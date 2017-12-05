Депутатами утвержден бюджет Самары на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

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Ранее городской бюджет был рассмотрен в первом чтении. После этого он был доработан. С учетом внесенных поправок сумма доходов и расходов оказалась равной и составила 15 млрд 13,7 млн. рублей.В числе приоритетных статей расходов в 2018 году - расходы на образование, решение проблем жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство. На уровне 2017 года сохранятся расходы на социальную политику и культуру. На реализацию муниципальных программ будет направлено 9 млрд. 52 млн. рублей.Также бюджетом предусмотрены средства на завершение работ по ремонту улично-дорожной сети, реконструкции 4-й очереди набережной, Струковского сада, фонтана в сквере на улице Молодогвардейской и многих других важных объектов. Перед Чемпионатом мира по футболу они предстанут в обновленном виде.Временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко обратил внимание на то, что в 2018 году в два раза больше средств, чем в текущем будет направлено на обеспечение дорожной безопасности.«Порядка 71 миллионов мы направим на установку барьерных ограждений, светофоров», - отметил он.Бюджет на плановый период 2019-2020 годов остался без изменений. Так, в 2018 году доходы составят 14 млрд. 44,6 млн. рублей, в 2019 году - 14 млрд. 618 млн. рублей, в 2020-ом – 15 млрд. 497 млн. рублей.Расходы в 2018 году составят 14 млрд. 44 млн. рублей, в 2019-ом – 14 млрд. 618 млн. рублей, в 2020-ом – 15 млрд. 497 млн. рублей, сообщает пресс-служба администации Самары.