Депутаты одобрили списание остатка долга Киргизии перед Россией в $240 млн
19 января 2018 17:12
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Первую часть киргизского долга перед Россией списали еще в 2013 году, когда Госдума ратифицировала соглашение о прощении Бишкеку долга в размере $188,9 млн. Однако после этого Киргизия еще оставалась должна России $300 млн, а так как вернуть этот долг не представлялось возможным, то его решили списывать по частям, то есть по $30 млн в год.
Поначалу на оставшуюся сумму долга еще начислялись небольшие проценты, однако в марте 2016 года их начисление прекратилось, а в 2017 году правительства двух стран договорились о единовременном списании остатков долга, составлявшего к тому моменту $240 млн.
Соответствующий протокол был подписан в Кремле в присутствии президентов Владимира Путина и Алмазбека Атамбаева 20 июня 2017 года. В ноябре 2017 года парламент Киргизии принял закон о ратификации этого соглашения, а уже 9 декабря вновь избранный президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков этот закон подписал.
В начале апреля 2016 года президент России Владимир Путин одобрил закон о списании с Узбекистана долга на общую сумму $865 млн. До этого были списаны долги Монголии ($170 млн), Афганистана ($12 млрд), Ливии ($4,5 млрд) и некоторых других стран.
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