мы должны перейти к конкретным делам – дополнительная поддержка сельхозпроизводителей, создание агропарков и развитие кооперации. Моя задача – чтобы местные производители работали, повышали эффективность, создавали рабочие места», – резюмировал Дмитрий Азаров.

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Комментарии



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