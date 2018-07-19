Денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам нет, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин
19 июля 2018 23:47
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«Мы исходим из того, что сейчас ресурса для этого необходимого нет. Это порядка 250 млрд руб. в год дополнительных средств. Но я прошу иметь в виду и помнить, что после того, как человек заканчивает работать, он все предыдущие индексации получает», — заявил Топилин в заключительном слове в ходе пленарного заседания Думы.
Индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена в 2016 году. В пакете поправок о повышении пенсионного возраста мер по возвращению индексации нет.
Госдума в четверг одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Документ предусматривает повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет. Переходный период пенсионной реформы начнется с 2019 года и продлится до 2028 года для мужчин (десять лет) и до 2034 года для женщин (16 лет).
Как заявил в четверг министр труда Максим Топилин, все дополнительные средства от пенсионной реформы пойдут на увеличение пенсии в среднем на 1000 руб. в год (сейчас пенсии индексируются по инфляции, а темп роста составляет порядка 400–500 руб. в год).
«В 2019 году индексация составит 7%. Это более чем в два раза выше, чем уровень инфляции за 2018 год. То есть будет реальный рост пенсий такой, которого никогда не было в истории Российской Федерации. Человек получит 1000 руб. при средней пенсии, которая составляет 14,4 тыс. руб.», — заявил Топилин на заседании.
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